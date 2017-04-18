Коммунальный беспредел? Кому и за что должно быть стыдно

«Представители многоквартирных домов, вы же отвечаете за жизнь и здоровье граждан. Почему отношение наплевательское?...»

«Всё просто. Есть удостоверение, спецформа, да и заранее вешаются объявления. Если собственники и арендаторы жилья не могут в тот день, когда запланирована проверка. Пожалуйста! В течение 20 дней пишите заявление о переносе даты, ГГВ пойдёт навстречу. Есть практика заключения индивидуальных договоров»

Ответственность на нас. Все на субботник!

К сожалению, ситуация в городе не из лучших. Недобросовестные УК, собрав с населения деньги за ЖКХ, не переводят их поставщикам коммунальных услуг. Деньги уходят непонятно куда… Долги управляющих компаний всё растут и растут. Есть должники, кто не платит уже пятый месяц. Чистая прибыль от незаконных операций может исчисляться миллионами.Среди приглашённых ТСЖ, ЖСК, а это более 100 человек, пришли лишь 24. Остальным, видимо, это просто неинтересно. Или всё так замечательно и гладко, что проблем нет? Провёл планёрку и.о главы города Юрий Морозов.Одной из главных тем стала — «использование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». Затронул тему представитель Владимирского филиала АО «Газпром-Газораспределение». На самом деле, взрывы бытового газа, в результате которых могут погибнуть люди — ежедневны. Поэтому, ГГВ и участили проверки в домах и квартирах ковровчан. И ведь многие игнорируют звонки в дверь. Тем, кто препятствует проверке грозит штраф.Нередки случаи, когда проверять приходят не газовщики, а мошенники, которые приходят также под предлогом установки счётчика. Тем самым встаёт вопрос, как распознать представителя филиала? Кстати, этот вопрос тоже интересовал жителей.По информации, озвученной представителем ГГВ, в нашем городе на сегодня:— с начала года 9134 заключённых договоров,— за прошедшую неделю 387,— актов недопуска 349.Если есть вопросы по поводу заключения договора на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, информацию можно получить по телефону «04».По поводу подорожания стоимости ГО говорит, что всё сделано с расчётом рекомендаций. И у нас средняя стоимость газооборудования ниже, чем в ЦФО. Вот как-то так.О проблемах водоснабжения и благоустройства говорили отдельно. В рамках программы «Благоустройство территории Коврова в 2017 году» принимаются заявки по благоустройству дворовых территорий. Но! Почему-то заявки приходят подавать сами жители, а не представители.Представители ТСЖ, ЖСЦ только обещают, что вот-вот начнётся работа. Наверное, с понедельника… Но непонятно с какого года. Ну, любим мы потроллить.Продолжим тему благоустройства. 22 апреля в 9.00 будет субботник на Чёрном долу. Приглашает Юрий Морозов. Обещает, что лично примет участие. Место сбора – поворот на Троицко-Никольское кладбище, возле поликлиники больничного комплекса. Перчатки и инвентарь выдадут на месте.