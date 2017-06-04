Проблемы
Онлайн кладбище. Мёртвые страницы
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Социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» появились в 2006 году. «ОК» — в марте, «ВК» — осенью. Большинство ковровчан зарегистрировалось в 2008-2010 годах. Пройдёт время… Если «Контакт» и «Одноклассники» не канут в Лету словно ICQ (а в это верится с трудом), что будет с нашими аккаунтами к концу XXI века?
Уже сейчас в ВК набирают популярность паблики «Мёртвые страницы»… Погибшие в ДТП, жертвы преступлений и болезней смотрят на нас из прошлого. Как говорил булгаковский Воланд: «Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен...».
Сложная тема и изучать её трудно. Оставим только факты.
В мае в Коврове, в одном из гаражей, нашли тело молодого ковровчанина — Андрея Обухова. Нашёл отец. Установлено, что это был суицид. Последняя запись в ВК: Прощайте
Говорят, что он сделал это из-за подруги.
Они больше никогда не будут онлайн...
«Когда-нибудь я напишу в статусе „Счастлив“ закину пару фоток с сыном, и больше никогда не появлюсь онлайн». Предпоследний репост на свою стену, который сделал 18-летний Данил Зудов в 2014 году, разрывает сердца. В ночь с 8-го на 9-ое марта того года солдата-срочника убили в ночном клубе «Арсенал».
Про это убийство писали все СМИ Владимирской области. По версии следствия, в результате драки срочника и контрактника — профессионального боксёра Анара Джалилова, Данил получил травмы, повлекшие смерть. Говорили, что Данил вступился за девушку.
Анара приговорили к 8 годам и 6 месяцам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Джалилов обжаловал приговор, но суд оставил его без изменений.
ВКонтакте, боясь, что Джалилов может избежать правосудия, друзья и близкие погибшего создали страницу Данилл Зудов — Убит А.Джалиловым: искали свидетелей, собирали информацию и привлекали внимание общественности к судебному процессу. Теперь паблик служит в ином качестве — в качестве небольшого монумента человеческому неравнодушию к чужому горю.
Другое нашумевшее убийство произошло в Ковровском районе возле поворота на деревню Бабериха. Таксистку Оксану Багрову убили в январе 2015 года. Оксана не была зарегистрирована в ВК, память о ней хранят «Одноклассники».
Правда, это старая страница, заброшенная девушкой ещё в 2011 году. Другая, фото с которой разлетелись по всем областным СМИ, где незнакомые люди выражали соболезнования и вели споры о том, виновен ли Сотволдиев, сейчас удалена.
На судебном следствии установлено, что 27 января 2015 года вечером, находясь в Коврове, уроженец Республики Узбекистан Анваржон Сотволдиев вызвал такси и под видом пассажира, следуя по дороге на деревню Бабериха, по заранее разработанному плану решил ограбить Багрову. Молодая женщина, не имевшая при себе денег, отдала ему пять золотых колец и электрошокер общей стоимостью 31 тысячу рублей. Затем она попыталась убежать, но была поймана преступником. Между ними произошла словесная перепалка, в результате которой она оскорбила мужчину.
Затем, с целью «замести следы», Сотволдиев поджег автомобиль с телом таксистки.
На судебном процессе вину Сотволдиев полностью отрицал, но приговором суда ему было назначено наказание в виде 14,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Говорят, что Сотволдиеву в тюрьме приходится несладко.
Так странно: «Одноклассники» продолжают считать возраст «Крошки». Сейчас ей могло бы быть 30 лет.
Юлия Апполонова в ВК, Юлия Зайцева по матери. Ковровчанка Юлия Белова — жертва нижегородского душегуба Олега Белова, чьё имя прогремело в 2015 году на всю страну.
Уроженец Гороховца, житель Нижнего Новгорода, Белов убил Юлию, их шестерых детей, а также собственную мать. С 32-летней супругой и детьми он расправился в Нижнем Новгороде: расчлененные тела нашли около 12 часов 4 августа в квартире, где они жили. Тело матери с множественными ножевыми ранениями было обнаружено завернутым в халат в яме на участке рядом с ее домом в Гороховце.
6 августа того года его поймали в Коврове (где живёт мама Юлии), а 29 июня 2016 года мужчине был вынесен приговор: Белова отправили в колонию особого режима под присмотром психиатра на пожизненный срок.
Увы, подробнее об этой трагедии можно прочитать в «Википедии». Пользователи Рунета занесли туда имя детоубийцы. А в ВК осталась память о Юлии.
