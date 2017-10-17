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Музыку погромче! «Новый стиль» - новые правила?
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Зал был переполнен. Не только друзья и родители танцоров пришли на концерт, но и обычные люди.
Идёшь так мимо ДК, видишь огромный красочный баннер, толпу людей, входящих в здание и слышишь зажигательную музыку — дворец культуры так и манит зайти.
Тем более, когда у входа в зал всех гостей встречает сам директор Ногина Дмитрий Рачков. Приятно.
Всего было 25 номеров: современная и восточная хореография, эстрадные танцы, танцевальное шоу, хип-хоп, джаз-фанк. Возраст участников — от четырех до 50 лет.
Hip-Hop. Настоящий «кач». Своими движениями зажигают других. В этом виде танца свобода во всём: в движениях, одежде, эмоциях.
Это только одно из направлений. Всего в студии хореографии более десяти направлений: house, locking, детская хореография, break dance, классический танец, belly dance, jazz funk, dancehall, body-ballet, dance MIX, zumba dance, stretching, zumba – kids, восточная зумба, спортивная гимнастика для детей.
Коллективу в этом году исполнится 22 года. Каждый год мы участвуем в разных конкурсах регионального, межрегионального и международного масштабов. Призовые места и награды можно посмотреть в нашей группе ВК в обсуждениях, — рассказывает руководитель коллектива Марина Чунаева.
Пока ребята дэнсят, зрителя активно снимают видео на свои смартфоны и делают 100500 фоток.
Тем временем руководитель студии продолжает рассказывать:
Этот концерт прежде всего для нас же. В этом году в коллектив набрали более 100 человек. Вот и познакомили новичков с нашим творчеством. А зрители? У нас есть «свой зритель», которые следят за нашим творчеством и ходят на все наши концерты.
Оригинальная хореография и синхронное исполнение, яркие костюмы и просто буря эмоций – всё это «Новый стиль» со своим шоу «Танцуй, пока молодой!»
Екатерина Андрианова, танцует уже более шести лет:
Концерт разделён на четыре блока: улица, крыша, пляж, дискотека. Соответственно, все номера подбирались под эти блоки. Танцы — это моя жизнь. Не могу без них. А сегодня мы все оторвались по полной!
В хорошем танце нет ни одного лишнего движения! ©Фред Астар
Фотограф Антон Колодин
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