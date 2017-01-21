Проблемы
Присмотритесь к близким. Не отдавайте их китам и бабочкам!
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Тема, которую касаться очень сложно. Шаг вправо, шаг влево, и рискуешь, как минимум, нарваться на окрик со стороны полиции или прокуратуры. Мол, провоцируете, зачем? Вероятно, по мнению правоохранителей, гораздо разумнее и полезнее для общества, делать вид, что ничего не происходит. А «про это» — в криминальной хронике короткой строкой.
Подросток сорвался с крыши, выпал из окна, попал под поезд или… В общем, надеюсь, понятно, о чём идёт речь. Так говорить или не говорить? Если верить статистике, то скорее, вред идёт от замалчивания. Рост подобных трагедий в России в конце прошлого года был стремительным. Мы по данному показателю «с успехом» догнали и перегнали многие европейские страны.
Не станем повторять страшные цифры, если есть желание узнать, информация в открытых источниках.
GK обратился к тяжёлой теме потому, что относительно недавно на «Подслушано Ковров» появилось тревожное сообщение.
Складывалось впечатление, что к более юным подписчикам сообщества обращались старшие браться или сёстры. Ведь мамаши и папаши, скорее всего «зависают» в «Одноклассниках» или «FB». Стереотип о том, что ВК – это «для школоты», ещё работает.
Анонимные благодетели предупреждали об опасности и сообщали, что в городе среди подростков «завелась мода» на установку мобильного приложения. Это что-то вроде игры-квеста, последним заданием которого является «уход».
С одной стороны – предупреждение, с другой, по сути, чёрная реклама. Да ещё со ссылками на профили подростков, которые по заверению авторов воззвания, уже «того» — указаны даты и способы сведения счётов с жизнью.
Ссылка уже не работает, но нет никакой гарантии, что такие «беспокойные письма» не всплывут где-то ещё. Приведём другую ссылку, которая, возможно, поможет кому-то более внимательно посмотреть на своих близких и родных тинейджеров.
Если какие-то из признаков в поведении ваших близких совпадают с теми, что указаны в тексте по ссылке, не игнорируйте. Постарайтесь наладить контакт, установить доверительные отношения и… Верните своих близких!
А если это читают тинейджеры, скажем так. Нет ничего прикольного и крутого во всех этих бреднях.
Подросток сорвался с крыши, выпал из окна, попал под поезд или… В общем, надеюсь, понятно, о чём идёт речь. Так говорить или не говорить? Если верить статистике, то скорее, вред идёт от замалчивания. Рост подобных трагедий в России в конце прошлого года был стремительным. Мы по данному показателю «с успехом» догнали и перегнали многие европейские страны.
Не станем повторять страшные цифры, если есть желание узнать, информация в открытых источниках.
GK обратился к тяжёлой теме потому, что относительно недавно на «Подслушано Ковров» появилось тревожное сообщение.
Складывалось впечатление, что к более юным подписчикам сообщества обращались старшие браться или сёстры. Ведь мамаши и папаши, скорее всего «зависают» в «Одноклассниках» или «FB». Стереотип о том, что ВК – это «для школоты», ещё работает.
Анонимные благодетели предупреждали об опасности и сообщали, что в городе среди подростков «завелась мода» на установку мобильного приложения. Это что-то вроде игры-квеста, последним заданием которого является «уход».
С одной стороны – предупреждение, с другой, по сути, чёрная реклама. Да ещё со ссылками на профили подростков, которые по заверению авторов воззвания, уже «того» — указаны даты и способы сведения счётов с жизнью.
Ссылка уже не работает, но нет никакой гарантии, что такие «беспокойные письма» не всплывут где-то ещё. Приведём другую ссылку, которая, возможно, поможет кому-то более внимательно посмотреть на своих близких и родных тинейджеров.
Если какие-то из признаков в поведении ваших близких совпадают с теми, что указаны в тексте по ссылке, не игнорируйте. Постарайтесь наладить контакт, установить доверительные отношения и… Верните своих близких!
А если это читают тинейджеры, скажем так. Нет ничего прикольного и крутого во всех этих бреднях.
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