2994 фотографии. В основном — дети. Встречаются и совместные фото с супругом…
А утром 6 сентября прошлого года в Коврове отец семейства Игорь Ладыгин убил жену, 14-летнего сына и кошку. В школе №21, где учился Антон Ладыгин, в связи с трагедией был объявлен траур, а в профиле Антона в ВК сверстники писали соболезнования. В семье отношение к подростку было иным. В частности, в пресс-релизе указано, что отец «часто выражал супруге недовольство по поводу воспитания сына, считая, что мальчик должен расти по принципу «по стойке смирно».
В последние два года в семье был разлад. Супруги находились в процессе развода, но продолжали жить вместе. Родственники утверждают, что Игорь Ладыгин, к слову, он был представителем федерации кобудо Владимирской области и тренировал детей, в том числе и сына, алкоголем не злоупотреблял, но руку на жену и ребёнка поднимал регулярно.
Следователи считают, что убийство было не спонтанным. Мужчина заранее всё спланировал. Уволился с работы, рассчитался с долгами и даже перевёз свою маму, которая проживала с ними в одной квартире. После убийства сам позвонил в полицию и во всём сознался.
На аватарке Антона Ладыгина — кошка. Должно быть, та самая.
Данил Зудов, Оксана Багрова, Юлия Белова, Антон Ладыгин — жертвы громких преступлений.
Дмитрий Акованцев погиб в аварии в 2012 году. Сводки ДТП не сообщают имён, но страницы, посвященные его памяти мы нашли по запросу «Ковров помним, скорбим».
Друзья и близкие молодого человека до сих пор поздравляют его с днём рождения…
Также в ВК есть группа в память Дмитрию Акованцеву.
9 ноября прошлого года в Москве на 51-м году жизни умер талантливый поэт, блогер и автор множества креативных проектов Лев Ткаченко.
Лев одним из первых в нашем городе увидел перспективы интернета, был создателем первого сайта газеты «Ковровские вести» и первого интернет-форума «Ковровский форум».
В интернет-сообществе он был известен под ником LonelyLion, и его ироничных и метких комментариев многие опасались. Сейчас его страница ВК — мемориал.
Нет слов… только слёзы… Лёва, светлая память о тебе останется в сердцах тех, кто тебя знал… Искренние соболезнования родным...
Лева, Лева… как же так? Жить и жить, светить и радовать жизнь своими шутками… Больно… Пусто… Не верится… Лети!
Лева, мы помним тебя, как верного друга и прекрасного поэта!
The Lonely Lion отправился в безвозвратный путь на своих мягких лапах. Прощай, Лёвка! До встречи в лучших мирах!
Уже сейчас в ВК набирают популярность паблики «Мёртвые страницы»… Погибшие в ДТП, жертвы преступлений и болезней смотрят на нас из прошлого. Как говорил булгаковский Воланд: «Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен...».
Сложная тема и изучать её трудно. Оставим только факты.
В мае в Коврове, в одном из гаражей, нашли тело молодого ковровчанина — Андрея Обухова. Нашёл отец. Установлено, что это был суицид. Последняя запись в ВК: Прощайте
Говорят, что он сделал это из-за подруги.
Они больше никогда не будут онлайн...
«Когда-нибудь я напишу в статусе „Счастлив“ закину пару фоток с сыном, и больше никогда не появлюсь онлайн». Предпоследний репост на свою стену, который сделал 18-летний Данил Зудов в 2014 году, разрывает сердца. В ночь с 8-го на 9-ое марта того года солдата-срочника убили в ночном клубе «Арсенал».
Про это убийство писали все СМИ Владимирской области. По версии следствия, в результате драки срочника и контрактника — профессионального боксёра Анара Джалилова, Данил получил травмы, повлекшие смерть. Говорили, что Данил вступился за девушку.
Анара приговорили к 8 годам и 6 месяцам заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Джалилов обжаловал приговор, но суд оставил его без изменений.
ВКонтакте, боясь, что Джалилов может избежать правосудия, друзья и близкие погибшего создали страницу Данилл Зудов — Убит А.Джалиловым: искали свидетелей, собирали информацию и привлекали внимание общественности к судебному процессу. Теперь паблик служит в ином качестве — в качестве небольшого монумента человеческому неравнодушию к чужому горю.
Другое нашумевшее убийство произошло в Ковровском районе возле поворота на деревню Бабериха. Таксистку Оксану Багрову убили в январе 2015 года. Оксана не была зарегистрирована в ВК, память о ней хранят «Одноклассники».
Правда, это старая страница, заброшенная девушкой ещё в 2011 году. Другая, фото с которой разлетелись по всем областным СМИ, где незнакомые люди выражали соболезнования и вели споры о том, виновен ли Сотволдиев, сейчас удалена.
