Проблемы

Снег не в радость. А вы уже застряли?

Екатерина Кокшарова
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Обладатели железных коней еле выезжают из своих дворов из-за снежного месива. Пешеходам, чтобы добраться, например, на работу надо пройти квест под условным названием «как бы пройти, чтобы не провалиться в кашу».

Снег в городе убирают плохо. Есть, конечно, придомовые территории и дороги, которые чистят, но, в основном, всё так, как и сказано выше.


Школа №24

Многие автомобилисты застревают прямо во дворах. «Откапывать» ласточку лопатой или буксировать? Бывает, что приходится толкать вручную. А если за рулём девушка?

А что происходит на тротуарах? Преодолеть снежное месиво могут, разве что, экстремалы. Да-да, так можно назвать обычных пешеходов. И напрашивается опять вопрос: а как быть пожилым людям? Выходить на проезжую часть?


Детская художественная школа

На некоторых остановках снежные валы мешают пассажирам садиться в троллейбусы.

Снежные кучи повсюду! Из-за снежных баррикад дороги становятся уже. На многих — очень сложно разъехаться. А забуксовавший автомобиль намертво перекрывает движение.



А вот и она! Снегоуборочная машина. Сгребает снег и разбрасывает в сторону. Тем самым, делая снежные кучи.



Кстати, это улица Дегтярёва, дом 164. Во дворах ситуация не лучше. И такая ситуация не только на Дегтярёва. Владельцам внедорожников повезло.



Проезжаем дальше. Почему-то до краеведческого музея снег расчищен, а после… и так сойдёт!



Снег сдвигают на обочины, и машины не могут заехать на парковку. Не то, что проехать. Представляем, как сложно подъехать машинам скорой помощи.



Фотограф Игорь Селезнёв

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