Проблемы
Ждём слесаря. Ковровчане замерзают в собственном доме
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Сегодня в нашей редакции раздался сигнал SOS: ковровчане замерзают в собственном доме. Обогреватель не спасает.
Александр С. рассказал, что проблемы с теплом в квартире на улице Маяковского обнаружились с начала отопительного сезона. Аномальные морозы, свирепствующие по всей России, разумеется, только усугубили ситуацию. Сегодня 12 градусов на термометре держится за счёт комнатного обогревателя. Без него — и того меньше. Супруга Александра уже заболела.
Получается, что проблемы с отоплением не во всём доме, а в отдельно взятой квартире.
Что же делать, если дома невыносимо холодно? Дом 30 по улице Маяковского закреплён за управляющей компанией «Управдом» и Александр уже пытался до неё «достучаться»:
Директор, впрочем как и обещанный аварийной службой слесарь, до холодной квартиры так и дошёл. Сегодня утром Александр вновь обратился в управляющую компанию. Обещали, что придут, посмотрят. Когда — непонятно.
На всякий случай и мы позвонили в «аварийку».
Александр С. рассказал, что проблемы с теплом в квартире на улице Маяковского обнаружились с начала отопительного сезона. Аномальные морозы, свирепствующие по всей России, разумеется, только усугубили ситуацию. Сегодня 12 градусов на термометре держится за счёт комнатного обогревателя. Без него — и того меньше. Супруга Александра уже заболела.
— Мы живём на пятом этаже. По словам соседей, у них тепло: +20 градусов, — пояснил наш читатель.
Получается, что проблемы с отоплением не во всём доме, а в отдельно взятой квартире.
Что же делать, если дома невыносимо холодно? Дом 30 по улице Маяковского закреплён за управляющей компанией «Управдом» и Александр уже пытался до неё «достучаться»:
Директор, впрочем как и обещанный аварийной службой слесарь, до холодной квартиры так и дошёл. Сегодня утром Александр вновь обратился в управляющую компанию. Обещали, что придут, посмотрят. Когда — непонятно.
На всякий случай и мы позвонили в «аварийку».
— Заявка по этому адресу уже есть. Слесарь должен подойти сегодня.
— Во сколько ждать? — уточнили мы.
— До восьми часов вечера, — ответила диспетчер, немного задумавшись.
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