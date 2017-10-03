Обзор прессы
То, что вы не увидите. Рукописи не горят
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Но сначала небольшое отступление. Обзор от 24 сентября так и не вышел в свет, хотя мы собирались за нашим круглым столом и вычисляли ТОП5. В общем, рукописи не горят! Самой упоминаемой темой позапрошлой недели стал «Добросаммит» — мероприятие, которое прошло на площадке частного города Доброград. На втором месте «Кросс нации», тема, которая держалась в топе целых две недели. «Долгоиграющей» темой стал и День оружейника в Коврове, презентация обновлённого «железного садика». И проблемы, связанные со свиной чумой. Тема держалась в топе более двух недель. Впервые «всплыла» тема начала отопительного сезона. В неопубликованном обзоре мы условно пометили её на пятое место в топе.
А теперь — изучаем следующие выпуски газет.
№5. Нашествие роботов
На площадке бизнес-инкубатора прошла акция «Robotics Day». «Ковровская неделя» подчеркивает:
«Бизнес-инкубатор» на государственном уровне поддерживает компании, которые занимаются высокими технологиями, научной деятельностью, внедрением инновационных проектов.
Про «день робота» рассказали и мы.
№ 4. Один раз в год сады цветут?
Сады — возможно, а тема «железного садика» кочует из номера в номер уже не первую неделю почти во всех печатных СМИ, и, соответственно, из обзора в обзор. В общем, он наконец-то преобразился в Сквер оружейников! Торжественное открытие состоялось 19 сентября.
Об этом событии написали «Знамя труда», «Эхо недели» и «Ковровские вести». Впрочем, как мы писали выше, повторяется не только эта тема.
№ 3. Город без газа
23 сентября Ковров и некоторые населенные пункты в Ковровском районе остались без газа. Это было необходимо для ремонта. Ковровчанам строго настрого запретили включать газовое оборудование: даже если газ в плите есть. Горожан-нарушителей отругала «Ковровская неделя»:
В субботу газовики с тревогой обнаружили, что давление в сети резко падает. Меньше чем за пять часов давление упало до критического. Это означало, что большое число потребителей пользовались газом. На самом деле, это очень опасно! Из-за несознательных действий горожан газ «опоздал» в 28 подъездов. Но последствия могли быть ещё хуже: процесс подключения мог затянуться на месяц и более. В этот раз обошлось. Ковровских газовиков выручили бригады из вязниковского, камешковского и владмирского филиалов АО «Газпром газораспределение Владимир».
№ 2. Ледниковый период
Отопительный сезон в Коврове стартовал 28 сентября. По сообщению мэрии ковровчане должны были услышать заветное журчание в батареях, и соответственно, перестать мёрзнуть в своих квартирах до 2 октября. Дата зависит от того, в какой день запланирован теплового пункта, который «обогревает» ваш дом. Сегодня, 3 октября, город всё ещё замерзает. Тепло пришло далеко не во все
На минувшей неделе «ЗТ» сообщила, что на заседании комитета по ЖКХ чиновники заявили о стопроцентной готовности города к отопительному сезону. Жилищный фонд готов на сто процентов, за исключение дома № 26 на проспекте Ленина — он пострадал от пожара. А 53 котельных подготовлена 51. Две проблемные — в военном городке. Это весьма странно, так как, допустим, некоторые дома на улица Муромская, в которые тепло так и не поступило, находятся далеко не в Ковров-8.
Кстати, «Эхо недели» поясняет, что в военном городке всё-таки заменили аварийный участок теплосети, отремонтировали два котла, по плану — ремонт ещё двух и опрессовка теплосети.
№ 1. Покорили «змей» и жюри
Финал городского конкурса «АВТОЛЕДИ-2017» прошел в ДК «Современник» 22 сентября. Восемь ярких, стильных и, разумеется, красивых девушек, сражались за звание лучшей автомобилистки Коврова. Победу одержала Елена Костромова.
Об конкурсе написали «Знаменка» (кстати, автор — участница «Автоледи-2016) и «Ковровские вести». В «ЗТ» вышел иллюстрированный репортаж, в «КВ» — небольшая заметка.
Кстати, полный список побед во всех номинациях выглядит так:
— «Леди «SELA» 2017» — Елена Радюшина
— «Леди «Смайл» 2017» — Евгения Сомова
— «Леди «AvtoHous» 2017» — Анна Маленкина
— «Леди «EYEKRAFT» 2017» — Наталья Сартина
— «Леди «КЕО» 2017» — Галина Павлова
— «Леди «ОСДИС» 2017» — Светлана Климанова
— «Леди «БИК» 2017» Марина Карташова
— «АВТОЛЕДИ 2017» Елена Костромова
Ну. а по итогам интернет-голосования от «АйКрафт» площадке на GK победу также одержала Елена Костромова. А самой активной автоледи в социальных сетях стала Евгения Сомова. Она получила IPTV-приставку от компьютерной сети ITNET.
Напомним, организаторы конкурса — ДК «Современник», учебный центр «БИК» и ГИБДД. В 2017 году GK выступил информационным партнёром проекта. Для нас это большая честь.
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