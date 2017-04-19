Проблемы
Попытка сделать удачное фото не увенчалась успехом...?!
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С приходом весны хочется отправиться куда-нибудь на природу, поближе к зеленой травке, птичьим песням, журчащим ручьям. Любуемся красотами природы и… рука так и тянется к фотокамере. Есть второй вариант, более популярный среди молодёжи: продумать образ, время, место, сделать оригинальный make-up и вперёд покорять мир искусства. Но не всё так гладко...
Весна так и требует сменить свои аватарки в ВК. Любой фон будет гармонично смотреться. Даже если стоит пасмурная погода. Пролистывая френд-лист, натыкаешься на фотографии, сделанные в лесу, у реки, на фоне цветов, на крыше многоэтажки, в заброшенном здании… Знакомо? И страшно представить, что в умах ещё много экстремальных фото, которые вот-вот нужно реализовать. Будьте осторожны!
Был случай в Оренбургской области. Двум молодым приятелям, чтобы сделать эффектную фото едва не стоила им жизни. Плыли на лодке, и увидев большое бревно, решили сделать на нем селфи. Правда, в процессе съемки так увлеклись, что про свою лодку забыли. Ее унесло течением, поток подхватил и бревно. Непутевым фотографам повезло, что их заметили полицейские и вызвали спасателей. А ведь могло и не обойтись всё так удачно?
Интересно селфи всё-таки получилось...?! Тем не менее фотосессию ребята запомнят надолго.
Весна так и требует сменить свои аватарки в ВК. Любой фон будет гармонично смотреться. Даже если стоит пасмурная погода. Пролистывая френд-лист, натыкаешься на фотографии, сделанные в лесу, у реки, на фоне цветов, на крыше многоэтажки, в заброшенном здании… Знакомо? И страшно представить, что в умах ещё много экстремальных фото, которые вот-вот нужно реализовать. Будьте осторожны!
Был случай в Оренбургской области. Двум молодым приятелям, чтобы сделать эффектную фото едва не стоила им жизни. Плыли на лодке, и увидев большое бревно, решили сделать на нем селфи. Правда, в процессе съемки так увлеклись, что про свою лодку забыли. Ее унесло течением, поток подхватил и бревно. Непутевым фотографам повезло, что их заметили полицейские и вызвали спасателей. А ведь могло и не обойтись всё так удачно?
Интересно селфи всё-таки получилось...?! Тем не менее фотосессию ребята запомнят надолго.
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