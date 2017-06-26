Обзор прессы
Больному необходим уход врача. Чем дальше уйдёт, тем лучше!
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Мэйнстримом недели стала криминальная хроника. Бывает. Есть события, пройти мимо которых невозможно. А тут ещё и «датское» проклятие, то есть темы, строго привязанные к официальным датам. Многое зависит от редактора и авторов. Ведь можно пойти по пути наименьшего сопротивления, а можно проявить оригинальность. Кто какой путь выбрал? Давайте смотреть и разбираться.
Вторую неделю в топе новости, посвященные Дню медика. На третей полосе «Ковровских вестей» сразу две статьи.
Одна посвящена торжественному собранию в честь дня медицинского работника, которое прошло в мэрии. Второй текст посвящён проблемам медицины: нехватка кадров, недостаточная оснащенность муниципальных медицинских учреждений.
«Ковровская неделя» также как и «КВ» уделила внимание официальным торжествам в мэрии, встреча руководства города с медработниками с акцентом на вручённые по случаю профессионального праздника грамоты, благодарности и награды.
Что касается «душевности», то как сказано выше, тема в топе вторую неделю. Традиционно начиналось всё с портретных очерков и рассказов о врачах и медсёстрах, а теперь пришло время официальных отчётов…
22 июня 1941 года — первый день Великой Отечественной войны. Ковров встретил этот день памятным митингом, который был освещен в печатных СМИ. КВ опубликовали интересную зарисовку из воспоминаний Василия Родионова, которому в этот страшный день было всего 16 лет…
КН вынесли фото и краткую информацию о митинге 22 июня на главную полосу, и посвятили половину страницы репортажу с этого события.
«Дегтяревец» также уделил памятной дате внимание.
Д вспомнил о тех, кто в те роковые дни отправился с завода на фронт.
Наверное, это самое правильное — говорить о той, очень далёкой уже войне через воспоминания людей, которые видели и пережили это когда-то. Всё больше временной разрыв, всё меньше живых свидетелей.
О ЧП на улице Шмидта уже сообщили все СМИ региона, включая GK.
Информация прошла и во всех газетах Коврова. Полыхающий практически в центре города троллейбус не мог не стать событием в равной степени топовым как в консервативных СМИ, так и в «народных» — в социальных сетях. Горящий троллейбус вызвал у жителей города бурную реакцию. Фото и видео с места происшествия «забили» ленты.
Как правило, подобные ЧП «вспыхивают» так же стремительно, как и гаснут. В аналитику и прогнозы, чем будет чревато для города и Управления троллейбусного транспорта это происшествие, никто погружаться не стал. Потушили и забыли. Едем дальше.
Информация о том, что в Коврове был обезврежен террорист появилась на GK через час после официальной рассылки ФСБ. Газеты дали информацию настолько оперативно, насколько позволила техническая возможность — в ближайших выпусках.
ЗТ разместил пресс-релиз в колонке «ЗТ-Информ» на второй полосе. КВ также дали релиз. Аналогично — КН.
Ну, а что? С «людьми в штатском» особо не подискутируешь, эксклюзивных подробностей, если им самим нет интереса делать «утечку», не получишь. Правда, пинкертоны на общественных началах оперативно разместили в соцсетях точное место обнаружения злодея. Любопытство не порок…
На пресс-конфенренции мэра, которая прошла в городской мэрии 14 июня, глава города сообщил, что на ремонт дорог будет потрачено 76.7 млн.рублей, из них 30.7 млн. рублей — местный бюджет. Остальные средства — областная субсидия. На эти деньги отремонтируют 7 км дорог. Скорее бы уже приступали… А пока есть список улиц-счастливиц:
А ещё дорога в микрорайон им. Чкалова и тротуар к школе №9. Масштабы, достойные видео от Макса+100500..
Все обещания мэрии аккуратно изложенны в ЗТ. Похожий отчет опубликован и в КВ, дополнив информацию ответами на вопросы журналистов. так, с места сдвинулся вопрос о реконструции Павловского моста. Остановился вопрос о реконструкции «Мотодрома».
КН предоставили самый подробный отчет о том где и когда будут вестись дорожные работы. Примечательно, что газета, вроде бы, замкнутая на сугубо городские новости, поделилась сведениями о ремонте дорог в Ковровском районе со слов главы района Вячеслава Скороходова.
