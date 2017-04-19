Попытка сделать удачное фото не увенчалась успехом...?!

Весна идёт! Больше интересных снимков! Но! Берегите себя...

Весна так и требует сменить свои аватарки в ВК. Любой фон будет гармонично смотреться. Даже если стоит пасмурная погода. Пролистывая френд-лист, натыкаешься на фотографии, сделанные в лесу, у реки, на фоне цветов, на крыше многоэтажки, в заброшенном здании… Знакомо? И страшно представить, что в умах ещё много экстремальных фото, которые вот-вот нужно реализовать. Будьте осторожны!Был случай в Оренбургской области. Двум молодым приятелям, чтобы сделать эффектную фото едва не стоила им жизни. Плыли на лодке, и увидев большое бревно, решили сделать на нем селфи. Правда, в процессе съемки так увлеклись, что про свою лодку забыли. Ее унесло течением, поток подхватил и бревно. Непутевым фотографам повезло, что их заметили полицейские и вызвали спасателей. А ведь могло и не обойтись всё так удачно?Интересно селфи всё-таки получилось...?! Тем не менее фотосессию ребята запомнят надолго.