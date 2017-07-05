Обзор прессы
Отличное лето! Жаль, загар через куртку не ложится
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За что мы любим «классическую» прессу, так это за их неспешную сказовость. Вот стряслось что-то, случилось, произошло, и хочется уже всё рассказать, на эмоции, «по быстроляну», не впадая в аналитику… Но это не про газеты. Там всё с чувством, толком и расстановкой. И порой дело даже не в том, что газеты выходят раз в неделю. Не раз отмечали, что рассказы о городских событиях появляются на полосах через две, а то и через три недели. Вот и мы решили — куда торопиться? Тем более, что газетный ТОП-5, на прошлой неделе по большинству позиций повтрил «чарты» позапрошлой недели. Вот это флегма! Как говориться, остановись, мгновенье, ты прекрасно.
Об этой памятной дате написали все, без исключения, печатные СМИ. Нападение гитлеровской Германии произошло почти 80 лет назад. Для страны это не праздник, а скорее, день памяти и скорби. Напоминание для всех, какими чудовищными могут быть последствия амбициозной и жестокой политики.
Поколению «Z» очень сложно понять значимость и фатальность произошедшего в раннее утро. Наверное, правильно, что старшие не позволяют забыть. Главное — понимать, что виновных, сторон, которые спровоцировали катастрофу, было много. Проблема была не только в нацизме, но и в тех политиках, которые вовремя и жёстко не пресекли губительный процесс.
Анимационный фестиваль в Коврове. На самом деле, это громко сказано. По факту школьникам с городских площадок показали старые мультики. Но именно пафосное наименование обеспечило внимание прессы. И очень хорошо и правильно. Душевная публикация об этом вышла в «Ковровской неделе». Мы тоже побывали на фесте.
Такие мелочи, казалось бы, незаметные мероприятия в действительности крайне важны. Важны для тех, кому уже через несколько лет предстоит вступать во взрослую жизнь. И то, с какими установками они начнут жить и мыслить, во многом, если не во всём, зависит от нас, которые сегодня «подсветили» этот мультяшный праздник, обозначили акцент, дали понять, что такое «хорошо».
Никогда не надо забывать, что главные люди — это дети. И поверьте, это вовсе не фигура речи.
Падают продажи, на полях грядёт неурожай, местные «курорты» пустуют. Тема эта буквально овладела умами. Так или иначе, она отразилась и в газетных публикациях. Вот и GK констатирует: всё сложно.
№2. Молодость дается лишь раз. Потом для глупостей нужны другие оправдания.
Единодушны все. Бал медалистов — это тема. Ребята, которые не просто осилили общеобразовательный курс, а завершили его с блеском, достойны не только пафосного приёма у мэра, но и бомбического автопати. Не сомневаемся, что всё так и было, в рамках самоорганизации.
Ну, а мы на GK постарались опубликовать результаты и фотоотчёт предельно оперативно. Ведь большинство «золото-серебряных» выпускников уже по столичным вузам разъехались, документы на поступление сдают. Очень хочется верить, что им через 4-5 лет будет, ради чего возвращаться в родной город…
Разумеется, в газетах были не только «долгоиграющие» темы, просто мы выделили объединяющие всех и резонансные. А что до оперативности, то периодически случается, когда городская информация в газетах появляется не менее оперативно, чем в интернете. Во всяком случае, у корреспондентов газет всегджа есть возможность и время перепроверить, дать более точные сведения. Вообще, в газетах работают солидные и образованные люди, которых мы, блогеры и копирайтеры, бесконечно уважаем. Между прочим, в последнее время газета «Ковровские вести» очень энергично обновляет новости на своём сайте. Ого! Вот это конкурентище! Но мы не боимся, а радуемся за коллег от всей души.
№5. Война и немцы.
Об этой памятной дате написали все, без исключения, печатные СМИ. Нападение гитлеровской Германии произошло почти 80 лет назад. Для страны это не праздник, а скорее, день памяти и скорби. Напоминание для всех, какими чудовищными могут быть последствия амбициозной и жестокой политики.
Поколению «Z» очень сложно понять значимость и фатальность произошедшего в раннее утро. Наверное, правильно, что старшие не позволяют забыть. Главное — понимать, что виновных, сторон, которые спровоцировали катастрофу, было много. Проблема была не только в нацизме, но и в тех политиках, которые вовремя и жёстко не пресекли губительный процесс.
№4. Нарисованные «канны».
Анимационный фестиваль в Коврове. На самом деле, это громко сказано. По факту школьникам с городских площадок показали старые мультики. Но именно пафосное наименование обеспечило внимание прессы. И очень хорошо и правильно. Душевная публикация об этом вышла в «Ковровской неделе». Мы тоже побывали на фесте.
Такие мелочи, казалось бы, незаметные мероприятия в действительности крайне важны. Важны для тех, кому уже через несколько лет предстоит вступать во взрослую жизнь. И то, с какими установками они начнут жить и мыслить, во многом, если не во всём, зависит от нас, которые сегодня «подсветили» этот мультяшный праздник, обозначили акцент, дали понять, что такое «хорошо».
Никогда не надо забывать, что главные люди — это дети. И поверьте, это вовсе не фигура речи.
№3.Июль, ты вообще в курсе, что ты лето?
Падают продажи, на полях грядёт неурожай, местные «курорты» пустуют. Тема эта буквально овладела умами. Так или иначе, она отразилась и в газетных публикациях. Вот и GK констатирует: всё сложно.
№2. Молодость дается лишь раз. Потом для глупостей нужны другие оправдания.
№1. Наше золото и серебро. Бал медалистов.
Единодушны все. Бал медалистов — это тема. Ребята, которые не просто осилили общеобразовательный курс, а завершили его с блеском, достойны не только пафосного приёма у мэра, но и бомбического автопати. Не сомневаемся, что всё так и было, в рамках самоорганизации.
Ну, а мы на GK постарались опубликовать результаты и фотоотчёт предельно оперативно. Ведь большинство «золото-серебряных» выпускников уже по столичным вузам разъехались, документы на поступление сдают. Очень хочется верить, что им через 4-5 лет будет, ради чего возвращаться в родной город…
Разумеется, в газетах были не только «долгоиграющие» темы, просто мы выделили объединяющие всех и резонансные. А что до оперативности, то периодически случается, когда городская информация в газетах появляется не менее оперативно, чем в интернете. Во всяком случае, у корреспондентов газет всегджа есть возможность и время перепроверить, дать более точные сведения. Вообще, в газетах работают солидные и образованные люди, которых мы, блогеры и копирайтеры, бесконечно уважаем. Между прочим, в последнее время газета «Ковровские вести» очень энергично обновляет новости на своём сайте. Ого! Вот это конкурентище! Но мы не боимся, а радуемся за коллег от всей души.
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