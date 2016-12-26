Проблемы
Снег не в радость. А вы уже застряли?
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Обладатели железных коней еле выезжают из своих дворов из-за снежного месива. Пешеходам, чтобы добраться, например, на работу надо пройти квест под условным названием «как бы пройти, чтобы не провалиться в кашу».
Снег в городе убирают плохо. Есть, конечно, придомовые территории и дороги, которые чистят, но, в основном, всё так, как и сказано выше.
Школа №24
Многие автомобилисты застревают прямо во дворах. «Откапывать» ласточку лопатой или буксировать? Бывает, что приходится толкать вручную. А если за рулём девушка?
А что происходит на тротуарах? Преодолеть снежное месиво могут, разве что, экстремалы. Да-да, так можно назвать обычных пешеходов. И напрашивается опять вопрос: а как быть пожилым людям? Выходить на проезжую часть?
Детская художественная школа
На некоторых остановках снежные валы мешают пассажирам садиться в троллейбусы.
Снежные кучи повсюду! Из-за снежных баррикад дороги становятся уже. На многих — очень сложно разъехаться. А забуксовавший автомобиль намертво перекрывает движение.
А вот и она! Снегоуборочная машина. Сгребает снег и разбрасывает в сторону. Тем самым, делая снежные кучи.
Кстати, это улица Дегтярёва, дом 164. Во дворах ситуация не лучше. И такая ситуация не только на Дегтярёва. Владельцам внедорожников повезло.
Проезжаем дальше. Почему-то до краеведческого музея снег расчищен, а после…
и так сойдёт!
Снег сдвигают на обочины, и машины не могут заехать на парковку. Не то, что проехать. Представляем, как сложно подъехать машинам скорой помощи.
Фотограф Игорь Селезнёв
Снег в городе убирают плохо. Есть, конечно, придомовые территории и дороги, которые чистят, но, в основном, всё так, как и сказано выше.
Школа №24
Многие автомобилисты застревают прямо во дворах. «Откапывать» ласточку лопатой или буксировать? Бывает, что приходится толкать вручную. А если за рулём девушка?
А что происходит на тротуарах? Преодолеть снежное месиво могут, разве что, экстремалы. Да-да, так можно назвать обычных пешеходов. И напрашивается опять вопрос: а как быть пожилым людям? Выходить на проезжую часть?
Детская художественная школа
На некоторых остановках снежные валы мешают пассажирам садиться в троллейбусы.
Снежные кучи повсюду! Из-за снежных баррикад дороги становятся уже. На многих — очень сложно разъехаться. А забуксовавший автомобиль намертво перекрывает движение.
А вот и она! Снегоуборочная машина. Сгребает снег и разбрасывает в сторону. Тем самым, делая снежные кучи.
Кстати, это улица Дегтярёва, дом 164. Во дворах ситуация не лучше. И такая ситуация не только на Дегтярёва. Владельцам внедорожников повезло.
Проезжаем дальше. Почему-то до краеведческого музея снег расчищен, а после…
Снег сдвигают на обочины, и машины не могут заехать на парковку. Не то, что проехать. Представляем, как сложно подъехать машинам скорой помощи.
Фотограф Игорь Селезнёв
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