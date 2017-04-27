Полк бессмертный, а дороги - нет

В 2017 году проспект Ленина решили облагородить с помощью ямочного ремонта.— Надолго ли? — поинтересовался у рабочего.— До осени простоит, а там, наверное и смоет, — поделился мужчина в оранжевом жилете.«Действительно», – подумал я, глядя на эти шлепочки асфальта.В этом автосезоне в тренде машины с высоким клиренсом. Впрочем, как и в любом предыдущем.На ремонт дорог в этом году средств выделили ещё меньше, чем в прошлом. 69 миллионов рублей. Так что летом прокатимся с ветерком, а осенью начнём громко ругаться, попадая колесом в большую яму. Хотя ещё не всё потеряно – авось, добавят средств и всё-таки какой-нибудь участок доживёт до зимы.Повезло жителям Пионерской. Дорожные рабочие наконец-то пришли на их улицу! Но чудес ждать не стоит. Ремонт опять-таки ямочный. И так из года в год…На самом деле, проблема ещё и в трафике: всё растёт и растёт. Видимо, налоги, которые платят все автовладельцы идут на другие нужды. И ливнёвки у нас нет. Хотя, возможно, после продажи Октябрьского всё-таки появится. Народ всё-таки проголосовал…Наши дороги спасёт разве что двукратное подорожание бензина. Но в этом случае ковровчане пересядут на велосипеды и троллейбусы. И тогда, наверное, наступит время ровного асфальта (или нет).Но хватит о грустном! Зато парад в честь Дня победы пройдёт по ровному проспекту, да и бессмертный полк не будет спотыкаться о выбоины. Нужно всё-таки верить в светлое будущее. Мечты воплотятся?