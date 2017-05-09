Георгиевская ленточка. Куда укрепили?

С Днём Победы! Мы помним и гордимся!

Георгиевскую ленточку можно увидеть везде — на автомобилях, рекламных растяжках, сумках, завязывают на запястья, размещают на головной убор. Многие умудряются использовать в качестве шнурков, ремня, собачьего ошейника.Идеально место — на груди, возле сердца. Можно закрепить ленту на воротнике рубашки — хоть бантиком или конвертиком, кому как нравится. Наверное, всё-таки неуважительно и некорректно, когда автомобилисты крепят ленточку на «дворники» или на дверные ручки. А в салоне или на антенне — почему бы нет?Кстати, если за такую ленточку вас просят заплатить — смело рассказывайте продавцам о кодексе из 10 пунктов. Один из которых — акция «Георгиевская ленточка» не коммерческая.Немного истории…Орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия учредила императрица Екатерина за военный подвиг. Чёрно-жёлтую ленту придумала сама. Многие думают, что это символ пороха и огня. На самом деле, это цвета Романовского флага.По ленте можно было определить, какой из четырёх степеней удостоен кавалер. Орден четвёртой степени — слева на груди, третьей — на шее, орден второй степени крепился на шейной ленте, но уже в два раза толще третьей. Орден первой степени — наплечная Георгиевская лента.Всего обладателей орденов 1 степени — 25 человек, а полными кавалерами — 4 человека. Все 4 степени были лишь у полководцев Кутузова, Барклая-де-Толли, Дибича и Паскевича.