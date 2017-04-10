Обзор прессы
ЖКХ: Всё течёт, ничто не меняется…
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Общая и главная тема. Не будем томить — всё в заголовке обзора. А в остальном, мнения редакционных команд разделились. Давайте без пространных предисловий? Медийный ТОП-5 прошлой недели, такой, каким мы его увидели и прочли.
Ковровская академия определилась в кандидатурой ректора. На выборах победила Елена Лаврищева.
Важное событие, с учётом того, что КГТА – единственный вуз в нашем городе. Фамилия избранного ректора давно на слуху, Елена Лаврищева – не варяг, а действующий сотрудник.
Информация о процедуре голосования учёных мужей пришла в СМИ в качестве пресс-релиза академии. GK получил текст и фото и разместил новость о назначении.
Подробную информацию также опубликовала «Ковровская неделя».
Очень громкое дело 2014 года. Для общественности оно стало как гром среди ясного неба. Руководитель следственного отдела областного Следкома Альберт Джурабаев был обвинён в мошенничестве и получении взятки от предпринимателя. Вина была доказана в суде, вынесен обвинительный приговор – 6 лет в колонии общего режима. Реакции общественности были от праведного гнева до недоумения. Многие просто не могли поверить в то, что следователь с репутацией едва ли не самого яростного борца с коррупцией попался на таком…
И вот, несколько городских СМИ сообщают (пока со ссылкой на неофициальные источники) о том, что экс-следователь освобождён. Поскольку 6 лет по приговору явно ещё не истекли, вероятнее всего, речь идёт об условно-досрочном освобождении.
О Джурабаеве написали «Эхо недели» и «Ковровские вести».
Увы, «Аквашоу» на «Красной горке» не стало темой №1 в городских СМИ, однако несколько упоминаний всё же было. Уже прогресс. GK всегда приятно, когда наряду с серьёзными и важными вопросами, печатные СМИ уделяют внимание и темам массового досуга. А уж когда в организации и проведении мероприятия мы участвуем непосредственно (как в случае с «Аквашоу»), за информационную поддержку всем коллегам огромное спасибище!
В данном случае, благодарим от всей души «Знамя труда», где нашлось место не только для упоминания о мероприятии, но и фото поместили!
Вообще, освещение культурно-досуговых событий на прошлой неделе носило, если можно так выразиться, очень либеральный характер. В том смысле, что каждое СМИ для себя выбрало своё шоу. Кому-то спектакль «Вертикали» показался наиболее достойным освещения, кто-то (как «КН») разместил (пусть и на правах рекламы) анонс предстоящего фестиваля классической музыки «Добротворский». Крутая штука, кстати говоря… Но всё таки, нашлось мероприятие, которое пресса единодушно сочла достойным освещения. Это…
Областной фестиваль КВН рабочей молодёжи «Молоток», который проводился в Коврове, на сцене ДК имени Ленина, не оставил равнодушным никого из журналистов. Кстати, GK были также в КВН-пуле.
Пожалуй, наиболее яркая и объёмная информационная поддержка мероприятия в «Ковровровской неделе» — целая полоса плюс шесть фото. «ЗТ» чуть короче, но тоже дали, с фоторядом. «КВ» ограничились короткой информацией в колонке.
О, да! «Коммуналка». То, что в любое время года служит источником вдохновения для работников СМИ. Весной тема неизменно выходит в топ. GK в этом году тоже в теме. Ещё бы, дороги уже не осыпаются, а обваливаются вместе с машинами… Увы, как бы остро не подвергали критике газеты, ТВ, а теперь и интернет-ресурсы, из года в год однотипные проблемы накатывают с удручающим постоянством…
«Знамя труда» темой номера сделало отчёт с профильного (ЖКХ) комитета горсовета — ремонт дорог, уборка улиц, формирование городской среды.
В «Ковровской неделе» примерно те же темы – ЖКХ и городское благоустройство – подаются через призму брифинга Анатолия Зотова. Кстати, «КН» стала единственной газетой города на прошлой неделе, которая подробно рассказала об этом PR-мероприятии. Остальные не успели или игнор? С учётом, что наряду с ЖКХ, темой пресс-конференции стало дезавуирование якобы имевших место слухов о скорой отставке Анатолия Владимировича…
«Ковровские вести» тему городского «организма» подали через многочисленные информации о текущих, рвущихся то там, то здесь «коммунальных артерий». По этому же пути пошло и «Эхо недели», но подача – взгляд как бы с региональных высот.
«Дегтярёвец» о коммуналке рассказывает через интервью с замом главного инженера Михаилом Шикиным. Акцент на мероприятиях по благоустройству, которые «ЗиД» проводит как в черте завода, так и на городской территории.
… На этой неделе большинство луж, так сильно волновавших писательские умы, просохло. Наиболее драматичные ямы на дорогах подлатали. Провалившиеся авто из недр извлекли, новых ЧП, вроде бы не случалось. Отлично! Будем надеяться, что впредь информационные поводы (даже если и коммунальные) станут свежее, ярче и…
№5. Выборы, выборы…
Ковровская академия определилась в кандидатурой ректора. На выборах победила Елена Лаврищева.
