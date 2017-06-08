Проблемы

Нет дорог - нет проблем. Письмо президенту

Екатерина Кокшарова
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Среда. Тревожное сообщение в ВК: «Вы знали, что плохие дороги у нас из-за жителей, которые против того, чтобы дороги соответствовали ГОСТу. Так администрация считает». Сообщение от Александра Петухова. Он дошёл до самого Владимира Владимировича. В надежде, что предпримут меры и дороги будут ровнее ровного. Ждём?

Тревожит сердце Александра за Ковров, за ковровские дороги. Фотографировал ямы, дороги местные достопримечательности, снял видео — «Путин уехал, а ямы остались». Писал подробную инструкцию «Как написать заявление в ГИБДД». И вот сейчас новый виток — письмо президенту.

Всё началось весной. Улица Речная. Я физически не мог выехать. Бампером упирался в землю. Обратился в полицию, выписали постановление. Затем Администрация весьма быстро засыпала щебенкой. Но не все, а частично...



Это только начало истории. Далее, Александр снова обратился в ГИБДД. Опять выписали постановление, но исход был другим — администрация вызвала грейдер.

… что-то пытались там сделать, разровнять. Но без шансов. — поясняет Александр

Последняя надежда. Александр идёт всё по тому же пути — в мэрию, прямиком к начальнику управления городского хозяйства Игорю Некрасову. Ответ: «Денег нет!..». Остаётся мысленно добавить: «но вы держитесь».

И тогда Александр решил написать Владимиру Путину.



А ещё Дмитрию Медведеву, Светлане Орловой, Анатолию Зотову, прокурору Коврова Алексею Грошенкову, министру транспорта РФ Максиму Соколову и уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

Объёмный текст с жалобой. Александр подробно перечислил все свои хождения и резюмировал: «Нарушено моё право на безопасное передвижение по территории РФ. Фотографии дороги и ответов ГИБДД в приложенных файлах. Прошу принять меры для решения вопроса и провести проверку в администрации г. Коврова по факту ремонта и содержания дорог в г. Коврове».

Ответ пришёл на электронную почту Александра.



Вы только посмотрите: проезжая часть явно не соответствует ГОСТу. Я получил ответы от Администрации президента, губернатора, прокуратуры, министра транспорта. Повеселил ответ от нашей мэрии. Якобы, они уверенны, что сами жители против хороших дорог



Тема не закрыта. Вечером Александра ждут у заместителя начальника УГХ. Темой беседы станет — приведение проезжей части в соответствие с ГОСТом при помощи грейдера.

А тут ещё на одном из «Подслушано» появился пост:

Друзья, 15 июня состоится прямая линия с нашим президентом Владимиром Путиным. Призываем всех кто обеспокоен проблемами, связанные с дорогами в нашем городе, обратиться к главе нашего государства. Зададим вопросы, озвучим просьбы, жалобы, предложения. Это наш шанс...



Напомним, 15 июня в 12:00 пройдет Прямая линия с Владимиром Путиным. Прямая трансляция мероприятия и возможность задать вопрос Президенту. Вопрос президенту можно отослать в виде текста или видео. Видео не должно превышать более 1 минуты. Группа в ВК — Прямая линия с Владимиром Путиным.

1 комментарий

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И чего? Теперь на каждую улицу будите жаловаться Пукину? Может пора задуматься, почему местное управление не может делать свою работу? Почему мы никак не можем повлиять на их работу? да даже избрать их не можем, их просто назначают высшие казнокрады. Раз такое происходит везде, нужно задуматься, может самая верхушка власти в лице действующего президента не справляется со своими обязанностями? Про количество собственности и денег у самих чиновников и их словами, что нет денег в бюджете все ознакомлены, но вас так запугали " раскачивающейся лодкой". Пора все менять!
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