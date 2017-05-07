Обзор прессы
Этот май, баловник... От кроликов до гламурного искусства. Всё в СМИ
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На этой неделе практически не было сомнений, что выносить в медийный ТОП-5. Наши коллеги солидарны, что случается не так уж часто. Главным «ньюсмейкером» и объединяющим началом выступил Первомай. Даже не так. Праздники начала мая, которые (это неумолимость истории) закономерно сливаются в сознании людей в общий и позитивный праздник «больших весенних выходных». Но помимо этого нашлись и другие объединяющие моменты.
Романтическая история. Он — за сотни километров от Коврова, а его смысл жизни — картины здесь, в историко-мемориальном музее. Сам приехать не смог, зато позвонил. Хорошо. Не он, а мы. Надо же было узнать, как там, в «личном мире художника» обстоят дела? Да, это о разговоре с Никасом Сафроновым.
21 апреля состоялось открытие персональной выставки культового художника России. Право
первой ночи первого визита на выставку в наш музей было отдано руководству города – мэру Анатолию Зотову, его социальной заместительнице Светлане Степановой и вице-спикеру горсовета Александру Котлярову. И примкнувшей к ним руководительнице городской культуры Наталье Поярковой. Вам не слишком хорошо знакомы эти имена? Да, не инстаграмщики, но, поверьте, в официальных кругах все они достаточно «в топе».
То, какое впечатление произвели полотна на наш истеблишмент, осталось за кадром. Ну, а что скажут обычные ковровчане о работах в стиле Dream Vision и фурри-арт, вероятно, мы узнаем из комментариев в социальных сетях. Что по этому поводу думают авторы печатных СМИ?
В «Ковровской неделе» подробный фотоотчёт с открытия. Заголовок созвучен с нашим топиком: «Никас Сафронов поприветствовал ковровчан по телефону».
«Ковровские вести» ограничились краткой информационной заметкой с небольшим фото.
Текст «Знамени труда» атмосферный, дающий понять, что автор был на выставке по личному порыву, а не в составе официальной делегации.
Немного удивило, что при 80 заявленных г-ном Сафроновым картинах, ковровские журналисты почему-то насчитали сотню. Как вышло? Были диптихи и триптихи, которые были корреспондентами зрительно расчленены? Или сила воздействия искусства мастера оказалась настолько мощной, что некоторые работы у СМИшников начали двоиться и троится в глазах? А может, Никас Степанович привёз в Ковров какие-то дополнительные работы для приватного показа? Мы что-то пропустили?!
Мы хотим видеть картины! Покажите нам двадцать невидимых работ Никаса Сафронова!
Чернобыль. Этот топоним весь мир узнал 31 год назад, в первые майские дни 1986 года. Его переводили на все языки мира, переводили с ужасом и содроганием. Но запомнили именно по-русски… Масштабная катастрофа – взрыв на 4 энергоблоке.
Сотни россиян, украинцев и белоруссов, тогда ещё – граждан единой страны СССР ценой жизней и здоровья тогда спасали весь мир, даже не осознавая всей значимости и значительности миссии.
В числе героев были ковровчане. И по многолетней традиции в первые майские дни проводятся церемонии в память о тех драматичных событиях. Об этом солидарно написали в газетах.
В «КВ» об открытии мемориальной доски в посёлке Мелехово. Туда съехались не только ликвидаторы из района, но и ковровчане.
В «КН» о традиционной встрече ветеранов-чернобыльцев у «своего» памятника на Советской.
GK раскрыл тему через беседу с участниками событий. Большинство из них так и не смогли окончательно восстановить здоровье после пребывания в зоне повышенной радиации. Они уходя, угасают… В этом году не стало ещё одного из них, Юрия Григорьевича Стеценко…
Просто детская команда. Можно сказать, что дворовой футбол. Но это название — «Дрим Тим» — в последнее время на слуху не только у всех в городе, но и в области. Да, чего уж там, далеко и за пределами области про наших мальчишек теперь знают! И тому есть несколько обоснований.
Во-первых, конечно, играют как бесы! Побеждают, поскольку воля к победе у них совсем недетская.
Во-вторых, потому что дружные и умеют, объядинившись, гордиться своим родным, пусть и маленьким, городом. А не мямлить стыдливо в ответ на вопрос: «ты из какого города?» — «да, я так, из Владимирской области, это рядом с Москвой»… Это ещё вопрос, кто к кому рядом!
Ну, и, в-третьих, личность тренера. Виктор Карпихин — тренер команды школы №22. И он нстоящий физрук. это про таких как он снимают сериалы с Дмитрием Нагиевым. Он — настоящий. Он живёт футболом, игрой и своими мальчишками. Это подтвердит всякий, кто хоть немного знаком с этим замечательным человеком.
