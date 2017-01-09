Ждём слесаря. Ковровчане замерзают в собственном доме

— Мы живём на пятом этаже. По словам соседей, у них тепло: +20 градусов, — пояснил наш читатель.



— Заявка по этому адресу уже есть. Слесарь должен подойти сегодня.

— Во сколько ждать? — уточнили мы.

— До восьми часов вечера, — ответила диспетчер, немного задумавшись.



Ну что, ждём слесаря?

Александр С. рассказал, что проблемы с теплом в квартире на улице Маяковского обнаружились с начала отопительного сезона. Аномальные морозы, свирепствующие по всей России, разумеется, только усугубили ситуацию. Сегодня 12 градусов на термометре держится за счёт комнатного обогревателя. Без него — и того меньше. Супруга Александра уже заболела.Получается, что проблемы с отоплением не во всём доме, а в отдельно взятой квартире.Что же делать, если дома невыносимо холодно? Дом 30 по улице Маяковского закреплён за управляющей компанией «Управдом» и Александр уже пытался до неё «достучаться»:Директор, впрочем как и обещанный аварийной службой слесарь, до холодной квартиры так и дошёл. Сегодня утром Александр вновь обратился в управляющую компанию. Обещали, что придут, посмотрят. Когда — непонятно.На всякий случай и мы позвонили в «аварийку».