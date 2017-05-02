Кто поселился на Чёрном долу? Последствия праздника

Лёха, мы скоро.

Ах, какой воздух...

Кстати, мангал никому не нужен?

Ширина гора в северной части Коврова — пункт назначения №1. Если вы не владелец внедорожника, лучше подниматься на её полянки пешком (хотя можно рискнуть «подняться» и на легковушке, у нас получилось).На горе нас встречают кучки мусора: бутылки, пакеты, окурки и прочие отходы, оставшиеся от посетивших лесной массив отдыхающих. Убирать за собой мусор похоже у нас не принято. Озера здесь нет, но где гарантии, что спустя пару лет мы не начнем возмущаться платному входу в лес? Арендует кто-нибудь землю — и понеслась… Кстати, начало купального сезона, простите за тавтологию, не за горами. Мы обязательно заглянем на Переханово.Но вернемся в лесок. Вот кто-то жарил шашлык или сосиски. «Мангал» из кирпичей тому доказательство:Напоминать о том, что огонь разводить лесу как бы не советуют, наверно, бесполезно: русского человека, захотевшего отдыха майского отдыха на природе, увы, не остановить. Но всё-таки скажем, что за разжигание костра в лесу грозит приличный штраф. Его сумму увеличит и то, что с 20-го апреля по 9-е октября на территории Владимирской области установлен пожароопасный сезон.На этой же полянке — мусор. Его явно хотели сложить в пакет, но что-то пошло не так.Неподалёку мы нашли прибранное местечко. Обустроенное. Даже стол есть.По соседству — снова разочарование и минисвалка.Разумеется, это не все кучки мусора, обнаруженные нами в этом преимущественно хвойном лесу.Тяжело вздохнув, отправляемся в южную часть города — на Чёрный дол. Совершенно недавно там прошёл субботник: убирались по инициативе мэрии. Мы до конца верили, что там майский уиекэнд не оставил свой «грязный след»…Но чуда не произошло. Уже на обочине дороги, ведущей на Черный дол, расположился мусор. Въезд на грунтовую дорогу как и прошлом году здесь перекопан. Идём пешком и находим странные для леса объекты. Зеркалои шкаф.Здесь явно кто-то поселился. Или хотел, но передумал. Слишком грязно. Вот:С вашего позволения, не будем описывать фото. Всё ясно и без слов.А вот и последствия разведения костров. Пожалуй, это настоящая кульминация репортажа. Не поверите, жалко деревья. Обгоревшие стволы и испепелённые листья под ногами не дарят радостных эмоций. Надеемся, никто не пострадал.Вот такая вот картина. Печально. Напомним, субботник здесь прошёл 22 апреля, в нём приняли участие 180 человек. Как сообщили в мэрии, в течение 2,5 часов от мусора очистили территорию от поликлиники ЦГБ до спуска к дороге на Троицко-Никольское кладбище, а также и центральную поляну Чёрного дола.Во время субботника к тем, кто наводил чистоту, присоединились ещё трое ковровчан. Общими усилиями было собрано и вывезено более 40 кубометров мусора, в основном «следы» отдыха ковровчан (разнообразные стеклянные и пластиковые бутылки, пакеты, пластмассовая посуда и др.).