Обзор прессы

Отличное лето! Жаль, загар через куртку не ложится

Zina_Orlova
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За что мы любим «классическую» прессу, так это за их неспешную сказовость. Вот стряслось что-то, случилось, произошло, и хочется уже всё рассказать, на эмоции, «по быстроляну», не впадая в аналитику… Но это не про газеты. Там всё с чувством, толком и расстановкой. И порой дело даже не в том, что газеты выходят раз в неделю. Не раз отмечали, что рассказы о городских событиях появляются на полосах через две, а то и через три недели. Вот и мы решили — куда торопиться? Тем более, что газетный ТОП-5, на прошлой неделе по большинству позиций повтрил «чарты» позапрошлой недели. Вот это флегма! Как говориться, остановись, мгновенье, ты прекрасно.

№5. Война и немцы.




Об этой памятной дате написали все, без исключения, печатные СМИ. Нападение гитлеровской Германии произошло почти 80 лет назад. Для страны это не праздник, а скорее, день памяти и скорби. Напоминание для всех, какими чудовищными могут быть последствия амбициозной и жестокой политики.

Поколению «Z» очень сложно понять значимость и фатальность произошедшего в раннее утро. Наверное, правильно, что старшие не позволяют забыть. Главное — понимать, что виновных, сторон, которые спровоцировали катастрофу, было много. Проблема была не только в нацизме, но и в тех политиках, которые вовремя и жёстко не пресекли губительный процесс.

№4. Нарисованные «канны».




Анимационный фестиваль в Коврове. На самом деле, это громко сказано. По факту школьникам с городских площадок показали старые мультики. Но именно пафосное наименование обеспечило внимание прессы. И очень хорошо и правильно. Душевная публикация об этом вышла в «Ковровской неделе». Мы тоже побывали на фесте.

Такие мелочи, казалось бы, незаметные мероприятия в действительности крайне важны. Важны для тех, кому уже через несколько лет предстоит вступать во взрослую жизнь. И то, с какими установками они начнут жить и мыслить, во многом, если не во всём, зависит от нас, которые сегодня «подсветили» этот мультяшный праздник, обозначили акцент, дали понять, что такое «хорошо».

Никогда не надо забывать, что главные люди — это дети. И поверьте, это вовсе не фигура речи.

№3.Июль, ты вообще в курсе, что ты лето?




Падают продажи, на полях грядёт неурожай, местные «курорты» пустуют. Тема эта буквально овладела умами. Так или иначе, она отразилась и в газетных публикациях. Вот и GK констатирует: всё сложно.

№2. Молодость дается лишь раз. Потом для глупостей нужны другие оправдания.



№1. Наше золото и серебро. Бал медалистов.




Единодушны все. Бал медалистов — это тема. Ребята, которые не просто осилили общеобразовательный курс, а завершили его с блеском, достойны не только пафосного приёма у мэра, но и бомбического автопати. Не сомневаемся, что всё так и было, в рамках самоорганизации.

Ну, а мы на GK постарались опубликовать результаты и фотоотчёт предельно оперативно. Ведь большинство «золото-серебряных» выпускников уже по столичным вузам разъехались, документы на поступление сдают. Очень хочется верить, что им через 4-5 лет будет, ради чего возвращаться в родной город…

Разумеется, в газетах были не только «долгоиграющие» темы, просто мы выделили объединяющие всех и резонансные. А что до оперативности, то периодически случается, когда городская информация в газетах появляется не менее оперативно, чем в интернете. Во всяком случае, у корреспондентов газет всегджа есть возможность и время перепроверить, дать более точные сведения. Вообще, в газетах работают солидные и образованные люди, которых мы, блогеры и копирайтеры, бесконечно уважаем. Между прочим, в последнее время газета «Ковровские вести» очень энергично обновляет новости на своём сайте. Ого! Вот это конкурентище! Но мы не боимся, а радуемся за коллег от всей души.

Чем больше в интернете качественных ресурсов, тем лучше!

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