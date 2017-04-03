Обзор прессы
Про мусор, ямы и юбилеи-праздники
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Медийный ТОП-5. Темы разные, но большинство из них нашли отражение во всех печатных СМИ. Тот случай, когда, по сути, ТОП-5 определило само газетное сообщество. Нам оставалось только расставить номера.
Директор историко-мемориального музея Ольга Альбертовна Монякова
25 марта Ковровский историко-мемориальный музей отметил 90-летие. В программе праздника был показ документального фильма об истории музея и открытие выставки «Это было недавно, это было давно». Выставка «по страницам» музея Ковровского экскаваторного завода, которого сегодня уже нет на карте города. Но экспонаты после закрытия завода остались в хранилище городского музея. И ещё одна выставка — знакомство с «Новым поступлением за 2015-2016 года. Например, женские визитные рубежа XIX — ХХ веков.
О ДР музея написали «КН», «ЗТ», «КВ».
В большинстве отчётов с юбилея много информации о том, что гости дарили музею и его работникам. Конечно, это светский момент имеет место быть, кому-то интересен. Но о самой истории музея, возможно, стоило бы побольше рассказать, а не только о принтерах, чайниках и кусторезах, которые — вне сомнений! — являются очень полезными в хозяйстве вещами.
Тут отметим «Дегтярёвец»! На прошлой неделе «Д», вне обыкновения, уделил внимание множеству городских трендов. В их числе — очень подробная интересная статья о музее-юбиляре, который когда-то назывался «историко-революционным».
Впрочем, «гламурность» репортажей в других газетах, видимо, связана с тем, что большинство СМИ «отстрелялось» на тему истории музея неделей раньше.
25 марта в СК «Звезда» прошёл чемпионат области по пауэрлифтингу в дисциплине «жим лёжа». 67 спортсменов, среди них немало ковровчан.
О мероприятии в большинстве дали короткие информации. О пауэрлифтинге в ковровских газетах пишут много и часто, традиции и звёздные имена у нас в наличии. Видимо, журналисты посчитали, что на этот раз можно дать коротко — все и так всё знают.
Уж если говорить об атлетах, опять-таки — «Дегтярёвец». Андрей Кирин одержал личную спортивную победу на международных соревнованиях «Кубок мира по пауэрлифтингу и армлифтингу». Соревнования проходили в Московской области, в Долгопрудном. Сейчас Андрей активно готовится к первенству России, а затем и к первенству мира. Как говорится, знай наших!
Ещё не улеглись страсти вокруг приватизации МУП «Октябрьский рынок», а мэрия даёт новый информационный повод — приватизация «Спецавтохозяйства» или просто «САХа». Газетчики, в общем-то единодушны — предприятие полуживое, безнадёжное, надо «отдавать в хорошие руки».
Схема аналогична «Октябрьскому». Вначале — преобразование в ООО, далее — поиск инвестора, который впоследствии станет владельцем. Высказывают догадку — инвестором может стать КЭМЗ. Похожий опыт в городе есть: тандем «Водоканал»-ЗиД. Жителям тема близка ровно настолько, насколько все мы хотим видеть город чистым. Ведь «САХ» за вывоз мусора отвечает. Ну, и чтобы стоимость вывоза для потребителей оставалась приемлемой.
О «САХе» написали в «КВ», «Эхо недели», «КН» и «ЗТ».
Содержание, примерно, одинаковое у всех. За исключением «ЗТ», сделали упор не на то, что будет с САХ в новом статусе ООО", а предоставили отчёт о проделанной работе и абзац о приватизации «САХ». Ну что же, ждём результата?
Конечно, приятно, что Ковров прогремел на всю страну с видео про то, как машина в яму провалилась. Правда, репутация «столицы моторизованных диггеров» — та ещё фишка… Вот, например, заголовок в «Комсомольской правде» — «В Коврове провалилась под землю четвертая легковушка подряд»…
На второй строчке нашего рейтинга — дороги. Конкретно — случай на Куйбышева, таксист увяз. На этой недели про новый провал в Коврове рассказали лишь в «Эхо недели» и мы, читать здесь.
Напомним, житель дома 16/2 на Куйбышева — Владимир Н., вызвал по телефону такси. Однако, таксист так и не доехал, завяз в глинистой жижи. Правда, в «Эхо недели» оптимистично отмечают: это был всего лишь таксист, а не «Скорая помощь».
По ощущениям, в москве за нас и наши ямы переживают больше, чем мы. Ко всему привыкаешь, даже к ямам, перерастающим в карстовые пещеры.