«Дрим Тим» стал лучшим детским спортивным клубом города и области. На городском этапе Всероссийского турнира «Дрим Тим» ребята заняли второе место!!!
Очень достойно и адекватно об этом написали в «ЗТ».
Во всех остальных газетах тоже есть, но очень коротко.
№2. Майские
На тему того, что в этом году к нам Первомай подкрался незаметно, GK уже высказался.
Это только нам одним показалось? Нет. «Бумажные» коллеги, похоже, аналогичного мнения. По традиции на Первомай обновили городскую Доску Почёта. Кстати, почему именно на Первомай? Определение лучших проходит на НГ, фамилии и имена оглашают в первые дни января. И зачем пять месяцев тянуть с установкой портретов? Сказано, что это лучшие люди 2017 года, так и размещайте их портреты сразу. А то. получается, у нас полгода передовики «второй свежести» висят…
Невнятность городских торжеств прекрасно передала газета «Эхо недели» — вообще про Ковров не написала, ограничившись отчётом о празднике во Владимире. Там было шествие, 15 тысяч (!) человек, концертная программа. И ветераны труда, и молодёжный актив, и представители разных профессий.
В остальных газетах сконцентрировались на предстоящих днях, связанных с годовщиной Победы. «Дегтярёвец» традиционно публикует серию портретных очерков о ветеранах, работниках ЗиДа. Это правильно и всегда берёт за душу…
Впрочем, достаточно душевно тема годовщины Победы раскрыта во всех СМИ.
В «КН» и «КВ» о детях, узниках фашистских лагерей, о героях Советского Союза. В «ЗТ» пока ничего, но майские выходные длинные, вероятно, всё будет в следующем номере.
Открытие кролиководческого комплекса ООО «Ковровский кролик» — повод рассказать о событии. В селе Осипово Ковровского района уже не первый год разводят кроликов, но до недавних пор там не было возможности производить цивилизованный забой мелкой скотинки. Теперь цех открыт. На открытие приехала губернатор Светлана Орлова.
И этого оказалось достаточно, чтобы про коврвоских районных кроликов написали все, помногу и с картинками.
В «КВ» объёмный и грамотный текст, коллеги следили за развитием события с 2013 года, когда ещё заложили первый камень. Ну, и заголовок дали соответствующий — «Кролики forever». В «КН» — заметка, в «ЗТ» — ещё не успели. Кстати, не символично ли это: в Ковровском районе открыли цех по забою животных, аналогичных тем, что на гербе города Коврова? И ещё. По нашей информации, на открытии цеха областное начальство было, а вот гостей из ковровской мэрии — ни одного…
№5. Картины здесь, а Никас там!
Романтическая история. Он — за сотни километров от Коврова, а его смысл жизни — картины здесь, в историко-мемориальном музее. Сам приехать не смог, зато позвонил. Хорошо. Не он, а мы. Надо же было узнать, как там, в «личном мире художника» обстоят дела? Да, это о разговоре с Никасом Сафроновым.
21 апреля состоялось открытие персональной выставки культового художника России. Право
То, какое впечатление произвели полотна на наш истеблишмент, осталось за кадром. Ну, а что скажут обычные ковровчане о работах в стиле Dream Vision и фурри-арт, вероятно, мы узнаем из комментариев в социальных сетях. Что по этому поводу думают авторы печатных СМИ?
В «Ковровской неделе» подробный фотоотчёт с открытия. Заголовок созвучен с нашим топиком: «Никас Сафронов поприветствовал ковровчан по телефону».
«Ковровские вести» ограничились краткой информационной заметкой с небольшим фото.
Текст «Знамени труда» атмосферный, дающий понять, что автор был на выставке по личному порыву, а не в составе официальной делегации.
Немного удивило, что при 80 заявленных г-ном Сафроновым картинах, ковровские журналисты почему-то насчитали сотню. Как вышло? Были диптихи и триптихи, которые были корреспондентами зрительно расчленены? Или сила воздействия искусства мастера оказалась настолько мощной, что некоторые работы у СМИшников начали двоиться и троится в глазах? А может, Никас Степанович привёз в Ковров какие-то дополнительные работы для приватного показа? Мы что-то пропустили?!
Мы хотим видеть картины! Покажите нам двадцать невидимых работ Никаса Сафронова!
№4. Атомная правда и чёрная быль
Чернобыль. Этот топоним весь мир узнал 31 год назад, в первые майские дни 1986 года. Его переводили на все языки мира, переводили с ужасом и содроганием. Но запомнили именно по-русски… Масштабная катастрофа – взрыв на 4 энергоблоке.
