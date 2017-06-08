Проблемы
Нет дорог - нет проблем. Письмо президенту
1 527
Среда. Тревожное сообщение в ВК: «Вы знали, что плохие дороги у нас из-за жителей, которые против того, чтобы дороги соответствовали ГОСТу. Так администрация считает». Сообщение от Александра Петухова. Он дошёл до самого Владимира Владимировича. В надежде, что предпримут меры и дороги будут ровнее ровного. Ждём?
Тревожит сердце Александра за Ковров, за ковровские дороги. Фотографировал ямы, дороги
местные достопримечательности, снял видео — «Путин уехал, а ямы остались». Писал подробную инструкцию «Как написать заявление в ГИБДД». И вот сейчас новый виток — письмо президенту.
Это только начало истории. Далее, Александр снова обратился в ГИБДД. Опять выписали постановление, но исход был другим — администрация вызвала грейдер.
Последняя надежда. Александр идёт всё по тому же пути — в мэрию, прямиком к начальнику управления городского хозяйства Игорю Некрасову. Ответ: «Денег нет!..». Остаётся мысленно добавить: «но вы держитесь».
И тогда Александр решил написать Владимиру Путину.
А ещё Дмитрию Медведеву, Светлане Орловой, Анатолию Зотову, прокурору Коврова Алексею Грошенкову, министру транспорта РФ Максиму Соколову и уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.
Объёмный текст с жалобой. Александр подробно перечислил все свои хождения и резюмировал: «Нарушено моё право на безопасное передвижение по территории РФ. Фотографии дороги и ответов ГИБДД в приложенных файлах. Прошу принять меры для решения вопроса и провести проверку в администрации г. Коврова по факту ремонта и содержания дорог в г. Коврове».
Ответ пришёл на электронную почту Александра.
Тема не закрыта. Вечером Александра ждут у заместителя начальника УГХ. Темой беседы станет — приведение проезжей части в соответствие с ГОСТом при помощи грейдера.
А тут ещё на одном из «Подслушано» появился пост:
Напомним, 15 июня в 12:00 пройдет Прямая линия с Владимиром Путиным. Прямая трансляция мероприятия и возможность задать вопрос Президенту. Вопрос президенту можно отослать в виде текста или видео. Видео не должно превышать более 1 минуты. Группа в ВК — Прямая линия с Владимиром Путиным.
Тревожит сердце Александра за Ковров, за ковровские дороги. Фотографировал ямы, дороги
Всё началось весной. Улица Речная. Я физически не мог выехать. Бампером упирался в землю. Обратился в полицию, выписали постановление. Затем Администрация весьма быстро засыпала щебенкой. Но не все, а частично...
Это только начало истории. Далее, Александр снова обратился в ГИБДД. Опять выписали постановление, но исход был другим — администрация вызвала грейдер.
… что-то пытались там сделать, разровнять. Но без шансов. — поясняет Александр
Последняя надежда. Александр идёт всё по тому же пути — в мэрию, прямиком к начальнику управления городского хозяйства Игорю Некрасову. Ответ: «Денег нет!..». Остаётся мысленно добавить: «но вы держитесь».
И тогда Александр решил написать Владимиру Путину.
А ещё Дмитрию Медведеву, Светлане Орловой, Анатолию Зотову, прокурору Коврова Алексею Грошенкову, министру транспорта РФ Максиму Соколову и уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.
Объёмный текст с жалобой. Александр подробно перечислил все свои хождения и резюмировал: «Нарушено моё право на безопасное передвижение по территории РФ. Фотографии дороги и ответов ГИБДД в приложенных файлах. Прошу принять меры для решения вопроса и провести проверку в администрации г. Коврова по факту ремонта и содержания дорог в г. Коврове».
Ответ пришёл на электронную почту Александра.
Вы только посмотрите: проезжая часть явно не соответствует ГОСТу. Я получил ответы от Администрации президента, губернатора, прокуратуры, министра транспорта. Повеселил ответ от нашей мэрии. Якобы, они уверенны, что сами жители против хороших дорог
Тема не закрыта. Вечером Александра ждут у заместителя начальника УГХ. Темой беседы станет — приведение проезжей части в соответствие с ГОСТом при помощи грейдера.
А тут ещё на одном из «Подслушано» появился пост:
Друзья, 15 июня состоится прямая линия с нашим президентом Владимиром Путиным. Призываем всех кто обеспокоен проблемами, связанные с дорогами в нашем городе, обратиться к главе нашего государства. Зададим вопросы, озвучим просьбы, жалобы, предложения. Это наш шанс...
Напомним, 15 июня в 12:00 пройдет Прямая линия с Владимиром Путиным. Прямая трансляция мероприятия и возможность задать вопрос Президенту. Вопрос президенту можно отослать в виде текста или видео. Видео не должно превышать более 1 минуты. Группа в ВК — Прямая линия с Владимиром Путиным.
1 комментарий