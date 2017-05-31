Проблемы
Опасно для жизни. Где искупаться в этом году?
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По ночам — заморозки, купаться пока рано. Однако с 1 июня во Владимирской области начинается «официальный» купальный сезон. Плавать в ковровских водоёмах с разрешения спасателей можно будет до 31 августа. А точнее, не в водоёмах, а в водоёме.
Единственным местом массового отдыха в летний период определён южный берег озера Старка.
Результаты анализа воды соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм. Кроме того, сотрудники спасательной станции ГКУВО провели очистку дна озера.
Запрещено купание в следующих местах: река Клязьма в районе парка Комсомольский, затон Гидромуть в районе ОАО «Ковровский электромеханический завод», затон южнее железнодорожного моста и Кукушкин пруд в районе улицы Куйбышева.
Сегодня в Ковровском районе проверят озеро Переханово, а завтра — водоём в посёлке Мелехово. Как поясняют в МЧС, по состоянию на 11.00 29 мая сотрудниками ГИМС проверено и принято 26 пляжей. К 1 июня будут проверены все пляжи области.
Сейчас к открытию купального сезона органы местного самоуправления подготовили 57 мест массового отдыха на водоёмах.
Спасатели ещё раз подчёркивают, что купаться можно только на официально-разрешённых пляжах, купание в других местах – опасно для жизни.
И не забывайте, что соблюдение вами правил безопасного поведения на водоёмах позволит избежать несчастных случаев на воде во время купания.
PS. Как только погода порадует нас солнечными деньками или хотя бы отсутствием ночных заморозков, мы обязательно проверим водоёмы Коврова и района на предмет визуальной готовности, замусоренности и наличия шлагбаумов.
Фото из архива GK
Единственным местом массового отдыха в летний период определён южный берег озера Старка.
Результаты анализа воды соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм. Кроме того, сотрудники спасательной станции ГКУВО провели очистку дна озера.
Запрещено купание в следующих местах: река Клязьма в районе парка Комсомольский, затон Гидромуть в районе ОАО «Ковровский электромеханический завод», затон южнее железнодорожного моста и Кукушкин пруд в районе улицы Куйбышева.
Сегодня в Ковровском районе проверят озеро Переханово, а завтра — водоём в посёлке Мелехово. Как поясняют в МЧС, по состоянию на 11.00 29 мая сотрудниками ГИМС проверено и принято 26 пляжей. К 1 июня будут проверены все пляжи области.
Сейчас к открытию купального сезона органы местного самоуправления подготовили 57 мест массового отдыха на водоёмах.
Спасатели ещё раз подчёркивают, что купаться можно только на официально-разрешённых пляжах, купание в других местах – опасно для жизни.
И не забывайте, что соблюдение вами правил безопасного поведения на водоёмах позволит избежать несчастных случаев на воде во время купания.
PS. Как только погода порадует нас солнечными деньками или хотя бы отсутствием ночных заморозков, мы обязательно проверим водоёмы Коврова и района на предмет визуальной готовности, замусоренности и наличия шлагбаумов.
Фото из архива GK
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