Мусорный шик?! «Грязный» тур по Коврову

Понятно, что сигаретные окурки повсюду. «Аккуратно» пристроены на земле пара бутылок и фантики — в принципе, тоже уже как бы норма. На этот раз GK в поисках самого грязного места в Коврове. И это не берега Клязьмы! И даже не «Гидромуть»!Признаться честно, мы были несколько удивлены. Ещё в прошлом году, во многих дворах царил хаос. Сейчас же — чистота! Люди в курсе про Год Экологии? Но! Есть куда стремиться, есть куда расти. Ту самую ложку дёгтя мы нашли. Поехали!В центре убрано. Но чем ближе к Текстильщику, тем становится мрачнее. Улица Белинского славится не только ямами, но и таким мусорным сюрпризом. Шансов, что пакеты перегниют, нет никаких. Причём буквально в нескольких шагах стоит контейнер. Не донесли… Печально.Экскурс продолжается, далее — улица Свердлова. Фриганов пока в городе не встречали. Хотя высокую моду в баке найти можно. Шляпка из крышки мусорного бака или же шикарное с бантом из мусорных пакетов?Окраина города выглядит депрессивно. Настоящий коллапс, мусор с размахом. Хотя цивилизация вроде бы мусорные вёдра есть у всех, контейнеры на каждом шагу, но не все, по-видимому, умеют ими пользоваться. А ведь за это полагается штраф.Понятно, что за выброшенную просто на тротуар пачку сигарет или обёртку от мороженного, никто с вами ничего не сделает. Не потому что не за что, а из-за того что слишком долго придется заполнять необходимые бумаги. Проще просто закрыть на это глаза.В последние годы Клязьма славится не полными водами, а грязными берегами. И сейчас мусор есть, но не в большом количестве. А ещё здесь получаются прекрасные кадры. Дальше — чище?Всё там же, на Свердлова. Неподалёку от контейнера с модной одеждой, поселился ещё один неприятный бардачок. Кстати, любопытный вопрос: мусор не разрешается выбрасывать в контейнер не у своего дома, так как за вывоз мусора жители. Штраф — от трёх тысяч рублей.Приятно жить в чистых городах, ходить по аккуратным улицам, дышать свежим воздухом, а не гниющими отходами. Но не все готовы поддерживать окружающую среду в порядке.Для наглядности. Помните, как выглядел водоём «гидромуть» летом-2016? Настоящая свалка. На такие кадры даже смотреть страшно.… И что сейчас? Буквально за несколько месяцев. На самом деле 2017 год приятно удивляет. Ковров не ударил в грязь лицом в год экологии! Да, есть «шкаф с грязным бельём», но «спального гарнитура» таки нет!Пожалуй, последняя улица, которая попала в наше поле зрения — пересечение Летней и Олега Кошевого. И собственно, всё! Пока не замечено.Но не надо забывать, что только в наших силах и намусорить, и убраться!Памятка: — за выбрасывание мусора из окна автомобиля штраф от 2 до 3 тысяч рублей— за выброс мусора на территории лесного массива придется оплатить штраф в размере 5 тысяч рублей— утилизация строительного мусора в контейнер от 3 тысяч рублей