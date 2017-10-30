Проблемы

Ковров в зоне риска. Надвигается страшное!

Екатерина Кокшарова
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По прогнозу синоптиков сегодня вечером, с сохранением ночью и утром 31 октября, в Коврове ожидается сильный дождь, способный затопить если не весь город, то пониженные участки местности точно.



Сообщение о неблагоприятных погодных явлениях от МЧС России по Владимирской области поступило сегодня. Спасатели говорят о дожде и ветре с порывами до 10 метров в секунду.

Температура воздуха — днём +1…+6ºС, ночью 0…+5ºС.

МЧС предупреждает: «Такие неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с подтоплением пониженных участков местности и нарушением в работе ливневых и дренажных систем»

При возникновении происшествий и ЧС звоните на телефоны спасения: «01» (с городского), «101» (с мобильного). Водителям рекомендуется проявлять осторожность, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Сезон шуток про дорожные ямы, которые маскируются под дождём, объявляется открытым...

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