Сотни россиян, украинцев и белоруссов, тогда ещё – граждан единой страны СССР ценой жизней и здоровья тогда спасали весь мир, даже не осознавая всей значимости и значительности миссии.
В числе героев были ковровчане. И по многолетней традиции в первые майские дни проводятся церемонии в память о тех драматичных событиях. Об этом солидарно написали в газетах.
В «КВ» об открытии мемориальной доски в посёлке Мелехово. Туда съехались не только ликвидаторы из района, но и ковровчане.
В «КН» о традиционной встрече ветеранов-чернобыльцев у «своего» памятника на Советской.
GK раскрыл тему через беседу с участниками событий. Большинство из них так и не смогли окончательно восстановить здоровье после пребывания в зоне повышенной радиации. Они уходя, угасают… В этом году не стало ещё одного из них, Юрия Григорьевича Стеценко…
№3. Давай, Ковров! Давай, «Дрим Тим»!
Просто детская команда. Можно сказать, что дворовой футбол. Но это название — «Дрим Тим» — в последнее время на слуху не только у всех в городе, но и в области. Да, чего уж там, далеко и за пределами области про наших мальчишек теперь знают! И тому есть несколько обоснований.
Во-первых, конечно, играют как бесы! Побеждают, поскольку воля к победе у них совсем недетская.
Во-вторых, потому что дружные и умеют, объядинившись, гордиться своим родным, пусть и маленьким, городом. А не мямлить стыдливо в ответ на вопрос: «ты из какого города?» — «да, я так, из Владимирской области, это рядом с Москвой»… Это ещё вопрос, кто к кому рядом!
Ну, и, в-третьих, личность тренера. Виктор Карпихин — тренер команды школы №22. И он нстоящий физрук. это про таких как он снимают сериалы с Дмитрием Нагиевым. Он — настоящий. Он живёт футболом, игрой и своими мальчишками. Это подтвердит всякий, кто хоть немного знаком с этим замечательным человеком.
«Дрим Тим» стал лучшим детским спортивным клубом города и области. На городском этапе Всероссийского турнира «Дрим Тим» ребята заняли второе место!!!
Очень достойно и адекватно об этом написали в «ЗТ».
Во всех остальных газетах тоже есть, но очень коротко.
№2. Майские
жуки праздники
На тему того, что в этом году к нам Первомай подкрался незаметно, GK уже высказался.
Это только нам одним показалось? Нет. «Бумажные» коллеги, похоже, аналогичного мнения. По традиции на Первомай обновили городскую Доску Почёта. Кстати, почему именно на Первомай? Определение лучших проходит на НГ, фамилии и имена оглашают в первые дни января. И зачем пять месяцев тянуть с установкой портретов? Сказано, что это лучшие люди 2017 года, так и размещайте их портреты сразу. А то. получается, у нас полгода передовики «второй свежести» висят…
Невнятность городских торжеств прекрасно передала газета «Эхо недели» — вообще про Ковров не написала, ограничившись отчётом о празднике во Владимире. Там было шествие, 15 тысяч (!) человек, концертная программа. И ветераны труда, и молодёжный актив, и представители разных профессий.
В остальных газетах сконцентрировались на предстоящих днях, связанных с годовщиной Победы. «Дегтярёвец» традиционно публикует серию портретных очерков о ветеранах, работниках ЗиДа. Это правильно и всегда берёт за душу…
Впрочем, достаточно душевно тема годовщины Победы раскрыта во всех СМИ.
В «КН» и «КВ» о детях, узниках фашистских лагерей, о героях Советского Союза. В «ЗТ» пока ничего, но майские выходные длинные, вероятно, всё будет в следующем номере.
№1. И ценный мех, и убойный цех. Садизм?
Открытие кролиководческого комплекса ООО «Ковровский кролик» — повод рассказать о событии. В селе Осипово Ковровского района уже не первый год разводят кроликов, но до недавних пор там не было возможности производить цивилизованный забой мелкой скотинки. Теперь цех открыт. На открытие приехала губернатор Светлана Орлова.
И этого оказалось достаточно, чтобы про коврвоских районных кроликов написали все, помногу и с картинками.
В «КВ» объёмный и грамотный текст, коллеги следили за развитием события с 2013 года, когда ещё заложили первый камень. Ну, и заголовок дали соответствующий — «Кролики forever». В «КН» — заметка, в «ЗТ» — ещё не успели. Кстати, не символично ли это: в Ковровском районе открыли цех по забою животных, аналогичных тем, что на гербе города Коврова? И ещё. По нашей информации, на открытии цеха областное начальство было, а вот гостей из ковровской мэрии — ни одного…
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