24 марта на площади Воинской славы прошло масштабное мероприятие — «Юнармия». Цель: вызвать интерес у подрастающего поколения к патриотизму. На форум приехали Светлана Орлова, зам. министра обороны — Николай Панков, двухкратная олимпийская чемпионка — Светлана Хоркина, генерал-майор — Алексей Цыганков, Юрий Евтушенко, начальник детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» — Дмитрий Труненков, депутат Госдумы — Дмитрий Саблин, олимпийская чемпионка — Светлана Ишмуратова и герой России — Вячеслав Сивко.
О форуме написали все ковровские газеты: «ЗТ», «ДТ, „КВ, “КН», «Эхо недели». И у всех — главное событие недели, разместив на первую полосу. Понятно, что содержание примерно, одинаковое, разве что весь креатив в заголовке. В «ЗТ» — «Штыки» примкнули..." Начали текст с патриотичной цитаты путешественника — Виталия Сундакова: «Флаг и строй нужны каждому мужчине». Дали три фотографии и текст — всё коротко и по делу.
В «Эхо недели» с заголовком особо креативить не стали: «Юнармия — судьба в твоих руках». Текста чуть больше, правда, дело скорее в цитатах почётных гостей. В «КН» — «Юнармия» — объединяет лучших". Цветные фото делают своё дело. Написали всё: о напутственных словах, посетили Техноцентр завода «ЗиД», сходили на торжественное мероприятие в ДК «Современник», выходные юнармейцы провели на базе воинской части в Пакино… Видно, автор старался и старался не зря!
Кстати, о Техноцентр завода «ЗиД». «ЗиД» принимал участников Юнармейского форума" — такой заголовок дали в «ДТ». Содержание одинаковое, как и у других газет. За исключением, чуть больше написали об экскурсии в техноцентр.
«КВ» особо не вдохновились, заголовок едва ли не ироничный: «Забавы патриотов». Мол, весь масштаб в перекрытии улиц в связи с проездом VIP-кортежей. В завершении статьи: «В пресс-походе было как-то непатриотично отказано».
Ну, не дали высокие гости комментариев, на наш взгляд, это не беда. Можно было просто с юнармейцами пообщаться…
№ 5. Экспонат? Музею девяносто! ДР с подарками.
Директор историко-мемориального музея Ольга Альбертовна Монякова
25 марта Ковровский историко-мемориальный музей отметил 90-летие. В программе праздника был показ документального фильма об истории музея и открытие выставки «Это было недавно, это было давно». Выставка «по страницам» музея Ковровского экскаваторного завода, которого сегодня уже нет на карте города. Но экспонаты после закрытия завода остались в хранилище городского музея. И ещё одна выставка — знакомство с «Новым поступлением за 2015-2016 года. Например, женские визитные рубежа XIX — ХХ веков.
О ДР музея написали «КН», «ЗТ», «КВ».
В большинстве отчётов с юбилея много информации о том, что гости дарили музею и его работникам. Конечно, это светский момент имеет место быть, кому-то интересен. Но о самой истории музея, возможно, стоило бы побольше рассказать, а не только о принтерах, чайниках и кусторезах, которые — вне сомнений! — являются очень полезными в хозяйстве вещами.
Тут отметим «Дегтярёвец»! На прошлой неделе «Д», вне обыкновения, уделил внимание множеству городских трендов. В их числе — очень подробная интересная статья о музее-юбиляре, который когда-то назывался «историко-революционным».
Впрочем, «гламурность» репортажей в других газетах, видимо, связана с тем, что большинство СМИ «отстрелялось» на тему истории музея неделей раньше.
№4. Атлеты отличились! А писать, кто будет?
25 марта в СК «Звезда» прошёл чемпионат области по пауэрлифтингу в дисциплине «жим лёжа». 67 спортсменов, среди них немало ковровчан.
О мероприятии в большинстве дали короткие информации. О пауэрлифтинге в ковровских газетах пишут много и часто, традиции и звёздные имена у нас в наличии. Видимо, журналисты посчитали, что на этот раз можно дать коротко — все и так всё знают.
Уж если говорить об атлетах, опять-таки — «Дегтярёвец». Андрей Кирин одержал личную спортивную победу на международных соревнованиях «Кубок мира по пауэрлифтингу и армлифтингу». Соревнования проходили в Московской области, в Долгопрудном. Сейчас Андрей активно готовится к первенству России, а затем и к первенству мира. Как говорится, знай наших!
