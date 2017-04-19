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Под Владимиром ликвидировали двух террористов. Видео
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Во Владимирской области при задержании убиты два предполагаемых террориста. Они оказали активное вооружённое сопротивление сотрудникам ФСБ.
Как сообщает пресс-служба ведомства, это граждане одной из стран Среднеазиатского региона, 1991 и 1987 г.р. Они состояли на связи у вербовщиков международных террористических организаций и готовили теракты на территории России.
На месте проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружили компоненты для изготовления взрывного устройства, автомат АК-74 и пистолет ПМ, а также боеприпасы.
Среди сотрудников органов безопасности пострадавших нет. Следственным подразделением УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело.
О населенном пункте, где произошла перестрелка, в сообщении ФСБ не говорится. Но напомним, что в понедельник, 17 апреля, во Владимирской области задержали одного из предполагаемых организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга 27-летнего Аброра Азимова.
Как сообщает «Газета.ru», на погибших экстремистов силовики вышли в ходе расследования теракта в метро. Оба — гражданине Таджикистана.
Как сообщает пресс-служба ведомства, это граждане одной из стран Среднеазиатского региона, 1991 и 1987 г.р. Они состояли на связи у вербовщиков международных террористических организаций и готовили теракты на территории России.
На месте проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружили компоненты для изготовления взрывного устройства, автомат АК-74 и пистолет ПМ, а также боеприпасы.
Среди сотрудников органов безопасности пострадавших нет. Следственным подразделением УФСБ России по Владимирской области возбуждено уголовное дело.
О населенном пункте, где произошла перестрелка, в сообщении ФСБ не говорится. Но напомним, что в понедельник, 17 апреля, во Владимирской области задержали одного из предполагаемых организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга 27-летнего Аброра Азимова.
Как сообщает «Газета.ru», на погибших экстремистов силовики вышли в ходе расследования теракта в метро. Оба — гражданине Таджикистана.
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