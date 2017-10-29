Обзор прессы

Зотов на хайпе, у Орловой ДР

Анна Постникова
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Продолжаем пристально следить за тем, о чём пишут наши старшие братья из серьёзных печатных изданий. И если на прошлой неделе ни по темам, ни по рейтингам разногласий не было, то нынче, что называется «всё сложно». В качестве комплимента печатным СМИ отметим, что многие газеты в пику навязываемой официозной повестке предлагали свою. Всё, как мы в GK любим. Ну, а если конкретнее, то...

№5. Крепче за шофёрку держись, баран!




29 октября — День работника автомобильного транспорта. К автомобилям сейчас каждый имеет прямое или косвенное отношение. Если не сам за рулём, то встречаемся с этими ТС постоянно. Хорошо, если не сталкиваемся.

Правда жизни ещё и в том, что профессиональный праздник автомобилистов совпадает по метео-временному периоду с «Днём жестянщика». Этот праздничек, надеемся, в расшифровке не нуждается.

«Дегтяревец» Дню шофёра посвятил первую полосу и разворот. В основе статьи рассказы о работниках, которые имеют отношения к автомобилям. Это автослесари и водители транспортных средств от грузовых овтомобилей до автопогрузчиков.

«Ковровская неделя» выпустила небольшую заметку-поздравления для работников автомобильного транспорта от имени главы города Анатолия Зотова и председателя народных депутатов Ирины Зотовой.

№4. День варенья. Губернаторский рецепт




23 октября губернатор Владимирской области Светлана Орлова отметила свой День рождения. С этим праздником Светлану Юрьевну поздравили практически все региональные ресурсы. А что ковровские газеты?

Сухую и совершенно не поздравительную заметку выпустила по этому поводу «Ковровская неделя», рассказав о губ-ДР просто как о мини-событии. Перечислили, кто поздравил СЮ из околокремлёвских небожителей и коллег по губернаторскому корпусу, кто из мэров отметился. В общем, классическая официозно-светская хроника. Не хватает, разве что, перечня закусок на фуршете по поводу.

Мы же скажем просто, искренне и коротко: с ДР!

№3. Чисто мэр, чисто провёл...




… чисто субботник. Это в качестве продолжения обозначенной топ-темы и завершения мысли.

18 октября мы проверили городские улицы на предмет уборки листьев.

Проверка показала, что субботник в нашем городе проводился далеко не везде. Сегодня улицы уже покрыл снег, а значит дёргаться в этом направлении уже поздно. Тем не менее, сотрудники администрации города субботник провели, а «КН» сделала по этому поводу статью.

В субботнике на пересечении улиц Комисароваи Абельмана приняли участие глава города Анатолий Зотов, депутаты городского совета, журналисты и члены отделения партии «Единая Россия» и местные жители. Добровольцы разобрали свалку, убрали несколько опасных сухих деревьев, собрали мусор.

А мы в этом году как-то замотались, нарушили нашу традицию и свой GK-пятачок не расчистили, сорян. Мы обязательно весной исправимся, возьмём двойную норму.

№2. Дороги отремонтированы. Подведем итог




Первый снег. И это не только повод залить фоточки в инсту, но ещё и признак завершения ремонтно-дорожных работ. Время поставить точку в этом вопросе на 2017 год, подсчитать расходы и обсудить результаты проделанной работы. Этим-то и занялись на минувшей неделе газетчики.

«КН» дорожный отчет объединила с отчётом с пресс-конференции главы города(см. №1), цифры расходов там же в таблице.

«Ковровские вести» разместили отчет от проведении дорожных работ от Юрия Морозова. Отремонтированные улицы не раз были перечислены газетчиками, а чиновник назвал лишь основную цифру 9,7 км автодорог были сделаны за 2017 год.

«Знамя труда» также разместила итоги комитета по ЖКХ, повторив основные дорожные цифры в виде сухого отчета.

№1. Пресс-конференция глазами коллег




23 октября глава города Анатолий Зотов провел брифинг для ковровских СМИ. Об основных вопросах и нашем главном вопросе, посвященном аккаунту мэра в социальных сетях мы рассказали читателям в этот же день. И надо признать, что в батле за право считаться самым оперативным нас с лёгкостью положила на лопатки «Ковровская неделя». Респект, мы умеем признавать поражения.

Но по части акцентов, разумеется, у нас иное мнение. Если мы в качестве мейнстрима обозначили сетевую жизнь градоначальника (точнее, её полное отсутствие), то у официальных СМИ свои думки.

Первый вопрос от «КН» касался несанкционированной торговли, здесь Анатолий Владмирович был категоричен, отметив, что намерен разобраться с несоблюдением правил и санитарных норм уличными торговцами, также коллеги поинтересовались мнением мэра на то, что существенно(47%) снизилось колличество жалоб и обращений граждан, связанных с социальной сферой. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Глава связал это с устранением большого количества проблем и вопросов.

Вопрос GK также был связан с ремонтом путепровода — так называемого Павловского моста, ответ на этот вопрос был изложен и «КН».

Интересно, что посчитают самым важным в выступлении мэра остальные коллеги? Почитаем на следующей неделе.

А пока — пока!

1 комментарий

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вам снака пишет что ли?
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