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Как дела у Лёхи? GK открывает купальный сезон
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Погода не шепчет. От слова совсем. Многие ковровчане первый и единственный раз в этом году купались 19 января в проруби. Однако «календарный» купальный сезон стартовал 1 июня.
Плавать в ковровских водоёмах с разрешения спасателей можно будет до 31 августа. А точнее, не в водоёмах, а в водоёме.
Единственным местом массового отдыха в летний период определён южный берег озера Старка.
Однако в Ковровском районе мест больше: это озеро Переханово и водоём в посёлке Мелехово.
Все пляжи мы протестируем тогда, когда всё-таки потеплеет (верим, что это случится), а пока…
Как дела у Лёхи? Едем на Переханово!
В прошлый раз нас здесь неприветливо встречала большая машина и шлагбаум. Сегодня — проезд открыт.
На горизонте лишь зелёные березки и луга, фиолетовые цветочки и
пархают бабочки летают кусачие комары.
Для тех, кто ещё не знаком с Лёхой. Алексей Шкурин — герой нашего прошлогоднего репортажа Поездка на Переханово или как мы топтали Лёхино сено и прошлогодней заметки Лёха с Переханово: «Чё, не свиньи?».
Конфликт истории заключён в том, что многие отдыхающие оставляли мусор, а арендатор близлежащих сельхозугодий решил этот мусор убирать и вывозить. На страже порядка — Лёха. Правда методы борьбы за чистоту оказались спорными: шлагбаум и платный вход (50 «деревянных»).
Горожане были возмущены, и по сути, это справедливо: кто-то на самом деле не мусорит. Да и пляжная (водоохранная зона) сборщикам платы не принадлежит. Однако оказалось, что Алексей искренне переживал за опекаемую им территорию.
По его словам, деньги собирались на то, чтобы организовать вывоз отходов. Стоило ему только отлучиться на несколько дней, как берег Переханово просто покрылся мусорными кучками.
Сегодня на озере почти никого. В том числе нет и Лёхи, и его коллег в небольшом вагончике. Кто-то загорает,
один смельчак рискнул искупаться.
Бактерий и микробов по заключению экспертов тут нет и вода, несмотря на то, на улице далеко не летняя погода, оказывается не такой уж и холодной.
А вот и табличка, напоминающая о «мусорной войне». Её установили, в том числе, силами нашего героя, ещё в 2015 году.
«Задумайтесь, что мы оставим следующему поколению!» — гласит её текст. Влияет ли этот призыв на умы мусорящих, неизвестно (судя по всем очень редко), есть очевидный факт:
табличку, прибитую к берёзе в березовой тени, можно и не заметить. А если и заметишь, то нужно подойти, что бы прочитать. Не всякий ковровчанин сейчас может похвастаться орлиным зрением.
Может быть следует разместить её в более заметном месте?
Что будет в этом году? Что делать, чтобы спокойно и, желательно, в чистоте, искупаться? В голову пришли две идеи. Не судите строго: может быть следует установить не один страшного вида контейнер (есть на фото выше), а что-то наподобие урн? И взимать плату за вывоз (а это действительно труд) в добровольном порядке? Удивительно, но в Коврове есть люди, готовые платить за культурный отдых в чистоте.
А может быть Лёха уже просто «забил» на Переханово? Облегченно вздыхаете? Напрасно. В июне выдались всего пара-тройка тёплых дней, а на озере уже завёлся мусор. Завёлся, разумеется, не сам. Что же будет, когда отдыхающие приедут сюда уже «толпами»?
В общем, не расстраивайте Лёху, убирайтесь! В смысле не с озера, а в смысле убирайте за собой.
Это, кстати, третий лайфак, позволяющий мирно урегулировать сложившуюся
из куч мусора вокруг озера, ситуацию.
Фотограф Игорь Селезнёв
Плавать в ковровских водоёмах с разрешения спасателей можно будет до 31 августа. А точнее, не в водоёмах, а в водоёме.
Единственным местом массового отдыха в летний период определён южный берег озера Старка.
Однако в Ковровском районе мест больше: это озеро Переханово и водоём в посёлке Мелехово.
Все пляжи мы протестируем тогда, когда всё-таки потеплеет (верим, что это случится), а пока…
Как дела у Лёхи? Едем на Переханово!
В прошлый раз нас здесь неприветливо встречала большая машина и шлагбаум. Сегодня — проезд открыт.
На горизонте лишь зелёные березки и луга, фиолетовые цветочки и
Для тех, кто ещё не знаком с Лёхой. Алексей Шкурин — герой нашего прошлогоднего репортажа Поездка на Переханово или как мы топтали Лёхино сено и прошлогодней заметки Лёха с Переханово: «Чё, не свиньи?».
Конфликт истории заключён в том, что многие отдыхающие оставляли мусор, а арендатор близлежащих сельхозугодий решил этот мусор убирать и вывозить. На страже порядка — Лёха. Правда методы борьбы за чистоту оказались спорными: шлагбаум и платный вход (50 «деревянных»).
Горожане были возмущены, и по сути, это справедливо: кто-то на самом деле не мусорит. Да и пляжная (водоохранная зона) сборщикам платы не принадлежит. Однако оказалось, что Алексей искренне переживал за опекаемую им территорию.
По его словам, деньги собирались на то, чтобы организовать вывоз отходов. Стоило ему только отлучиться на несколько дней, как берег Переханово просто покрылся мусорными кучками.
Сегодня на озере почти никого. В том числе нет и Лёхи, и его коллег в небольшом вагончике. Кто-то загорает,
один смельчак рискнул искупаться.
Бактерий и микробов по заключению экспертов тут нет и вода, несмотря на то, на улице далеко не летняя погода, оказывается не такой уж и холодной.
А вот и табличка, напоминающая о «мусорной войне». Её установили, в том числе, силами нашего героя, ещё в 2015 году.
«Задумайтесь, что мы оставим следующему поколению!» — гласит её текст. Влияет ли этот призыв на умы мусорящих, неизвестно (судя по всем очень редко), есть очевидный факт:
табличку, прибитую к берёзе в березовой тени, можно и не заметить. А если и заметишь, то нужно подойти, что бы прочитать. Не всякий ковровчанин сейчас может похвастаться орлиным зрением.
Может быть следует разместить её в более заметном месте?
Что будет в этом году? Что делать, чтобы спокойно и, желательно, в чистоте, искупаться? В голову пришли две идеи. Не судите строго: может быть следует установить не один страшного вида контейнер (есть на фото выше), а что-то наподобие урн? И взимать плату за вывоз (а это действительно труд) в добровольном порядке? Удивительно, но в Коврове есть люди, готовые платить за культурный отдых в чистоте.
А может быть Лёха уже просто «забил» на Переханово? Облегченно вздыхаете? Напрасно. В июне выдались всего пара-тройка тёплых дней, а на озере уже завёлся мусор. Завёлся, разумеется, не сам. Что же будет, когда отдыхающие приедут сюда уже «толпами»?
В общем, не расстраивайте Лёху, убирайтесь! В смысле не с озера, а в смысле убирайте за собой.
Это, кстати, третий лайфак, позволяющий мирно урегулировать сложившуюся
Отличного лета!
Фотограф Игорь Селезнёв
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