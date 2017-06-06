Новая афера в соцсетях. Билеты за репост?!

Как всё действует:

Бесплатный сыр… Ну, вы и так всё сами знаете!

Здесь не только «Аэрофлот» не имеет никакого отношения к этому конкурсу, но и пользователи Интернета получают вирус, который крадёт их личные данные и деньги. Автоматически могут включиться платные услуги. Эта, якобы, «акция» уже настолько приобрела глобальный характер, что ежедневно тысячи людей делают репосты.На уловку с бесплатными авиабилетами поддались уже многие. Мошенники предлагают попытать своё счастье, поучаствовав в розыгрыше бесплатных билетов. Для этого нужно только ответить на несколько вопросов, поделиться новостью на своей страничке и можно готовиться к приятному полету.1) Нажали на ссылку «Аэрофлот дарит 2 билета». Прежде, чем пользователь попадет на сайт с «бесплатными билетами», его проведут через несколько других рекламных сайтов. Там-то он и заразится трояном или другой вредоносной программой.2) Чтобы принять участие в розыгрыше, придётся сделать рассылку репост на своей странице. При этом мошенники могут предложить авторизоваться через личный аккаунт в сети. Да, и пользователь вовлечет своих друзей в мошенническую схему.3) Пользователь автоматически подписывается на платные услуги, делает репост, вовликает друзей, отдаёт свои данные. После этого компьютер заражён, а мошенники вежливо прощаются: «К сожалению, вы не выиграли. Повезет в другой раз».