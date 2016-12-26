Снег не в радость. А вы уже застряли?

и так сойдёт!

Снег в городе убирают плохо. Есть, конечно, придомовые территории и дороги, которые чистят, но, в основном, всё так, как и сказано выше.Школа №24Многие автомобилисты застревают прямо во дворах. «Откапывать» ласточку лопатой или буксировать? Бывает, что приходится толкать вручную. А если за рулём девушка?А что происходит на тротуарах? Преодолеть снежное месиво могут, разве что, экстремалы. Да-да, так можно назвать обычных пешеходов. И напрашивается опять вопрос: а как быть пожилым людям? Выходить на проезжую часть?Детская художественная школаНа некоторых остановках снежные валы мешают пассажирам садиться в троллейбусы.Снежные кучи повсюду! Из-за снежных баррикад дороги становятся уже. На многих — очень сложно разъехаться. А забуксовавший автомобиль намертво перекрывает движение.А вот и она! Снегоуборочная машина. Сгребает снег и разбрасывает в сторону. Тем самым, делая снежные кучи.Кстати, это улица Дегтярёва, дом 164. Во дворах ситуация не лучше. И такая ситуация не только на Дегтярёва. Владельцам внедорожников повезло.Проезжаем дальше. Почему-то до краеведческого музея снег расчищен, а после…Снег сдвигают на обочины, и машины не могут заехать на парковку. Не то, что проехать. Представляем, как сложно подъехать машинам скорой помощи.