Не влезай, убьёт! Штормовое предупреждение

Вся надежда на июнь?

ГУ МЧС по Владимирской области предупреждает жителей 33-региона о непогоде. Сегодня днём и ночью 30 мая в Коврове ожидаются гроза, дождь (собственно, дождь уже идёт) и град. Порывы ветра могут — аж до 20 метров в секунду.Нагрянувшая гроза с ветром могут оставить ковровчан без света, а автомобилистам придётся чинить своих «железных коней». Поэтому спасатели советуют не оставлять машины под деревьями и рекламными щитами. Если что, звонить «01» (с городского) или «101» (с мобильного).Во вторник — облачно с прояснениями. Днём — кратковременный дождь. Температура воздуха: ночью +4…+6 °С, днём +14…+15 °С. Май заканчивается на дождливой ноте.