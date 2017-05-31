Бельково. Где грань между городом и деревней?

А зачем нам больше платить за коммунальные услуги? Да и вообще, нам не нужны вокруг деревни предприятия и заводы, они испортят всю экологию! Они ведь там всё давно решили, что тут будет строится! Столько комиссий из области приезжало, что сразу понятно, что это очень сильно нужно людям у которых есть деньги. Мы не готовы стать городом… Не нужно это нам...

Оставайтесь с нами, мы всё равно докопаемся!

До некоторых пор решение о расширении границ, казалось делом, которое еще долго не сдвинется с мертвой точки. Но за последний год в этом направлении заметно продвинулись.Публичные слушания в Коврове закончились голосованием депутатов, которые приняли поправки в генеральный план. Всё случилось очень быстро, мы, было, подумали, что вопрос закрыт.Но, как оказалось, последнее слово оставили за депутатами регионального уровня. Попытки взять комментарии у чиновников ковровской мэрии, к сожалению, пока не дали результата.В администрации города и управлении строительства взяли паузу, ссылаясь именно на то, что ждут заключения из области.Несколько раз назначалась и откладывалась пресс-конференция главы ковровского архитектурно-строительного ведомстваЕсли даже принять на веру, что дело действительно в «добре» из области, главная интрига в том, что именно будет на землях после обретения статуса города.Меж тем, речь идёт о целой группе деревень. Присоединять планируют поля возле Чернево, Бабёнок, Бельково и Сычево. Полностью присоединится к городу деревня Погост и несколько прилегающих к ней территорий, которые будут объединены под единым названием «Нерехтинский район».Красивую Набережную Клязьмы город ждёт уже больше десяти лет. Может, с Набережной Нерехты дело пойдёт быстрее?..Оговоримся: непосредственно перечисленные выше деревни (кроме Погоста) в состав города не войдут. Хотя планы были. Но жители решительно воспротивились. Наиболее активно препятствовали процессу «урбанизации» бельковцы. Мы на днях навестили их с вопросами: «Удовлетворены ли компромиссом властей? И чего ждёте от будущего?"Ничего хорошего, как нам показалось, люди от будущего не ждут. И ясности нет, зато догадок очень много:Жители деревень свою землю просто отвоевали многочисленными протестами и обращениями в различные инстанции. Но вот землю вокруг их деревень так и не смогли, она в состав города всё-таки войдет.На сегодня нет официальной информации о том, с какой целью прошло данное присоединение. Косвенный комментарий GK дал глава Ковроваского района, который заверил, что администрация района не имеет никаких притязаний на данные земли и на данных территориях никаких сельскохозяйственных мероприятий не планировалось.Ещё одним косвенным комментарием можно считать заявление владельца частного города «Доброград»о том, что он заинтересован в создании некой «санитарной зоне», которая бы гарантировала территорию «Доброграда» именно от самой возможности какой-либо промплощадки. То есть, за экологию можно не переживать? Но при чём тут статус городской территории?Пока вопросов в этой истории о стирании грани между городом и деревней больше, чем ответов. Кому так понадобилось #БЕЛЬКОВОНАШЕ?