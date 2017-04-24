Проблемы
Не всё что написано на заборе, написано в твой адрес!
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Забористые выдались выходные. По официальной версии властей, народ в выходные (начиная с вечера пятницы) должен был стройными рядами и колоннами отправиться грести-мести – на субботники и воскресники.
В центре города, на улице Профсоюзной тоже была движуха. Судя по времени её начала, событие можно квалифицировать как пятничник.
Не то, чтобы там гребли. Скорее – отгребали. К нам ещё в разгар рабочего дня пятницы начали поступать сигналы от жителей.
Суть: неизвестные люди в хорошем темпе строят на пустыре напротив гаражей забор. Отгораживается участок, который накрывает не только пустырь, но и тротуар улицы, а также полностью перекрывает подъездные пути к гаражам.
Информация об этом девелопменте выходного дня вначале была опубликована в ВК.
Не будем скрывать, в числе недовольных жителей был и сотрудник GK. Это поначалу поставило нас в затруднение: вот, напишем сейчас о безобразии, а нас потом обвинят, мол, своя рубашка ближе к телу.
Ну, что же поделать, если мы там живём?! Был прецедент в практике наших сотрудников, когда на первом этаже дома, где он жил, предприниматель выкупил квартиру, открыл там офис, но решил сэкономить на оплате услуг по водоотведению. А водой в обход счётчика продолжал пользоваться. И туалет организовал — выкопал прямо в офисе, и ходил несколько месяцев «на дырку», пока жильцы дома от неприятного запаха в прокуратуру не побежали. Понятное дело, позвали и представителя СМИ. Как быть? Сидеть и нюхать? Случай на Профсоюзсной очень похож.
Мы ещё в пятницу «прокачали» ситуацию. Ведь одних только возмущений жильцов недостаточно. Мало ли, может, там что-то нужное, важное и полезное строят? Просто люди чего-то недопонимают…
Дозвониться куда бы то ни было вечером в пятницу не удалось. На звонки отвечали, но незримо разводили руками: все, мол, на субботнике, ждите понедельника.
Как ни поразительно, чёткую информацию ещё в выходные мы получили от спикера горсовета Ирины Зотовой.
Она ответила по мобильному и сообщила следующее:
Надо отметить, что Ирина Николаевна разговаривала с нами, находясь в отпуске, далеко от Коврова. Но это ей не помешало дать оперативный комментарий. Более того, сразу по возвращению домой она намерена продолжить поединок (в рамках правового поля) с застройщиками с Профсоюзной.
По её мнению (и GK полностью разделяет данную точку зрения), какие бы судебные решения не имелись на руках у коммерсантов, никто не позволял им лишать людей тротуара, а тем более создавать опасную ситуацию и затруднять проезд спецтранспорта («Скорая помощь», ДПС и транспорт МЧС).
Пока Ирина Зотова напутствовала:
Ждём Ирину Зотову из отпуска и наблюдаем за ситуацией? Она развивается динамично.
Но уже в выходные, к вечеру воскресенья, сегодня, строительство забора было победно завершено. Как видно на фото, от тротуара вообще ничего не осталось. Обратите внимание на то, что речь идёт не о каком-то временном ограждении, а о капитальной преграде из профлиста. Опорные столбы устанавливали путём разрушения асфальтного покрытия на тротуарах. Кстати, асфальт на тротуаре в своё время был положен за бюджетный счёт.
Удастся ли жителям отстоять своё право свободно передвигаться по родной улице? Помогут ли им власти? Будем следить за развитием событий на Профсоюзной. И…
Анекдот в тему:
Фотограф Игорь Селезнёв
В центре города, на улице Профсоюзной тоже была движуха. Судя по времени её начала, событие можно квалифицировать как пятничник.
Не то, чтобы там гребли. Скорее – отгребали. К нам ещё в разгар рабочего дня пятницы начали поступать сигналы от жителей.
Суть: неизвестные люди в хорошем темпе строят на пустыре напротив гаражей забор. Отгораживается участок, который накрывает не только пустырь, но и тротуар улицы, а также полностью перекрывает подъездные пути к гаражам.
