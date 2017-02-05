Обзор прессы
Живи без горя, но memento mori
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Мы прочли все газеты города и готовы рассказать всё, что мы об этом думаем!
Первый возведенный многоквартирный дом в Доброграде. 3 этажа, 24 квартиры, 18 семей… 27 января новосёлы получили ключи. Этот дом построен по программе «устойчивое развитие сельских поселений». О социальном доме написали — «ЗТ», «КВ», «КН» и мы — GK. Вроде бы всё так прекрасно: красивый дом, уровень отделки отвечает всем требованиям, отапливается в морозы, все счастливые со слезами на глазах получали долгожданные ключи.
Так в «ЗТ» весть о новом доме разместили на первую полосу — «Первая «ласточка». Не смущает «КВ» и новосёлов отсутствие школ, детского сада, медицинского учреждения. Говорят, всё в перспективе. В «КН» много официоза давать не стали. А вот заметили милую традицию — «первая в дом должна войти кошка». Кот «Рыжий» стал первопроходцем. Коллег из «КВ» ничем не удивить: «Очередная реформа», «очередной дом». Даже возмущены: «Дом стоит на отшибе от цивилизации. До работы добираться далеко...»
25 января — это Татьянин день и День студента. Про молодёжь СМИ всегда пишут охотно. А тут — столько мероприятий, и все в один день: молодёжная премия-онлайн, студенческое массовое катание, выбрали лучших студентов в КГТА. Раньше у нас особо и не проявляли внимания к этому празднику, сейчас — хоть что-то. При всём разнообразии событий есть свои минусы. В «КВ» помимо статистики Владимирстата о цифрах и фактах вузов и ссузов, дали информацию о лучших студентах в КГТА и их встрече на катке. О том, как провели студенты свой праздник, мы видели лично и написали — читать здесь.
Также и в «КН». Дан только фотофакт на катке. День студента не заметили и в «ЗТ». Правда про премию-онлайн всё же написали. Не хватило коллегам «ЗТ» больше праздника, атмосфера не та. Церемония с 2011 года, вот раньше и лимузины были, и ковровые дорожки. Пропала говорят, изюминка. Безликим праздник посчитали и «КВ». А про церемонию говорят — шаблон!
«Премию-онлайн перенесли» с лета. Как и на церемонии «Человек года» опубликовали список номинантов и… всё. Не хватило атмосферы корреспондентам и зрителям. Не впечатлило…
История о том, как Алексей Балакин поднялся на самую высокую точку Антарктиды поверг в восторг ковровчан. Первая полная информация появилась у нас. Потом заинтересовались и наши коллег — «КН» и «КВ». Поэтому эта информация по праву должна была входить в предыдущий обзор.
Нечасто встречаешь человека, у которого за плечами 4 восхождения на самые высокие вершины мира. И это не предел. В «КВ» дали 3 фотографии и объёмный текст. В «КН» на первой полосе интригующий заголовок «Покорение Антарктиды...» и фото Алексея со знаменем Коврова на вершине. Продолжение внутри: красочные незаезженные фотографии и рассказы об экспедиции. В общем-то, написали примерно одинаково. У остальные СМИ как-то прошло мимо или просто не зацепило… На самом деле, побольше таких людей в Коврове. Они есть, но многие предпочитают оставаться, как говорится, в тени. А первым об этих неординарных людях рассказал GK!
Орден Почёта от Президента России по праву занимает вторую позицию нашего рейтинга. 26 января в Екатеринбурге Путин вручил награду за выдающиеся достижения нашему заводчанину — фрезеровщику 6-го разряда завода «ЗИД» Валерию Ананьеву. В интернет-ресурсах информацию дали оперативно. После того, как состоялось вручение, интернет-ресурсы, написали: «Сегодня в Екатерининском зале Кремля Путин вручил государственные награды и документы о присвоении почётных званий...»
Разумеется, в подробностях об этом пишет «Дегтярёвец». На первой полосе фото вручения и сопроводительный текст, подробный рассаз о кавалере высокой награды. В «КН» также дали информацию, но значительно суше, но выделили новость графически. В «ЗТ» — поздравление орденоносцу.
Сегодня в ТОПе леденящий кровь рейд, в котором принял участие один из авторов GK. Но дело даже не в этом, хотя безусловно стать участником спецоперации — это нерядовое событие для любого сотрудника СМИ.
Начиналось всё очень буднично. Пресс-секретарь городского отделения МЧС Наталья Никитина, давний друг GK и даже один из наших постоянных авторов, пригласила в рейд по ветхим домам на предмет соблюдения жителями противопожарных инструкций. Мероприятие плановое, скажем откровенно, не обещавшее сенсаций, но… Так вышло, что в ходе рейда в одном из ветхих домов было обнаружено тело скончавшейся жительницы.
Судя по всему, не криминал. Трагедия случилась, вероятно, потому, что несчастная женщина уже давно предпочла алкогольное забытьё нормальной жизни среди людей. Отказавшись от мира, осталась наедине со своей проблемой и… Факт обнаружения скончавшейся в собственном доме не только на нас, но и на всех СМИшников, участвовавших в рейде, произвёл гнетущее впечатление. И — да — все написали об этом.
Не раз приходилось слышать: вы с удовольствием готовы в подробностях рассказывать от трагедиях и жертвах, а о чём-то хорошем — едва ли короткой строкой. Надеемся, что вся работа GK и его авторов — это доказательство обратного! Мы не любим эти темы и в своей работе всегда стараемся делать акцент именно на позитивной информации. Но — memento mori.
№5. Квартира за миллион. Доброград?!
