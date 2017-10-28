Проблемы
Центральная больница. Московский шок и взгляд из-за МКАДа
2 1652
Вчера утром в редакцию позвонили наши коллеги и друзья с владимирского интернет-ресурса «Зебра-ТВ», чтобы узнать наше мнение о недавно опубликованном видео из Коврова. Видео со смартфона выложил скандально-известный блогер Илья Варламов на собственном ресурсе.
Суть: пациент травматологического отделения больницы, которую он называет ковровской, шокирован условиями пребывания в палатах, антисанитарией и невнимательностью персонала.
Видео, которое, как вскоре выяснилось, сделано довольно давно и не самим Варламовым, именно после размещения на ресурсе Ильи набрало много просмотров и вызвало мощный резонанс.
Мнения комментаторов разделились. Первый «лагерь» поддерживал автора видео и разделял возмущение грязью и равнодушием. Оппоненты-комментаторы, в свою очередь, сомневались как в адекватности блогера, так и в достоверности видео. Мол, голубая плитка есть практически в каждой больнице, с чего взяли, что это именно Ковров.
Мы свою позицию и мнение выразили в комментарии «Зебре-ТВ». Скажем прямо, московское видео не произвело шокового эффекта. Однако проверить информацию всё же решили. Звонок главврачу Центральной городской больницы, по сути, был формальностью. По опыту знаем, что медицинские функционеры в подобных ситуациях предпочитают игнорировать представителей медиа и уклоняться от диалога.
Но в данном случае этого не произошло, что, по нашему мнению, уже является «плюсиком в карму» врачам из ЦГБ.
Как было сказано в комментарии «Зебре-ТВ» автор GK, конкретно – главный редактор Татьяна Горянина (ваша покорная слуга) отправилась на встречу и была принята.
В беседе принимали участие главный врач ЦГБ Наталья Кирпилёва, зам главного врача по медицинской части Наталья Саламатина и зам главного врача по административно-хозяйственной части Евгений Антонов.
Все они были позитивно-настроены, не агрессивны и открыты. GK разрешили провести фотосъёмку и ответили на все заданные вопросы.
Нас интересовало три момента, которые были обозначены в нашем комментарии «Зебре-ТВ». Вот ответы, данные главврачом Натальей Кирпилёвой.
GK: Как на сегодня обстоят дела с обеспечением охраны цокольных помещений ЦГБ? Ограничен ли доступ маргиналов в подвалы?
— Я возглавляю больницу относительно недавно, несколько месяцев. Однако проблема защиты цокольных помещений мне известна, признаю её. Действительно, подземные этажи ЦГБ долгое время являлись как источником загрязнения извне, так и источником угрозы безопасности. Именно поэтому в 2017 году администрацией больницы было принято решение усилить охрану больницы. Нами заключён соответствующий договор с ЧОП «Доран», работой которого мы на сегодня довольны. Это решает, как проблему ограничения доступа в подвалы асоциальных элементов, так и обеспечения безопасности. Думаю, что в 2018 году договор на частную охрану ЦГБ будет продлён.
GK: Что вы можете сказать об уровне санитарного состояния ЦГБ?
— Не стану выдавать желаемое за действительное. Однако мой личный многолетний опыт работы в медицине, в том числе и на административных должностях, позволяет сравнивать. ЦГБ – это далеко не самый запущенный пример, хотя, конечно, нет предела совершенству. Все необходимые мероприятия, направленные на санитарную обработку помещений больницы, проводятся в установленные нормативами сроки. Так, последняя санобработка помещений, включая травматологическое отделение, производились 16 октября.
GK: Как вы с позиций главврача больницы оцениваете уровень обслуживания больных, квалификацию младшего медперсонала, уход за больными и контроль санитарного состояния палат?
— Мой ответ, по сути, будет аналогичен тому, что дала на предыдущий вопрос. Всё, что требуют от нас нормативы, мы в ЦГБ делаем. Это подтверждают регулярные проверки всеми органами, которым полагается такие проверки проводить. На самом деле, отношение к пациентам, отношение к делу у медиков ЦГБ – это ещё и человеческое неравнодушное отношение. У нас давно произошёл «естественный отбор», и все равнодушные, озабоченные только зарплатой давно ушли в коммерческие организации. Это правда, что у нас колоссальный дефицит младшего персонала, санитаров. На тех, кто работает, падает большая дополнительная нагрузка, которую, кстати, далеко не всегда больница может адекватно оплатить. Но люди работают, делают всё, на что они физически и морально способны.
