Проблемы

И снова предупреждение от МЧС. «Ковров поглощает туман?»

Екатерина Кокшарова
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В ближайшие часы ожидается густой туман. Видимость составит около 200-500 метров. МЧС рекомендует водителям быть крайне внимательными! Соблюдать дистанцию и скоростной режим.



Если завтра придут дожди и температура воздуха составит +5 градусов, то уже в среду будет +1 и снег.

«Из-за тумана возможно ухудшение видимости, затруднение движения транспорта и увеличение количества ДТП, — говорится в сообщении — рекомендуется пользоваться противотуманными фарами, аварийной сигнализацией. Пешеходам — использовать светоотражающие элементы».

Синоптики сообщают и о ближайшем похолодании. Говорят, в конце ноября, числа 22-23, ночью ожидается до минус 12-17 градусов, днем – до минус 2-7 градусов.

Утепляемся! И готовимся к ноябрьской зиме!..

5 комментариев

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А что у вас там горит на второй фотке?)
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Наташа, это туманище))))))))Тебе везде 01 видится))))))))))))))
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Нееее, здесь как раз дым, а не туман. 100 %!!!
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5 августа 2013 год, помосковье.
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Вы совсем не о том беспокоитесь.
www.youtube.com/watch?v=2Ykw7qsRJhw&t весь город в перекопах, кругом прорывы трубопроводов. А что будет, когда вдарят морозы?
И вот про это ни одно издание, даже это (публикацией ниже даже пяткой в грудь себя било, мол, за народ) — никаких сообщений, никакой критики властей. Про МЧС и разговор-то не ведется, им, наоборот, побольше несчастий подавай
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