№3. «САХ» в поисках инвестора?!
Ещё не улеглись страсти вокруг приватизации МУП «Октябрьский рынок», а мэрия даёт новый информационный повод — приватизация «Спецавтохозяйства» или просто «САХа». Газетчики, в общем-то единодушны — предприятие полуживое, безнадёжное, надо «отдавать в хорошие руки».
Схема аналогична «Октябрьскому». Вначале — преобразование в ООО, далее — поиск инвестора, который впоследствии станет владельцем. Высказывают догадку — инвестором может стать КЭМЗ. Похожий опыт в городе есть: тандем «Водоканал»-ЗиД. Жителям тема близка ровно настолько, насколько все мы хотим видеть город чистым. Ведь «САХ» за вывоз мусора отвечает. Ну, и чтобы стоимость вывоза для потребителей оставалась приемлемой.
О «САХе» написали в «КВ», «Эхо недели», «КН» и «ЗТ».
Содержание, примерно, одинаковое у всех. За исключением «ЗТ», сделали упор не на то, что будет с САХ в новом статусе ООО", а предоставили отчёт о проделанной работе и абзац о приватизации «САХ». Ну что же, ждём результата?
№2. Лулз, хайп или же мастхэв?
Конечно, приятно, что Ковров прогремел на всю страну с видео про то, как машина в яму провалилась. Правда, репутация «столицы моторизованных диггеров» — та ещё фишка… Вот, например, заголовок в «Комсомольской правде» — «В Коврове провалилась под землю четвертая легковушка подряд»…
На второй строчке нашего рейтинга — дороги. Конкретно — случай на Куйбышева, таксист увяз. На этой недели про новый провал в Коврове рассказали лишь в «Эхо недели» и мы, читать здесь.
Напомним, житель дома 16/2 на Куйбышева — Владимир Н., вызвал по телефону такси. Однако, таксист так и не доехал, завяз в глинистой жижи. Правда, в «Эхо недели» оптимистично отмечают: это был всего лишь таксист, а не «Скорая помощь».
По ощущениям, в москве за нас и наши ямы переживают больше, чем мы. Ко всему привыкаешь, даже к ямам, перерастающим в карстовые пещеры.
№1. Патриоты юные...
24 марта на площади Воинской славы прошло масштабное мероприятие — «Юнармия». Цель: вызвать интерес у подрастающего поколения к патриотизму. На форум приехали Светлана Орлова, зам. министра обороны — Николай Панков, двухкратная олимпийская чемпионка — Светлана Хоркина, генерал-майор — Алексей Цыганков, Юрий Евтушенко, начальник детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» — Дмитрий Труненков, депутат Госдумы — Дмитрий Саблин, олимпийская чемпионка — Светлана Ишмуратова и герой России — Вячеслав Сивко.
О форуме написали все ковровские газеты: «ЗТ», «ДТ, „КВ, “КН», «Эхо недели». И у всех — главное событие недели, разместив на первую полосу. Понятно, что содержание примерно, одинаковое, разве что весь креатив в заголовке. В «ЗТ» — «Штыки» примкнули..." Начали текст с патриотичной цитаты путешественника — Виталия Сундакова: «Флаг и строй нужны каждому мужчине». Дали три фотографии и текст — всё коротко и по делу.
В «Эхо недели» с заголовком особо креативить не стали: «Юнармия — судьба в твоих руках». Текста чуть больше, правда, дело скорее в цитатах почётных гостей. В «КН» — «Юнармия» — объединяет лучших". Цветные фото делают своё дело. Написали всё: о напутственных словах, посетили Техноцентр завода «ЗиД», сходили на торжественное мероприятие в ДК «Современник», выходные юнармейцы провели на базе воинской части в Пакино… Видно, автор старался и старался не зря!
Кстати, о Техноцентр завода «ЗиД». «ЗиД» принимал участников Юнармейского форума" — такой заголовок дали в «ДТ». Содержание одинаковое, как и у других газет. За исключением, чуть больше написали об экскурсии в техноцентр.
«КВ» особо не вдохновились, заголовок едва ли не ироничный: «Забавы патриотов». Мол, весь масштаб в перекрытии улиц в связи с проездом VIP-кортежей. В завершении статьи: «В пресс-походе было как-то непатриотично отказано».
Ну, не дали высокие гости комментариев, на наш взгляд, это не беда. Можно было просто с юнармейцами пообщаться…
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