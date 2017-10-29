Обзор прессы
Зотов на хайпе, у Орловой ДР
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№5. Крепче за шофёрку держись, баран!
29 октября — День работника автомобильного транспорта. К автомобилям сейчас каждый имеет прямое или косвенное отношение. Если не сам за рулём, то встречаемся с этими ТС постоянно. Хорошо, если не сталкиваемся.
Правда жизни ещё и в том, что профессиональный праздник автомобилистов совпадает по метео-временному периоду с «Днём жестянщика». Этот праздничек, надеемся, в расшифровке не нуждается.
«Дегтяревец» Дню шофёра посвятил первую полосу и разворот. В основе статьи рассказы о работниках, которые имеют отношения к автомобилям. Это автослесари и водители транспортных средств от грузовых овтомобилей до автопогрузчиков.
«Ковровская неделя» выпустила небольшую заметку-поздравления для работников автомобильного транспорта от имени главы города Анатолия Зотова и председателя народных депутатов Ирины Зотовой.
№4. День варенья. Губернаторский рецепт
23 октября губернатор Владимирской области Светлана Орлова отметила свой День рождения. С этим праздником Светлану Юрьевну поздравили практически все региональные ресурсы. А что ковровские газеты?
Сухую и совершенно не поздравительную заметку выпустила по этому поводу «Ковровская неделя», рассказав о губ-ДР просто как о мини-событии. Перечислили, кто поздравил СЮ из околокремлёвских небожителей и коллег по губернаторскому корпусу, кто из мэров отметился. В общем, классическая официозно-светская хроника. Не хватает, разве что, перечня закусок на фуршете по поводу.
Мы же скажем просто, искренне и коротко: с ДР!
№3. Чисто мэр, чисто провёл...
… чисто субботник. Это в качестве продолжения обозначенной топ-темы и завершения мысли.
18 октября мы проверили городские улицы на предмет уборки листьев.
Проверка показала, что субботник в нашем городе проводился далеко не везде. Сегодня улицы уже покрыл снег, а значит дёргаться в этом направлении уже поздно. Тем не менее, сотрудники администрации города субботник провели, а «КН» сделала по этому поводу статью.
В субботнике на пересечении улиц Комисароваи Абельмана приняли участие глава города Анатолий Зотов, депутаты городского совета, журналисты и члены отделения партии «Единая Россия» и местные жители. Добровольцы разобрали свалку, убрали несколько опасных сухих деревьев, собрали мусор.
А мы в этом году как-то замотались, нарушили нашу традицию и свой GK-пятачок не расчистили, сорян. Мы обязательно весной исправимся, возьмём двойную норму.
№2. Дороги отремонтированы. Подведем итог
Первый снег. И это не только повод залить фоточки в инсту, но ещё и признак завершения ремонтно-дорожных работ. Время поставить точку в этом вопросе на 2017 год, подсчитать расходы и обсудить результаты проделанной работы. Этим-то и занялись на минувшей неделе газетчики.
«КН» дорожный отчет объединила с отчётом с пресс-конференции главы города(см. №1), цифры расходов там же в таблице.
«Ковровские вести» разместили отчет от проведении дорожных работ от Юрия Морозова. Отремонтированные улицы не раз были перечислены газетчиками, а чиновник назвал лишь основную цифру 9,7 км автодорог были сделаны за 2017 год.
«Знамя труда» также разместила итоги комитета по ЖКХ, повторив основные дорожные цифры в виде сухого отчета.
№1. Пресс-конференция глазами коллег
23 октября глава города Анатолий Зотов провел брифинг для ковровских СМИ. Об основных вопросах и нашем главном вопросе, посвященном аккаунту мэра в социальных сетях мы рассказали читателям в этот же день. И надо признать, что в батле за право считаться самым оперативным нас с лёгкостью положила на лопатки «Ковровская неделя». Респект, мы умеем признавать поражения.
Но по части акцентов, разумеется, у нас иное мнение. Если мы в качестве мейнстрима обозначили сетевую жизнь градоначальника (точнее, её полное отсутствие), то у официальных СМИ свои думки.
Первый вопрос от «КН» касался несанкционированной торговли, здесь Анатолий Владмирович был категоричен, отметив, что намерен разобраться с несоблюдением правил и санитарных норм уличными торговцами, также коллеги поинтересовались мнением мэра на то, что существенно(47%) снизилось колличество жалоб и обращений граждан, связанных с социальной сферой.
Вопрос GK также был связан с ремонтом путепровода — так называемого Павловского моста, ответ на этот вопрос был изложен и «КН».
Интересно, что посчитают самым важным в выступлении мэра остальные коллеги? Почитаем на следующей неделе.
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