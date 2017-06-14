Проблемы
Ковров ждёт гроза с сильным ветром
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Погода окончательно испортилась. Сегодня, 14 июня, во Владимирской области синоптики обещают грозу и сильный ветер.
По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 14-го июня во Владимирской области ожидаются грозы. При грозе порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.
Такие неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий, связанных с отключениями электроснабжения, обрушением слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев и ДТП.
Спасатели просят жителей 33 региона быть осторожными, а владельцев автомобилей перепарковать их в безопасное место и быть внимательными на дорогах.
При возникновении происшествий и ЧС звоните на телефоны: «01» (с городского), «101» (с мобильного).
По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 14-го июня во Владимирской области ожидаются грозы. При грозе порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.
Такие неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий, связанных с отключениями электроснабжения, обрушением слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев и ДТП.
Спасатели просят жителей 33 региона быть осторожными, а владельцев автомобилей перепарковать их в безопасное место и быть внимательными на дорогах.
При возникновении происшествий и ЧС звоните на телефоны: «01» (с городского), «101» (с мобильного).
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