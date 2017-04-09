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Питер, мы с тобой. Ковровчане несут цветы
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Сегодня в Коврове прошёл митинг в поддержку пострадавших и памяти жертв трагедии в Санкт-Петербурге. Наша область достаточно далеко от Питера, но, увы, нас тоже зацепило взрывом на Сенной.
В вагоне, где прогремел взрыв, ехал 20-летний муромлянин Дмитрий Станиславюк, а в соседнем — ковровчанка Ольга П.
В эти дни во многих городах России в память жертв теракта к стелам, посвящённым Ленинграду несут цветы. В Коврове митинг прошёл на площади Воинской славы.
В 14.40 здесь собрались городские власти, в том числе мэр Анатолий Зотов и спикер Ирина Зотова, представители разных конфессий, с речью выступили благочинный города Коврова отец Михаил и духовный лидер мусульман Коврова Вафа Яруллин, а также пришли школьники, кадеты, студенты, рабочие и другие ковровчане, неравнодушные к случившейся трагедии.
Анатолий Зотов:
— Мы скорбим сегодня вместе с со всей Россией, со всем миром. Город Ленинград выстоял не против этих, а более серьёзных врагов. И в эти дни он будет также, как и всегда, мудро и гордо нести своё знамя города-героя. На этой площади мы собрались не случайно, ибо город воинской славы Ковров и город-герой Ленинград повязаны одним союзом. Союзом великих городов, отдавших для защиты Отечества самое главное: жизни, здоровье и свою судьбу. Сегодня всех вас призываю быть единой монолитной нацией. Все мы разные, но мы живём в одной стране, в стране, в которой есть всё для счастливой жизни, а кто-то пытается сделать обратное и посеять хаос во всей стране.
— Мужчины сражаются, а теракты совершают трусы, — подчеркнул в своей речи Вафа Яруллин.
Ковровчанка Ольга П., ставшая очевидцем трагедии, закончила школу №22 в прошлом году, сейчас — студентка Университета физической культуры им. П. Ф. Лесгафта. Она ехала в соседнем от взорвавшегося вагоне.
— Для неё это был шок, — рассказал GK студент КГТА Анатолий Жук, знакомый Ольги. — О том, как это всё произошло я не спрашивал, думаю, это не совсем корректно. Оля в порядке, но говорит, что было много нервов, много переживаний. Она не пострадала и благодарна тем, кто помог ей выбраться из полуразрушенного вагона.
В завершении митинга ковровчане возложили цветы к подножию стелы.
Наша мэрия отправит в администрацию северной столицы письмо, в котором выражаются соболезнования жителям Санкт-Петербурга.
Ковровчане поддерживают соотечественников.
По последним данным, 14 человек погибло, около 50 пострадало в результате террористического акта.
Напомним, теракт в метро Петербурга на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт» случился днём 3 апреля.
СледКом уже назвал имя предполагаемого человека, взорвавшего бомбу и оставившего взрывное устройство на «Площади Восстания». По данным ведомства, им оказался Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.
Фотограф Андрей Бубенин
В вагоне, где прогремел взрыв, ехал 20-летний муромлянин Дмитрий Станиславюк, а в соседнем — ковровчанка Ольга П.
В эти дни во многих городах России в память жертв теракта к стелам, посвящённым Ленинграду несут цветы. В Коврове митинг прошёл на площади Воинской славы.
В 14.40 здесь собрались городские власти, в том числе мэр Анатолий Зотов и спикер Ирина Зотова, представители разных конфессий, с речью выступили благочинный города Коврова отец Михаил и духовный лидер мусульман Коврова Вафа Яруллин, а также пришли школьники, кадеты, студенты, рабочие и другие ковровчане, неравнодушные к случившейся трагедии.
Анатолий Зотов:
— Мы скорбим сегодня вместе с со всей Россией, со всем миром. Город Ленинград выстоял не против этих, а более серьёзных врагов. И в эти дни он будет также, как и всегда, мудро и гордо нести своё знамя города-героя. На этой площади мы собрались не случайно, ибо город воинской славы Ковров и город-герой Ленинград повязаны одним союзом. Союзом великих городов, отдавших для защиты Отечества самое главное: жизни, здоровье и свою судьбу. Сегодня всех вас призываю быть единой монолитной нацией. Все мы разные, но мы живём в одной стране, в стране, в которой есть всё для счастливой жизни, а кто-то пытается сделать обратное и посеять хаос во всей стране.
— Мужчины сражаются, а теракты совершают трусы, — подчеркнул в своей речи Вафа Яруллин.
Ковровчанка Ольга П., ставшая очевидцем трагедии, закончила школу №22 в прошлом году, сейчас — студентка Университета физической культуры им. П. Ф. Лесгафта. Она ехала в соседнем от взорвавшегося вагоне.
— Для неё это был шок, — рассказал GK студент КГТА Анатолий Жук, знакомый Ольги. — О том, как это всё произошло я не спрашивал, думаю, это не совсем корректно. Оля в порядке, но говорит, что было много нервов, много переживаний. Она не пострадала и благодарна тем, кто помог ей выбраться из полуразрушенного вагона.
В завершении митинга ковровчане возложили цветы к подножию стелы.
Наша мэрия отправит в администрацию северной столицы письмо, в котором выражаются соболезнования жителям Санкт-Петербурга.
Ковровчане поддерживают соотечественников.
По последним данным, 14 человек погибло, около 50 пострадало в результате террористического акта.
Напомним, теракт в метро Петербурга на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт» случился днём 3 апреля.
СледКом уже назвал имя предполагаемого человека, взорвавшего бомбу и оставившего взрывное устройство на «Площади Восстания». По данным ведомства, им оказался Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.
Город воинской славы Ковров скорбит. Питер, мы с вами.
Фотограф Андрей Бубенин
1 комментарий
Насчет Акбара.
www.rosbalt.ru/piter/2017/04/04/1604667.html с вот попробуйте опровергнуть эту инфу, что Акбар был жив после теракта, а потом отрезанную голову, обсыпанную пеплом, но вполне целую, как бы находят на месте взрыва