Важное событие, с учётом того, что КГТА – единственный вуз в нашем городе. Фамилия избранного ректора давно на слуху, Елена Лаврищева – не варяг, а действующий сотрудник.
Информация о процедуре голосования учёных мужей пришла в СМИ в качестве пресс-релиза академии. GK получил текст и фото и разместил новость о назначении.
Подробную информацию также опубликовала «Ковровская неделя».
№4. Джурабаев свободен
Очень громкое дело 2014 года. Для общественности оно стало как гром среди ясного неба. Руководитель следственного отдела областного Следкома Альберт Джурабаев был обвинён в мошенничестве и получении взятки от предпринимателя. Вина была доказана в суде, вынесен обвинительный приговор – 6 лет в колонии общего режима. Реакции общественности были от праведного гнева до недоумения. Многие просто не могли поверить в то, что следователь с репутацией едва ли не самого яростного борца с коррупцией попался на таком…
И вот, несколько городских СМИ сообщают (пока со ссылкой на неофициальные источники) о том, что экс-следователь освобождён. Поскольку 6 лет по приговору явно ещё не истекли, вероятнее всего, речь идёт об условно-досрочном освобождении.
О Джурабаеве написали «Эхо недели» и «Ковровские вести».
№3. Культурные люди!
Увы, «Аквашоу» на «Красной горке» не стало темой №1 в городских СМИ, однако несколько упоминаний всё же было. Уже прогресс. GK всегда приятно, когда наряду с серьёзными и важными вопросами, печатные СМИ уделяют внимание и темам массового досуга. А уж когда в организации и проведении мероприятия мы участвуем непосредственно (как в случае с «Аквашоу»), за информационную поддержку всем коллегам огромное спасибище!
В данном случае, благодарим от всей души «Знамя труда», где нашлось место не только для упоминания о мероприятии, но и фото поместили!
Вообще, освещение культурно-досуговых событий на прошлой неделе носило, если можно так выразиться, очень либеральный характер. В том смысле, что каждое СМИ для себя выбрало своё шоу. Кому-то спектакль «Вертикали» показался наиболее достойным освещения, кто-то (как «КН») разместил (пусть и на правах рекламы) анонс предстоящего фестиваля классической музыки «Добротворский». Крутая штука, кстати говоря… Но всё таки, нашлось мероприятие, которое пресса единодушно сочла достойным освещения. Это…
№2. «Молоток» вам в руки.
Областной фестиваль КВН рабочей молодёжи «Молоток», который проводился в Коврове, на сцене ДК имени Ленина, не оставил равнодушным никого из журналистов. Кстати, GK были также в КВН-пуле.
Пожалуй, наиболее яркая и объёмная информационная поддержка мероприятия в «Ковровровской неделе» — целая полоса плюс шесть фото. «ЗТ» чуть короче, но тоже дали, с фоторядом. «КВ» ограничились короткой информацией в колонке.
№1. Сезонная тема
О, да! «Коммуналка». То, что в любое время года служит источником вдохновения для работников СМИ. Весной тема неизменно выходит в топ. GK в этом году тоже в теме. Ещё бы, дороги уже не осыпаются, а обваливаются вместе с машинами… Увы, как бы остро не подвергали критике газеты, ТВ, а теперь и интернет-ресурсы, из года в год однотипные проблемы накатывают с удручающим постоянством…
«Знамя труда» темой номера сделало отчёт с профильного (ЖКХ) комитета горсовета — ремонт дорог, уборка улиц, формирование городской среды.
В «Ковровской неделе» примерно те же темы – ЖКХ и городское благоустройство – подаются через призму брифинга Анатолия Зотова. Кстати, «КН» стала единственной газетой города на прошлой неделе, которая подробно рассказала об этом PR-мероприятии. Остальные не успели или игнор? С учётом, что наряду с ЖКХ, темой пресс-конференции стало дезавуирование якобы имевших место слухов о скорой отставке Анатолия Владимировича…
«Ковровские вести» тему городского «организма» подали через многочисленные информации о текущих, рвущихся то там, то здесь «коммунальных артерий». По этому же пути пошло и «Эхо недели», но подача – взгляд как бы с региональных высот.
«Дегтярёвец» о коммуналке рассказывает через интервью с замом главного инженера Михаилом Шикиным. Акцент на мероприятиях по благоустройству, которые «ЗиД» проводит как в черте завода, так и на городской территории.
… На этой неделе большинство луж, так сильно волновавших писательские умы, просохло. Наиболее драматичные ямы на дорогах подлатали. Провалившиеся авто из недр извлекли, новых ЧП, вроде бы не случалось. Отлично! Будем надеяться, что впредь информационные поводы (даже если и коммунальные) станут свежее, ярче и…
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