Ответы, в сущности, были предсказуемы. Иных мы не ожидали.
Оставалось лишь посмотреть на месте, что на сегодня представляют собой отделения ЦГБ. В последний раз представители GK были здесь пару лет назад, за это время сменилось несколько главврачей.
Нам разрешили смотреть и снимать везде. Условием было только то, что мы должны быть в бахилах и халатах и не снимать лица пациентов без их разрешения.
Впечатление от осмотра. Ничего шокирующего в ЦГБ нет. Все отделения вполне прилично выглядят. Где-то свежий ремонт и более современная отделка.
Где-то, в частности, в той самой «травме» на шестом этаже, ремонт только ожидается.
Оббитые и оттого неэстетичные двери отделения – это прямое следствие того, что больных в палаты чаще всего завозят на каталках, которые периодически задевают двери.
Медики говорят, что очень ждут ремонта, после которого этот нюанс (ширина и конструкция дверей) будет учтён.
Мы общались с пациентами «травмы», спрашивали об условиях содержания.
Все только улыбаются и пожимают плечами: больница как больница.
Тараканы? Да, бегают там тараканы, особенно ночью, особенно с учётом тех самых подземелий. Периодически проводят санобработку, но те же больные, которые как белочки прячут припасы еды под кроватями сводят эту работу на нет.
Мы нашли даже врача, который припомнил «того самого паренька». Молодого человека доставили в ЦГБ с М-7 после автоаварии. У него были сложные переломы ног, его лечили, сделали две непростые операции и вылечили. По словам врачей и медсестёр, парень лечением остался доволен, даже благодарил. Ну, а по ночам со скуки и от бессонницы развлекался, снимая видео.
Версия о том, что видео может быть не ковровским, по нашему мнению, из разряда «я не – не я, лошадь не моя». Всё очень похоже – и стены, и двери, и даже модификация сантехники в палатах.
Именно этот момент, пожалуй, стал той самой ложкой дёгтя, которую мы постараемся не смешивать со всем вышеизложенным.
Евгений Антонов, тот самый зам главврача по АХЧ, уже после нашего «больничного обхода» неожиданно вернулся к версии «фейк-ньюс». Мол, с чего вообще взяли, что это видео снято в ЦГБ Коврова? Где, мол, табличка с надписью «Ковров»? Дескать, голубой краской половина российских больниц покрашена. И так далее, и тому подобное…
Эх, Евгений Александрович… Ну, зачем все эти «заглушки»? Мы же изначально заняли, по сути, проковровскую позицию. К чему отрицать очевидное? Ну, хорошо. Будем считать, что официальная позиция медиков ЦГБ на сегодня такова:
Видеофрагмент, размещённый на ресурсе «Варламов.ру» не позволяет определить, в каком конкретно помещении и в каком городе было снято данное видео. На этом основании администрация ЦГБ Коврова намерена потребовать от владельца интернет-ресурса опровержения и извинений перед ковровскими медиками.
Пока что, это формулировка «в первом приближении». Как именно будет она прописана, если ковровские медики действительно станут что-то требовать от блогера Варламова или даже судиться с ним, нам неизвестно.
Мы бы в подобной ситуации, наверное, судиться не стали. Нам разнообразные блогеры тоже периодически предъявляют самые разные, порой очень причудливые, претензии. Это жизнь, это цифровая реальность, относиться к таким вещам, наверное, надо философски.
Ну, а с тараканами, всё-таки, борьбу надо продолжать вне зависимости от того, рассказывают ли о них на словах, фотографируют или снимают на видео.
Всем доброго здоровья, гигиенической чистоты и отличного настроения!
Фотограф Игорь Селезнёв
2 комментария
«Опубликовано: 26 окт. 2017 г.» — так давно…
А тараканов надо уметь найти. Особенно после дезинфекции
И вообще. спрашивать про тараканов надо не начальника, а подчиненных