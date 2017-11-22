Проблемы
Аварии и пробки. Ковров встал
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Google Maps показывает, что дороги в Коврове чрезвычайно загружены. Проезд затруднен на улицах Еловая, Комсомольская, Кирова, Абельмана и на проспекте Ленина.
Верные спутники снежных заторов — это аварии на дорогах. Мы связались с ковровской ГИБДД и получили предсказуемый ответ: за сегодня и вчера зафиксировано 23 ДТП, два из которых — с пострадавшими. Думается, это не предел. Пресс-служба ГИБДД призывает:
Уважаемые участники дорожного движения, Госавтоинспекция рекомендует быть внимательнее, строго соблюдать правила дорожного движения, а именно скоростной режим, правила проезда перекрестков, быть внимательнее на пешеходных переходах, не создавать аварийные ситуации и по возможности отказаться от управления транспортным средством в час пик.
Напоминаем, что ДТП, ущерб от которого составляет менее 50 000 рублей и при котором у водителей нет взаимных претензий, можно оформить самостоятельно, используя возможности Европротокола. Это поможет существенно сэкономить время и избежать заторов на дороге.
На «зимнюю сказку» чутко реагирует Instagram:
Лирично и показательно. А вот ещё фото:
@homa.dark
Да, пожалуй, электричка на сегодня — надёжнее всего. Ну, и на «десерт» — достойное начало вечера — под тяжестью мокрого снега начали падать деревья…
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