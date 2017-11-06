Обзор прессы
Вторая древнейшая. Скользкая тема
0 377
№ 5. Не училище, а колледж
Еще десять лет назад это учебное в народе имело наименование «медуха», а сейчас ковровские студенты-медики гордятся своим статусом. Но это лирика, 26 октября колледж отметил свой 85-летний юбилей. Праздник прошел в ДК Ленина. Наш репортаж и фотографии — здесь.
Печатные СМИ также не обошли это событие стороной. Кто-то ограничился небольшой заметкой, а кто-то, например «Ковровская неделя», дал большой репортаж на развороте. Со множеством фотографий.
«КН» подчеркивает, что за 85 лет учреждение подготовило более 12 тысяч специалистов среднего звена. А сегодня в нем обучаются 500 студентов, работа для которых гарантирована.
№ 4. Почетные гости
Ковров встречал замминистра и с хлебом и солью ждет туристов из Питера.
Заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов вместе с губернатором 33 региона Светланой Орловой посетил КЭМЗ. Почетные гости провели совещание, посвященное промышленному потенциалу Владимирской области и развитию импортозамещения. Самая подробная информация — вновь на страницах «КН». Любопытно, что совещание прошло в закрытом от прессы режиме. Вот такое сообщение нам поступило из пресс-службы мэрии:
Коллеги, добрый день! Как только что нам сообщили из пресс-службы администрации Владимирской области, визит замминистра на КЭМЗ носит рабочий характер. Соответственно, освещать его будут лишь сотрудники пресс-службы АВО и, возможно, государственные СМИ.
«Неделя» дала информацию о визите со ссылкой на пресс-службу администрации области и газету «Машиностроитель».
Теперь о туристах. Ковров ждет их в качестве оружейной столицы России. Такое возможно в рамках соглашения о культурном обмене, заключенного два года назад между правительством Санкт-Петербугра и администрации 33 региона. Дело не стоит на месте, и заместитель главы Коврова по социальным вопросам Светлана Степанова уже выступила в городе на Неве с презентацией «Ковров — оружейная столица России как вектор развития патриотического туризма». Доклад вызвал большой интерес, многие туроператоры приятно удивлены новизной проекта.
№ 3. Рабочая молодежь
Рабочая молодежь — это очень хорошо. А очень хорошо, когда она добивается хороших результатов и представляет страну на международных конкурсах мастерства. Так, молодой рабочий завода КЭМЗ Александр Воробьев представил Россию на международном турнире WorldSkills в городе Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах. Россия на этом конкурсе стала абсолютным победителем в медальном зачете. Молодых профессионалов по прилету встречали с оркестром, а позже все они отправились в Кремль на встречу с главой государства. Об этом как и мы, написали «Ковровские вести».
Тему также поддержали «Знамя труда» и «Дегтяревец». «ЗТ» на первой полосе рассказала о ребятах, которые состязались на чемпионате профмастерства «Абилимпикс» по компетенции «Ремонт и обслуживание автомобилей», а «Д» — о заводском конкурсе профессионального мастерства среди слесарей.
№ 2. Да будет сквер!
Помните, мы писали:
О том, что сквер имени Малеева и Кангина нужно приводить в порядок разговоры велись давно. Больше трёх лет власти обещали передать сквер в пользование частному предпринимателю, но по каким-то причинам затягивали. Теперь решено: сквер всё-таки будет приведен в порядок на средства инвестора. В следующем году.
Что еще можно добавить. Печатные СМИ сообщают, что Анатолий Зотов назвал будущий благоустроенный парк прекрасной зоной отдыха и духовности.
№ 1. Скользкая тема
И это… Гололед. Не правда ли, скользко? Как пишут «Вести», автомобилисты уже ощутили близость зимы (от себя добавим, что и пешеходы) и озадачились вопросом — как будут чистить дороги от снега и посыпать их «противогололедной» смесью? Издание сообщает, что трехмесячный контракт на уборку города выиграл МУП «САХ». Автопарк предприятия пополнился четырьмя единицами снегоуборочной техники, а объем заготовленной пескосоляной смеси увеличен почти вдвое. Также «КВ» напоминает о том, что пора «переобуваться».
Не нужно быть экстрасенсом, чтобы понять что следующий ТОП-5 войдет тема «День народного единства». Кстати, кто празднует, поздравляем с прошедшим! Но главное, 9 ноября старейшая и проверенная временем ковроская газета «Знамя труда» отметит столетний юбилей. Заранее не поздравляют, просто возьмите это на заметку.
0 комментариев