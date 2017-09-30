Обзор прессы
Самые лучшие праздники – те, что происходят внутри нас
2 1220
Начиная с середины лета GK фактически вступил в цикл проектов, где мы сами являемся информационным поводом, а площадка сайта, по сути, превратилась в нашу же пресс-службу.
Всё началось с решения информационно поддержать городской проект «МИНИМИСС». Мы прониклись идеологией проекта и даже (по согласованию с авторами и создателями «МИНИМИСС») самостоятельно реализовали проект-продолжение — «МИНИМИСС-PS».
Далее — подготовка и проведение ещё одного значимого для нас проекта, фестиваля еды «САМБЫЕЛ». И сразу за ним последовало сотрудничество с ДК «Современник» и автошколой «БИК» по информационной поддержке конкурса «АВТОЛЕДИ». Теперь, без каких-либо пауз, стартовал второй сезон реалити-проекта «Городская красавица», ГК-2.
В сущности, произошло именно то, к чему GK изначально стремился. Ещё пару лет назад мы продекларировали, что не станем принимать за основу информационную повестку, предлагаемую, а то и навязываемую извне, поскольку считаем, что это противоречит нашим принципам. Мы готовы и будем рассказывать читателям о том, что происходит в городе, но выберем лишь те события, которые сами посчитаем значимыми. Ну, а общую картину, новостной фон, по версии остальных СМИ, будем передавать через обзоры прессы.
Поэтому спешим успокоить ту часть (возможно, небольшую) наших читателей, которая еженедельно ждёт эти обзоры, читает и ставит лайки. Всё будет, уже со следующей недели. Мы по-прежнему будем выстраивать еженедельный топ-5 событий, которые наши коллеги, журналисты печатных изданий, сочли наиболее заметными и значимыми. Ну, а позиции в топе будем определять методом внутриредакционного голосования. Эта милая традиция — выводить среднеарифметический балл каждому событию, закрепилась, и вся команда GK неизменно и с удовольствием этим занимается. Так что знайте: наш рейтинг, это наша «средняя температура по больнице».
Однако, с учётом приоритетов GK, шансов на статус «№1» всегда больше у тех событий и тем, которые связаны с праздниками. Кстати говоря, сегодня, в этот холодный и дождливый осенний вечер, хотим напомнить вам об ушедшем, местами солнечном и тёплом, неплохом лете. Ловите топ-3 самых ярких событий прошедшего лета, которые были широко освещены в СМИ. Ну, и, конечно же, по версии GK.
№3. Велосипедная лихорадка
Акция «ВЕЛОБУМ», прошедшая в Коврове в середине августа — вне сомнений, замечательное событие, праздник спорта и традиция, которую просто необходимо беречь и продолжать. Нынешнее название этот праздник обрёл относительно недавно. Прежде называли просто «День физкультурника». На наш субъективный взгляд, ребрендинг получился очень удачным. И уже не первый год главным его организатором наряду с отделом ФиС мэрии выступает частная компания «ВсеИнструменты.ру».
№2. Добрые песни о главном
Августовский фестиваль авторской песни «PRO-Добро», который прошёл в Доброграде, собрал самых известных авторов и исполнителей. Более десятка артистов выступили на сцене Летнего театра. Так получилось, что в эти же дни на территории Коврова и Ковровского района проходило ещё несколько увеселительных мероприятий. Скорее всего, это несколько оттянуло аудиторию и не позволило сделать праздник по настоящему ярким и громким. Но мы верим, что фестиваль в Доброграде станет традицией и в следующем году пройдёт более массово.
Кстати, это далеко не единственный ивент «частного города для жизни». Сюда же отнесём замечательное авиашоу, которое прошло в Доброграде в последние августовские дни и произвело, с информационной точки зрения, эффект разорвавшейся бомбы! Вообще, доброградцы — большие молодцы.
№1. Красиво есть не запретишь!
Вот только не надо про «сам себя не похвалишь»! Согласитесь, фестиваль, который три года назад инициировал GK, прошёл проверку временем и доказал право на место в ряду городских праздников, которые ковровчане не только любят, но теперь уже и ждут. Эту традицию мы непременно продолжим, а на сегодня можем констатировать, что именно прошедшим летом число гостей фестиваля стало максимальным и перевалило за 10 тысяч. Ещё одним «плюсиком в карму» считаем официальное внесение нашего феста в областную гастрономическую карту региона. И то, что нас «официально посчитали», для GK — своего рода рубикон. Обратного пути больше нет, «САМБЫЕЛ» без вариантов станет традиционным. И мы в определённом смысле уже начали к нему готовиться.
Хотя, конечно же, на сегодня для нас главным трендом является ГК-2. Это марафон, с которым жить до конца года и до завершения зимы. И мы торжественно обещаем, что приложим все силы для того, чтобы наш город благодаря этому реалити смог весело и ярко перезимовать.
2 комментария