Тему дорог поднял и «Д» в пересказе брифинга Анатолия Зотова.
№5. Белые люди в добрых халатах
Вторую неделю в топе новости, посвященные Дню медика. На третей полосе «Ковровских вестей» сразу две статьи.
Одна посвящена торжественному собранию в честь дня медицинского работника, которое прошло в мэрии. Второй текст посвящён проблемам медицины: нехватка кадров, недостаточная оснащенность муниципальных медицинских учреждений.
«Ковровская неделя» также как и «КВ» уделила внимание официальным торжествам в мэрии, встреча руководства города с медработниками с акцентом на вручённые по случаю профессионального праздника грамоты, благодарности и награды.
Что касается «душевности», то как сказано выше, тема в топе вторую неделю. Традиционно начиналось всё с портретных очерков и рассказов о врачах и медсёстрах, а теперь пришло время официальных отчётов…
№4. Через память тех, видел и выжил...
22 июня 1941 года — первый день Великой Отечественной войны. Ковров встретил этот день памятным митингом, который был освещен в печатных СМИ. КВ опубликовали интересную зарисовку из воспоминаний Василия Родионова, которому в этот страшный день было всего 16 лет…
КН вынесли фото и краткую информацию о митинге 22 июня на главную полосу, и посвятили половину страницы репортажу с этого события.
«Дегтяревец» также уделил памятной дате внимание.
22 июня 1941 года, воскресенье, было на заводе обычным трудовым днём...
Д вспомнил о тех, кто в те роковые дни отправился с завода на фронт.
Наверное, это самое правильное — говорить о той, очень далёкой уже войне через воспоминания людей, которые видели и пережили это когда-то. Всё больше временной разрыв, всё меньше живых свидетелей.
№3. Сгорел на Шмидта
О ЧП на улице Шмидта уже сообщили все СМИ региона, включая GK.
Информация прошла и во всех газетах Коврова. Полыхающий практически в центре города троллейбус не мог не стать событием в равной степени топовым как в консервативных СМИ, так и в «народных» — в социальных сетях. Горящий троллейбус вызвал у жителей города бурную реакцию. Фото и видео с места происшествия «забили» ленты.
Как правило, подобные ЧП «вспыхивают» так же стремительно, как и гаснут. В аналитику и прогнозы, чем будет чревато для города и Управления троллейбусного транспорта это происшествие, никто погружаться не стал. Потушили и забыли. Едем дальше.
№2. Работает спецназ!
Информация о том, что в Коврове был обезврежен террорист появилась на GK через час после официальной рассылки ФСБ. Газеты дали информацию настолько оперативно, насколько позволила техническая возможность — в ближайших выпусках.
ЗТ разместил пресс-релиз в колонке «ЗТ-Информ» на второй полосе. КВ также дали релиз. Аналогично — КН.
Ну, а что? С «людьми в штатском» особо не подискутируешь, эксклюзивных подробностей, если им самим нет интереса делать «утечку», не получишь. Правда, пинкертоны на общественных началах оперативно разместили в соцсетях точное место обнаружения злодея. Любопытство не порок…
№1. Бюджет на дороги и другие несчастья
На пресс-конфенренции мэра, которая прошла в городской мэрии 14 июня, глава города сообщил, что на ремонт дорог будет потрачено 76.7 млн.рублей, из них 30.7 млн. рублей — местный бюджет. Остальные средства — областная субсидия. На эти деньги отремонтируют 7 км дорог. Скорее бы уже приступали… А пока есть список улиц-счастливиц:
- Грибоедова
- Ленинградская
- Лиза Чайкина
- Южная
- проспект Ленина
А ещё дорога в микрорайон им. Чкалова и тротуар к школе №9. Масштабы, достойные видео от Макса+100500..
Все обещания мэрии аккуратно изложенны в ЗТ. Похожий отчет опубликован и в КВ, дополнив информацию ответами на вопросы журналистов. так, с места сдвинулся вопрос о реконструции Павловского моста. Остановился вопрос о реконструкции «Мотодрома».
КН предоставили самый подробный отчет о том где и когда будут вестись дорожные работы. Примечательно, что газета, вроде бы, замкнутая на сугубо городские новости, поделилась сведениями о ремонте дорог в Ковровском районе со слов главы района Вячеслава Скороходова.
Тему дорог поднял и «Д» в пересказе брифинга Анатолия Зотова.
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