На судебном следствии установлено, что 27 января 2015 года вечером, находясь в Коврове, уроженец Республики Узбекистан Анваржон Сотволдиев вызвал такси и под видом пассажира, следуя по дороге на деревню Бабериха, по заранее разработанному плану решил ограбить Багрову. Молодая женщина, не имевшая при себе денег, отдала ему пять золотых колец и электрошокер общей стоимостью 31 тысячу рублей. Затем она попыталась убежать, но была поймана преступником. Между ними произошла словесная перепалка, в результате которой она оскорбила мужчину.
В ответ он нанес женщине ножевое ранение в шею, ставшее для нее смертельным. Еще живую потерпевшую преступник попытался затащить на заднее сиденье автомашины и по неосторожности уронил на пороге, причинив дополнительные телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы с сотрясением головного мозга.
Затем, с целью «замести следы», Сотволдиев поджег автомобиль с телом таксистки.
На судебном процессе вину Сотволдиев полностью отрицал, но приговором суда ему было назначено наказание в виде 14,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Говорят, что Сотволдиеву в тюрьме приходится несладко.
Так странно: «Одноклассники» продолжают считать возраст «Крошки». Сейчас ей могло бы быть 30 лет.
Юлия Апполонова в ВК, Юлия Зайцева по матери. Ковровчанка Юлия Белова — жертва нижегородского душегуба Олега Белова, чьё имя прогремело в 2015 году на всю страну.
Уроженец Гороховца, житель Нижнего Новгорода, Белов убил Юлию, их шестерых детей, а также собственную мать. С 32-летней супругой и детьми он расправился в Нижнем Новгороде: расчлененные тела нашли около 12 часов 4 августа в квартире, где они жили. Тело матери с множественными ножевыми ранениями было обнаружено завернутым в халат в яме на участке рядом с ее домом в Гороховце.
6 августа того года его поймали в Коврове (где живёт мама Юлии), а 29 июня 2016 года мужчине был вынесен приговор: Белова отправили в колонию особого режима под присмотром психиатра на пожизненный срок.
Увы, подробнее об этой трагедии можно прочитать в «Википедии». Пользователи Рунета занесли туда имя детоубийцы. А в ВК осталась память о Юлии.
2994 фотографии. В основном — дети. Встречаются и совместные фото с супругом…
А утром 6 сентября прошлого года в Коврове отец семейства Игорь Ладыгин убил жену, 14-летнего сына и кошку. В школе №21, где учился Антон Ладыгин, в связи с трагедией был объявлен траур, а в профиле Антона в ВК сверстники писали соболезнования. В семье отношение к подростку было иным. В частности, в пресс-релизе указано, что отец «часто выражал супруге недовольство по поводу воспитания сына, считая, что мальчик должен расти по принципу «по стойке смирно».
В последние два года в семье был разлад. Супруги находились в процессе развода, но продолжали жить вместе. Родственники утверждают, что Игорь Ладыгин, к слову, он был представителем федерации кобудо Владимирской области и тренировал детей, в том числе и сына, алкоголем не злоупотреблял, но руку на жену и ребёнка поднимал регулярно.
Следователи считают, что убийство было не спонтанным. Мужчина заранее всё спланировал. Уволился с работы, рассчитался с долгами и даже перевёз свою маму, которая проживала с ними в одной квартире. После убийства сам позвонил в полицию и во всём сознался.
На аватарке Антона Ладыгина — кошка. Должно быть, та самая.
Данил Зудов, Оксана Багрова, Юлия Белова, Антон Ладыгин — жертвы громких преступлений.
Дмитрий Акованцев погиб в аварии в 2012 году. Сводки ДТП не сообщают имён, но страницы, посвященные его памяти мы нашли по запросу «Ковров помним, скорбим».
Друзья и близкие молодого человека до сих пор поздравляют его с днём рождения…
Также в ВК есть группа в память Дмитрию Акованцеву.
9 ноября прошлого года в Москве на 51-м году жизни умер талантливый поэт, блогер и автор множества креативных проектов Лев Ткаченко.
Лев одним из первых в нашем городе увидел перспективы интернета, был создателем первого сайта газеты «Ковровские вести» и первого интернет-форума «Ковровский форум».
В интернет-сообществе он был известен под ником LonelyLion, и его ироничных и метких комментариев многие опасались. Сейчас его страница ВК — мемориал.
Нет слов… только слёзы… Лёва, светлая память о тебе останется в сердцах тех, кто тебя знал… Искренние соболезнования родным...
Лева, Лева… как же так? Жить и жить, светить и радовать жизнь своими шутками… Больно… Пусто… Не верится… Лети!
Лева, мы помним тебя, как верного друга и прекрасного поэта!
The Lonely Lion отправился в безвозвратный путь на своих мягких лапах. Прощай, Лёвка! До встречи в лучших мирах!
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