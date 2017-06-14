Ковров ждёт гроза с сильным ветром

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 14-го июня во Владимирской области ожидаются грозы. При грозе порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.Такие неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий, связанных с отключениями электроснабжения, обрушением слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев и ДТП.Спасатели просят жителей 33 региона быть осторожными, а владельцев автомобилей перепарковать их в безопасное место и быть внимательными на дорогах.