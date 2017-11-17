Проблемы

Фейк-ньюс и страшные сплетни. Педофилов нет!

Анна Постникова
0 595
Сообщение о банде педофилов молниеносно разлетелось по социальным сетям и навело панику в нашем городе. Спокойствие, это развод.



История об этих педофилах периодически всплывает в разных уголках нашей страны.

Меняются только фотороботы.

Удивительно, но всегда находятся те, кто знает кого-то, кто почти наверняка и машину видел, и его знакомые знакомы с пострадавшими.

Слухи разлетаются настолько быстро, что каждый считает своим долгом оповестить всех о страшной трагедии, еще и сообщить о своей вовлеченности в дело поиска преступника.



Эту информацию еще 2016 году опроверг Следком по Свердловской области. Но сообщения о группе педофилов, которые просят помочь найти котенка расползались по другим городам.

И это не единственная история, которая то и дело всплывает в разных городах. Так, некоторое время в разных районах страны можно было услышать историю о том, как змеи сьели грибника…



Шутки шутками, а дело серьезное. Как бы не получилось как в той басне «Пастух и волки»: когда волки и правда нападут, никто в это не поверит.
Но на этот случай есть официальные источники. Например, полиция или Следком. Если подобное произойдет, там неприменимо появится необходимая информация, а следовательно, и во всех наших СМИ.



Что касается этого сообщения, под которым во многих ковровских пабликах прикреплен фоторобот «банды педофилов» и некой машины:

Уважаемые родители!!! предупредите детей, по Мелехово ездит машина с мужчиной за рулем, он спрашивает у детей где школа и просит показать.Сегодня около 12.30 подьехал к девочкам у них спрашивал, девочки убежали.А в районе 13 подьехал к ДТ к девочке из 2класса, вопрос был аналогичный, настойчиво просил сесть в машину и предлагал 100 рублей за это. Данные в полицию переданы. Будьте бдительны.
*орфография и пунктуация сохранены

полиция также не предоставляла СМИ никаких данных. Сказать что это, точно нельзя: это может быть и очередной фейк, и пост напуганных «бандой педофилов» жителей, и реальная информация о подозрительной личности. В любом случае, это лишний повод напомнить своим детям, что ни в коем случае нельзя общаться, а тем более садиться в машину к незнакомцу.

Доверяй, но проверяй! Будьте бдительны!

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.