Информация об этом девелопменте выходного дня вначале была опубликована в ВК.
Не будем скрывать, в числе недовольных жителей был и сотрудник GK. Это поначалу поставило нас в затруднение: вот, напишем сейчас о безобразии, а нас потом обвинят, мол, своя рубашка ближе к телу.
Ну, что же поделать, если мы там живём?! Был прецедент в практике наших сотрудников, когда на первом этаже дома, где он жил, предприниматель выкупил квартиру, открыл там офис, но решил сэкономить на оплате услуг по водоотведению. А водой в обход счётчика продолжал пользоваться. И туалет организовал — выкопал прямо в офисе, и ходил несколько месяцев «на дырку», пока жильцы дома от неприятного запаха в прокуратуру не побежали. Понятное дело, позвали и представителя СМИ. Как быть? Сидеть и нюхать? Случай на Профсоюзсной очень похож.
Мы ещё в пятницу «прокачали» ситуацию. Ведь одних только возмущений жильцов недостаточно. Мало ли, может, там что-то нужное, важное и полезное строят? Просто люди чего-то недопонимают…
Дозвониться куда бы то ни было вечером в пятницу не удалось. На звонки отвечали, но незримо разводили руками: все, мол, на субботнике, ждите понедельника.
Как ни поразительно, чёткую информацию ещё в выходные мы получили от спикера горсовета Ирины Зотовой.
Она ответила по мобильному и сообщила следующее:
О ситуации на улице Профсоюзной мне известно. И лично мне как жителю города и депутату перспектива возведения на этом пустыре коммерческого объекта (говорят, это будет платная парковка) не нравится. В своё время предприниматели, которые сейчас огораживают участок, подали в мэрию заявку. Земельный участок был предоставлен очень давно по акту выбора, то есть, по сути, без конкурса. Но то дела минувших дней, а нынешнему составу горсовета оставалось только «воевать» с застройщиками в суде. К моему большому сожалению, доводы юристов, которых привлёк предприниматель, суд посчитал более убедительными, чем наши требования…
Надо отметить, что Ирина Николаевна разговаривала с нами, находясь в отпуске, далеко от Коврова. Но это ей не помешало дать оперативный комментарий. Более того, сразу по возвращению домой она намерена продолжить поединок (в рамках правового поля) с застройщиками с Профсоюзной.
По её мнению (и GK полностью разделяет данную точку зрения), какие бы судебные решения не имелись на руках у коммерсантов, никто не позволял им лишать людей тротуара, а тем более создавать опасную ситуацию и затруднять проезд спецтранспорта («Скорая помощь», ДПС и транспорт МЧС).
Пока Ирина Зотова напутствовала:
Очень многое будет зависеть от активной гражданской позиции жителей улицы Профсоюзная! Не опускайте руки! Никто не имеет права лишать вас тротуара и создавать ситуацию потенциального ЧП!
Ждём Ирину Зотову из отпуска и наблюдаем за ситуацией? Она развивается динамично.
Но уже в выходные, к вечеру воскресенья, сегодня, строительство забора было победно завершено. Как видно на фото, от тротуара вообще ничего не осталось. Обратите внимание на то, что речь идёт не о каком-то временном ограждении, а о капитальной преграде из профлиста. Опорные столбы устанавливали путём разрушения асфальтного покрытия на тротуарах. Кстати, асфальт на тротуаре в своё время был положен за бюджетный счёт.
Удастся ли жителям отстоять своё право свободно передвигаться по родной улице? Помогут ли им власти? Будем следить за развитием событий на Профсоюзной. И…
Анекдот в тему:
Идёт интеллигент по улице, смотрит — пустое место на заборе. Вокруг никого. Подошёл к забору и написал:
«Хуже уже не будет!».
Подумал, стёр и написал:
«Хуже ещё будет!».
Ещё подумал, стёр и написал:
«Хуже только в аду!»…
…Через полчаса написал «х@й», и спокойно пошёл дальше…
Фотограф Игорь Селезнёв
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