Проблемы

Аварии и пробки. Ковров встал

Анна Постникова
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Если вы сейчас не в пробке и читаете нас, сидя дома за компом, считайте, что вам повезло. Вероятность того, что вы читаете мобильную версию на смартфоне, сидя в пробке или застряв в сугробе, гораздо выше. Сегодня наш город накрыло снегопадом так, что он превратился в одну большую пробку. Это даже из космоса видно!



Google Maps показывает, что дороги в Коврове чрезвычайно загружены. Проезд затруднен на улицах Еловая, Комсомольская, Кирова, Абельмана и на проспекте Ленина.

Верные спутники снежных заторов — это аварии на дорогах. Мы связались с ковровской ГИБДД и получили предсказуемый ответ: за сегодня и вчера зафиксировано 23 ДТП, два из которых — с пострадавшими. Думается, это не предел. Пресс-служба ГИБДД призывает:

Уважаемые участники дорожного движения, Госавтоинспекция рекомендует быть внимательнее, строго соблюдать правила дорожного движения, а именно скоростной режим, правила проезда перекрестков, быть внимательнее на пешеходных переходах, не создавать аварийные ситуации и по возможности отказаться от управления транспортным средством в час пик.



Напоминаем, что ДТП, ущерб от которого составляет менее 50 000 рублей и при котором у водителей нет взаимных претензий, можно оформить самостоятельно, используя возможности Европротокола. Это поможет существенно сэкономить время и избежать заторов на дороге.

На «зимнюю сказку» чутко реагирует Instagram:



Лирично и показательно. А вот ещё фото:

@homa.dark


Да, пожалуй, электричка на сегодня — надёжнее всего. Ну, и на «десерт» — достойное начало вечера — под тяжестью мокрого снега начали падать деревья…



Удачного вечера и доброй ночи!

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