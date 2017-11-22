Обзор прессы
Скандалы, интриги и… ЗОЖ? Всё, как мы любим…
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№5. Начинаем бег на месте
На фото: глава Коврова Анатолий Зотов и руководитель ФиС Станислав Чесноков (на фото справа)
С журналистами пообщался руководитель городского отдела физкультуры и спорта (ФиС) Станислав Чесноков. Для спортсменов зима – это смена сезона. Зимние виды спорта в Коврове неразрывно связаны с «Ледовой ареной». Полноценного открытия спорткомплекса ждут не только фигуристы и хоккеисты, но и просто любители проводить на закрытом катке время.
Говорил Станислав Чесноков и о предстоящей реконструкции трибун мотодрома. Тут пока больше не о спорте, а о деньгах, точнее, откуда их будут брать. Ещё «про деньги» — это рост платы за посещение городских спортивных секций. Обо всём обстоятельно написала «Ковровская неделя». В остальных газетах тема спорта также присутствует, но точечно. Рассказывали о планах по строительству картодрома, о развитии в городе городошного спорта и т.д. GK о спорте пишет регулярно, на брифинге Чеснокова мы побывали, и соответствующий отчёт своевременно представили на суд своих читателей.
№4. И опасна, и трудна...
Наверное, всему виной переименование. Кто-то ещё помнит, когда УВД называлось «милиция», подрастает новое поколение, которому не режет ухо слово «полиция», но в целом все мы как-то… подустали от этого ребрендинга.
Очередной профессиональный праздник правоохранители отметили на прошлой неделе. И это стало одной и популярных тем в газетах в том смысле, что практически все написали и поздравили. Однако ни одного раздирающего душу очерка о славных парнях, которые, забыв себя, с яростью и отвагой борются со злодеями и нарушителями порядка, как-то не случилось в газетах.
То ли журналистам об этом писать не захотелось, то ли герои такие перевелись. А про торжественное собрание в УВД все написали, это правда.
№3. Парень с нашего двора
А ведь неплохо это, когда настоящим героем недели становится не оперуполномоченный, а фрезеровщик.
Серебро национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech у Владимира Галушко – это вам не шуточки, это очень серьёзное достижение, а главное – заявка грядущие победы.
GK внимательно следит за участием ковровчан в WS, благо следить есть, за кем. Мы искренне рады за ковровских парней. Болеем, гордимся, ждём новых рекордов! О победе Владимира Галушко мы, как и большинство СМИ, конечно же, рассказали.
№2. Неспортивное поведение
Про спорт в недельном ТОП-5 уже было. Но среди прочих публикаций, наше внимание привлек текст в «Эхе недели». Газета, состоящая обычно из перепечаток областных пресс-релизов, неожиданно проявила интерес к ковровскому горсовету. Отдельная статья даже не про депутатскую сессию, а про один из комитетов, по сути – о рабочем совещании написали. С чего бы?
Изучив медиа-пакет, понимаешь, что для «ЭН» депутатский комитет стал лишь зацепкой. Более подробно, с предысторией, тему раскрывают «Ковровские вести».
Речь о спортзале, открытом относительно недавно на площадке ДК имени Ленина. Спортзалов и фитнес-залов в Коврове в последнее время открывается немало. Когда речь идёт о чисто коммерческих проектах, повода вдаваться в финансовую суть, в общем-то нет – каждый строит бизнес так, как считает нужным. Но в данном случае речь шла о том, что на базе ДК откроется спортзал некоммерческий, для подготовки юных спортсменов и в частности, активных участников сообщества «Юнармия», то есть, юных патриотов.
На деле всё, похоже, свелось к самому обыкновенному платному фитнесу и качалке. Или не так? Поскольку площадка – это собственность муниципальная, то есть наша с вами, народная, депутаты решили ситуацию подробно изучить.
Не будем делать преждевременных выводов, дождёмся итогов проверки.
№5. В последний путь?
Возглавляет ТОП-5 тема очень острая и печальная одновременно. Лучше бы такие проблемы в городе не возникали. Но увы, они в наличии…
О том, что в ритуальном зале, десять лет назад организованном при Центральной больнице, не всё в порядке, «Ковровские вести» рассказывали уже давно. И не только «КВ», об этом и областная пресса сообщала. На самом деле, проблема настолько же запущена, насколько очевидна. Аналогичные скандалы случались не только в Коврове, но и во многих городах.
Предприимчивые патологоанатомы и работники похоронных бюро, пользуясь шоковым состоянием родственников умерших и погибших, бессовестно задирают расценки на свои услуги. Это, увы, не ковровское «ноу-хау», когда в городе появляется фирма, которая, пользуясь административным ресурсом, подминает под себя рынок ритуальных услуг.
Страдают не только конкуренты, но прежде всего – обычные люди. Люди, которым и без всей этой нечистоплотной возни выпало тяжёлое испытание – потеря близких.
И вот, наконец-то, наши власти прозрели. Раскрыт заговор патологоанатомов. Изобличает «Ковровская неделя».
Оказывается, у нас в морге кумовство развели. Оказывается, за услуги, которые, по идее, должны быть оказаны бесплатно, деньги с людей берут.
Ну, хорошо, разоблачили. Кому-то выговор. Кого-то, возможно, с работы уволят. Но будет ли принципиально изменена ситуация? Пока что, судя по тексту в «КН» наилучшим выходом власти посчитали просто запретить деятельность ритуального зала.
Почему нельзя организовать вне сомнений нужное дело нормально, по закону и по вменяемым легитимным расценкам? Это вопрос. И он, увы, пока что без ответа.
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