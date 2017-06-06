Проблемы
Массовая зачистка котов. ШОК-объявление
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«На одном из крупных предприятий Коврова собрались уничтожать и утилизировать бездомных животных!» — такое сообщение поступило нам вчера вечером. Объявление, размещенное на доске АО «ВНИИ Сигнал».
С обращением в нашу редакцию обратился работник АО «ВНИИ Сигнал». Рабочий не на шутку разволновался:
Объявление никем не подписано. Возможно, сделано это было с целью пробудить гуманизм в душах работников, чтобы они собственноручно решили проблему бродячих животных на территории отдельно взятого завода? Зла, мол, зверькам не хотим, давайте быстрее разбирайте по домам. Ну, неужели обещанное авторами дацзыбао, это правда!?
Тут мнения ковровчан разделились, вот что пишут в комментариях в группе помощи бездомным животным:
(прим. ред.: орфография и пунктуация сохранены)
Получается, что работники завода сами прикормили животных. Естественно о стерилизации и кастрации речи не шло, а потому, вполне возможно, что за несколько лет коты заполонили территорию.
Другой вопрос, нужно ли решать проблему столь радикально? И будут ли соблюдены все меры? Ведь умерщвлять животных можно только официально разрешенными способами. Есть даже специальные организации, которые этим занимаются. Но и им надо платить!
Пойдет ли предприятия на траты? Вопрос открытый. А защитники животных, в свою очередь, наблюдают за ситуацией и надеются спасти как можно больше кошек…
С обращением в нашу редакцию обратился работник АО «ВНИИ Сигнал». Рабочий не на шутку разволновался:
Люблю животных, у самого четыре кошки.
А сегодня на предприятии, где работаю увидел объявление.
Объявление никем не подписано. Возможно, сделано это было с целью пробудить гуманизм в душах работников, чтобы они собственноручно решили проблему бродячих животных на территории отдельно взятого завода? Зла, мол, зверькам не хотим, давайте быстрее разбирайте по домам. Ну, неужели обещанное авторами дацзыбао, это правда!?
Тут мнения ковровчан разделились, вот что пишут в комментариях в группе помощи бездомным животным:
Ну а что тут удивительного… Кошек кормят, они в тепле… соответственно условия для размножения и выживания прекрасные… логично что популяция растёт и растёт. А кому понравиться ссанина (извините за выражение), метки котов и постоянный приплод на рабочем месте.
Вот если бы люди кормящие там кошек головы повключали и простерилизовали всех половозрелых животных то и проблемы не было бы… Не орущие, не метящие, не рожающие кошки как показывает практика никому не мешают и не собирают с округи всех гулящих котов на кошачьи свадьбы...
Растущая популяция кошек это проблема. И раз сердобольные кормящие её решать не хотят, то её решает руководство доступным для них методом. Спасибо руководству за предупреждение — переживающие имеют возможность спасти прикормленных ими животных...
(прим. ред.: орфография и пунктуация сохранены)
Получается, что работники завода сами прикормили животных. Естественно о стерилизации и кастрации речи не шло, а потому, вполне возможно, что за несколько лет коты заполонили территорию.
Другой вопрос, нужно ли решать проблему столь радикально? И будут ли соблюдены все меры? Ведь умерщвлять животных можно только официально разрешенными способами. Есть даже специальные организации, которые этим занимаются. Но и им надо платить!
Пойдет ли предприятия на траты? Вопрос открытый. А защитники животных, в свою очередь, наблюдают за ситуацией и надеются спасти как можно больше кошек…
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