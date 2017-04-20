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Накрыл холодный фронт. Аномальный апрель
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За последние дни погода стала одной из обсуждаемых тем в Рунете. Неприятно, что в марте было теплее, чем в апреле. А тут ещё и снег успел выпасть.
Как результат, на улицах — аварии, люди мёрзнут, снова достают зимнюю одежду и шутят о том, что майские жуки прилетят в пуховиках. Аномальный апрель.
Погода явно не радует. Почти конец апреля, а на улице — холодный мощный ветер, температура воздуха и не думает подниматься.
Во многих городах России до сих пор идёт снег. Кстати, больше всех апрельский снегопад удивил жителей Крыма. Там весна в самом разгаре: деревья покрылись листьями и цветут тюльпаны… Но всю эту красоту присыпало белыми хлопьями.
А ведь скоро майские праздники. Если верить синоптикам, уже вот-вот тепло на подходе, к выходным.
Только в начале мая ковровчане смогут спрятать теплую одежду подальше в шкаф и смогут насладиться тёплым солнышком!
Как результат, на улицах — аварии, люди мёрзнут, снова достают зимнюю одежду и шутят о том, что майские жуки прилетят в пуховиках. Аномальный апрель.
Погода явно не радует. Почти конец апреля, а на улице — холодный мощный ветер, температура воздуха и не думает подниматься.
Во многих городах России до сих пор идёт снег. Кстати, больше всех апрельский снегопад удивил жителей Крыма. Там весна в самом разгаре: деревья покрылись листьями и цветут тюльпаны… Но всю эту красоту присыпало белыми хлопьями.
А ведь скоро майские праздники. Если верить синоптикам, уже вот-вот тепло на подходе, к выходным.
Только в начале мая ковровчане смогут спрятать теплую одежду подальше в шкаф и смогут насладиться тёплым солнышком!
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