Проблемы
Ковров в зоне риска. Надвигается страшное!
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Сообщение о неблагоприятных погодных явлениях от МЧС России по Владимирской области поступило сегодня. Спасатели говорят о дожде и ветре с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха — днём +1…+6ºС, ночью 0…+5ºС.
МЧС предупреждает: «Такие неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с подтоплением пониженных участков местности и нарушением в работе ливневых и дренажных систем»
При возникновении происшествий и ЧС звоните на телефоны спасения: «01» (с городского), «101» (с мобильного). Водителям рекомендуется проявлять осторожность, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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