Первый возведенный многоквартирный дом в Доброграде. 3 этажа, 24 квартиры, 18 семей… 27 января новосёлы получили ключи. Этот дом построен по программе «устойчивое развитие сельских поселений». О социальном доме написали — «ЗТ», «КВ», «КН» и мы — GK. Вроде бы всё так прекрасно: красивый дом, уровень отделки отвечает всем требованиям, отапливается в морозы, все счастливые со слезами на глазах получали долгожданные ключи.
Так в «ЗТ» весть о новом доме разместили на первую полосу — «Первая «ласточка». Не смущает «КВ» и новосёлов отсутствие школ, детского сада, медицинского учреждения. Говорят, всё в перспективе. В «КН» много официоза давать не стали. А вот заметили милую традицию — «первая в дом должна войти кошка». Кот «Рыжий» стал первопроходцем. Коллег из «КВ» ничем не удивить: «Очередная реформа», «очередной дом». Даже возмущены: «Дом стоит на отшибе от цивилизации. До работы добираться далеко...»
№4. Ковров студенческий
25 января — это Татьянин день и День студента. Про молодёжь СМИ всегда пишут охотно. А тут — столько мероприятий, и все в один день: молодёжная премия-онлайн, студенческое массовое катание, выбрали лучших студентов в КГТА. Раньше у нас особо и не проявляли внимания к этому празднику, сейчас — хоть что-то. При всём разнообразии событий есть свои минусы. В «КВ» помимо статистики Владимирстата о цифрах и фактах вузов и ссузов, дали информацию о лучших студентах в КГТА и их встрече на катке. О том, как провели студенты свой праздник, мы видели лично и написали — читать здесь.
Также и в «КН». Дан только фотофакт на катке. День студента не заметили и в «ЗТ». Правда про премию-онлайн всё же написали. Не хватило коллегам «ЗТ» больше праздника, атмосфера не та. Церемония с 2011 года, вот раньше и лимузины были, и ковровые дорожки. Пропала говорят, изюминка. Безликим праздник посчитали и «КВ». А про церемонию говорят — шаблон!
«Премию-онлайн перенесли» с лета. Как и на церемонии «Человек года» опубликовали список номинантов и… всё. Не хватило атмосферы корреспондентам и зрителям. Не впечатлило…
№3. Как ковровские зайцы в Антарктиду поехали
История о том, как Алексей Балакин поднялся на самую высокую точку Антарктиды поверг в восторг ковровчан. Первая полная информация появилась у нас. Потом заинтересовались и наши коллег — «КН» и «КВ». Поэтому эта информация по праву должна была входить в предыдущий обзор.
Нечасто встречаешь человека, у которого за плечами 4 восхождения на самые высокие вершины мира. И это не предел. В «КВ» дали 3 фотографии и объёмный текст. В «КН» на первой полосе интригующий заголовок «Покорение Антарктиды...» и фото Алексея со знаменем Коврова на вершине. Продолжение внутри: красочные незаезженные фотографии и рассказы об экспедиции. В общем-то, написали примерно одинаково. У остальные СМИ как-то прошло мимо или просто не зацепило… На самом деле, побольше таких людей в Коврове. Они есть, но многие предпочитают оставаться, как говорится, в тени. А первым об этих неординарных людях рассказал GK!
№2. Орден Почёта ковровчанину из рук президента
Орден Почёта от Президента России по праву занимает вторую позицию нашего рейтинга. 26 января в Екатеринбурге Путин вручил награду за выдающиеся достижения нашему заводчанину — фрезеровщику 6-го разряда завода «ЗИД» Валерию Ананьеву. В интернет-ресурсах информацию дали оперативно. После того, как состоялось вручение, интернет-ресурсы, написали: «Сегодня в Екатерининском зале Кремля Путин вручил государственные награды и документы о присвоении почётных званий...»
Разумеется, в подробностях об этом пишет «Дегтярёвец». На первой полосе фото вручения и сопроводительный текст, подробный рассаз о кавалере высокой награды. В «КН» также дали информацию, но значительно суше, но выделили новость графически. В «ЗТ» — поздравление орденоносцу.
№1. Memento mori
Сегодня в ТОПе леденящий кровь рейд, в котором принял участие один из авторов GK. Но дело даже не в этом, хотя безусловно стать участником спецоперации — это нерядовое событие для любого сотрудника СМИ.
Начиналось всё очень буднично. Пресс-секретарь городского отделения МЧС Наталья Никитина, давний друг GK и даже один из наших постоянных авторов, пригласила в рейд по ветхим домам на предмет соблюдения жителями противопожарных инструкций. Мероприятие плановое, скажем откровенно, не обещавшее сенсаций, но… Так вышло, что в ходе рейда в одном из ветхих домов было обнаружено тело скончавшейся жительницы.
Судя по всему, не криминал. Трагедия случилась, вероятно, потому, что несчастная женщина уже давно предпочла алкогольное забытьё нормальной жизни среди людей. Отказавшись от мира, осталась наедине со своей проблемой и… Факт обнаружения скончавшейся в собственном доме не только на нас, но и на всех СМИшников, участвовавших в рейде, произвёл гнетущее впечатление. И — да — все написали об этом.
Не раз приходилось слышать: вы с удовольствием готовы в подробностях рассказывать от трагедиях и жертвах, а о чём-то хорошем — едва ли короткой строкой. Надеемся, что вся работа GK и его авторов — это доказательство обратного! Мы не любим эти темы и в своей работе всегда стараемся делать акцент именно на позитивной информации. Но — memento mori.
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