Проблемы
И снова предупреждение от МЧС. «Ковров поглощает туман?»
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Если завтра придут дожди и температура воздуха составит +5 градусов, то уже в среду будет +1 и снег.
«Из-за тумана возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП, — говорится в сообщении — рекомендуется пользоваться противотуманными фарами, аварийной сигнализацией. Пешеходам — использовать светоотражающие элементы».
Синоптики сообщают и о ближайшем похолодании. Говорят, в конце ноября, числа 22-23, ночью ожидается до минус 12-17 градусов, днем – до минус 2-7 градусов.
5 комментариев
www.youtube.com/watch?v=2Ykw7qsRJhw&t весь город в перекопах, кругом прорывы трубопроводов. А что будет, когда вдарят морозы?
И вот про это ни одно издание, даже это (публикацией ниже даже пяткой в грудь себя било, мол, за народ) — никаких сообщений, никакой критики властей. Про МЧС и разговор-то не ведется, им, наоборот, побольше несчастий подавай