Проблемы
Ковровские тараканы прославились на всю страну. Кто оказался на больничной койке?
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Сообщение об этом он якобы разместил на своих интернет-площадках: в «Живом Журнале», видеоблоге в Youtube и, разумеется, в VK. Мы проверили информацию, все оказалась немного иначе.
Блогер в Коврове не был, но действительно разместил жалобу на ЦГБ. Ее автор — некий Сергей Иванов.
Цитируем текст возмущенного пациента под ником «Читатель Varlamov.ru»:
Начну издалека. Волею судеб довелось лежать мне в больничном комплексе города Ковров, что во Владимирской области. Лечение я проходил на шестом этаже, в отделении травматологии, т.к. у меня был перелом конечности. На этаже творился форменный ад. В палатах были тараканы, в еде иногда (за две неделе один раз) попадались тараканы. У персонала периодически не было элементарного обезбола. Больным кололи обезбол который им приносили родственники. Единственная санитарка (я был неходячий больной, в палате нас было трое, и все неходячие), которая должны была убирать за больными в палатах, в сб и вс уходила на законные выходные. И больные оставались без присмотра. Утки и судна переполнялись, стояла ужасная вонь, окна открыть мы не могли т.к. не могли встать из-за наших травм. Медсестры тоже уходили на выходные, в следствие чего больным не делали ежедневных перевязок. Я снял единственное видео, снять весь остальной п***ц к сожалению не хватило мозгов, о чем сейчас очень сожалею.
Сам блогер анонсирует сообщение так:
Читатель Varlamov.ru рассказал об ужасных условиях содержания в Центральной городской больнице Коврова во Владимирской области. По его словам, в отделении травматологии обитали тараканы, у врачей не было необходимых лекарств, а санитары и медсестры оставляли лежачих больных без присмотра на все выходные.
На момент публикации новости ( вечер 26 октября) «Varlamov.ru» комментарий от сотрудников Центральной городской больницы Коврова получить не удалось.
Любопытно, что Илья Варламов во время различных политических акций российской оппозиции блог в ЖЖ часто становится популярным источником информации и иллюстраций происходящих событий. Кто из из пациентов ковровской ЦГБ обратился к медийной и немного скандальной персоне с рассказом о больничных условиях, пока не ясно.
Часть аудитории Варламова возмущена и оставляет комментарии подобного рода:
Часть — рассуждает о том, ковровская ли это больница:
Что ж, у каждого свои «тараканы».
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