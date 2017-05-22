Праздник на любой вкус. Дети, ректор, мэр и ветераны

Новый ректор

Майские продолжаются

Необъяснимо, но факт. Дерево за макулатуру

Звезда фигурного катания в Коврове

Вечеринки и праздники

Вам интересны темы, которые поднимают газеты?

назначена ректором Ковровской государственной технологической академии.То, о чём так долго говорили, что само событие пришло и прошло как-то незаметно.Тем не менее, новость проскользнула во всех печатных СМИ.разместила эту заметку на второй полосе.Перечислены все заслуги Елены Евгеньевны, как кандидата на главную должность в академии.Сабж. Тематика праздников – Первомая и Дня Победы продолжает фигурировать в газетах. Не то, чтобы об одном и том же. Просто событий в длинные праздничные выходные было много, всё за один «выхлоп» осветить не успели. Неотработанные в онлайне информационные поводы нашлись для всех СМИ.Школьникам, собравшим макулатуру, дали возможность посадить деревья на перекрестке улиц Комсомолькой и Еловой. За 100 килограммов макулатуры школьники могли посадить одно дерево.посвятила посадке деревьев и сбору макулатуры пол полосы…О пристижных соревнованиях и приезде именитой фигуристки — Елены Случкой мы уже сделали подрбный репортаж. Также полная и красиво проиллюстрированная статья вышла и вУходящая неделя ознаменована праздниками двух именинников. С Днем рождения газеты поздравляли Анатолия Зотова и предпринимателя Владимира Седова.разместили поздравления в предыдущем номере. Также «официальная» газета не обошла стороной и музыкальный фестиваль, проходящий в частном городе «Доброград», совпавший с ДР основателя «города для жизни».А как к перечисленным темам относятся ковровчане? Интерактива в газетах, к сожалению, нет. Но вы всегда можете оставить ваше мнение в комментариях под этой статьей!