Кража года. Сельский туалет XXI века?!

Лифты крадут! Так и до лестниц доберутся?..

Дело было в Одессе 2 июля около часа дня. Патрульные обратили внимание на трёх неизвестных, которые суетились у припаркованной машины. Мужчины грузили в легковушку металлические конструкции.Интересно, сколько же времени они ее демонтировали, грузили? И где в это время была сознательная общественность?Нарушители были задержаны. Похитители сознались, что хотели использовать кабину лифта в качестве сортира на дачном участке. Хотя у патрульных другое мнение на этот счёт: никак иначе, как продать металлические части конструкции. Даже не знаем, что из этого лучше… Наверное, был и третий вариант.Многие даже с завистью говорят: «Теперь на даче есть туалет, а целый подъезд его лишился!».Кстати говоря, история с лифтом повторилась — была ещё и в Омске. Там тоже недавно пытались украсть лифт. Правда, тогда вариант был только один: чтобы просто пропить.