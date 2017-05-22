Обзор прессы
Праздник на любой вкус. Дети, ректор, мэр и ветераны
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Общий дух в газетах на этой неделе несомненно есть. За каждую, из пяти выбранных нами актуальных тем в печатных СМИ, можно произнести тост. И ведь есть, что праздновать! Такие разные поводы…
Елена Лаврищева назначена ректором Ковровской государственной технологической академии.
То, о чём так долго говорили, что само событие пришло и прошло как-то незаметно.
Тем не менее, новость проскользнула во всех печатных СМИ.
«Ковровская неделя» разместила эту заметку на второй полосе.
Перечислены все заслуги Елены Евгеньевны, как кандидата на главную должность в академии.
Сабж. Тематика праздников – Первомая и Дня Победы продолжает фигурировать в газетах. Не то, чтобы об одном и том же. Просто событий в длинные праздничные выходные было много, всё за один «выхлоп» осветить не успели. Неотработанные в онлайне информационные поводы нашлись для всех СМИ.
Школьникам, собравшим макулатуру, дали возможность посадить деревья на перекрестке улиц Комсомолькой и Еловой. За 100 килограммов макулатуры школьники могли посадить одно дерево. КН посвятила посадке деревьев и сбору макулатуры пол полосы…
О пристижных соревнованиях и приезде именитой фигуристки — Елены Случкой мы уже сделали подрбный репортаж. Также полная и красиво проиллюстрированная статья вышла и в КН.
Уходящая неделя ознаменована праздниками двух именинников. С Днем рождения газеты поздравляли Анатолия Зотова и предпринимателя Владимира Седова. КН разместили поздравления в предыдущем номере. Также «официальная» газета не обошла стороной и музыкальный фестиваль, проходящий в частном городе «Доброград», совпавший с ДР основателя «города для жизни».
А как к перечисленным темам относятся ковровчане? Интерактива в газетах, к сожалению, нет. Но вы всегда можете оставить ваше мнение в комментариях под этой статьей!
Новый ректор
Елена Лаврищева назначена ректором Ковровской государственной технологической академии.
То, о чём так долго говорили, что само событие пришло и прошло как-то незаметно.
Тем не менее, новость проскользнула во всех печатных СМИ.
«Ковровская неделя» разместила эту заметку на второй полосе.
Перечислены все заслуги Елены Евгеньевны, как кандидата на главную должность в академии.
Майские продолжаются
Сабж. Тематика праздников – Первомая и Дня Победы продолжает фигурировать в газетах. Не то, чтобы об одном и том же. Просто событий в длинные праздничные выходные было много, всё за один «выхлоп» осветить не успели. Неотработанные в онлайне информационные поводы нашлись для всех СМИ.
Необъяснимо, но факт. Дерево за макулатуру
Школьникам, собравшим макулатуру, дали возможность посадить деревья на перекрестке улиц Комсомолькой и Еловой. За 100 килограммов макулатуры школьники могли посадить одно дерево. КН посвятила посадке деревьев и сбору макулатуры пол полосы…
Звезда фигурного катания в Коврове
О пристижных соревнованиях и приезде именитой фигуристки — Елены Случкой мы уже сделали подрбный репортаж. Также полная и красиво проиллюстрированная статья вышла и в КН.
Вечеринки и праздники
Уходящая неделя ознаменована праздниками двух именинников. С Днем рождения газеты поздравляли Анатолия Зотова и предпринимателя Владимира Седова. КН разместили поздравления в предыдущем номере. Также «официальная» газета не обошла стороной и музыкальный фестиваль, проходящий в частном городе «Доброград», совпавший с ДР основателя «города для жизни».
А как к перечисленным темам относятся ковровчане? Интерактива в газетах, к сожалению, нет. Но вы всегда можете оставить ваше мнение в комментариях под этой статьей!
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