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Помогите следствию! В Коврове ищут педофила
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Как сообщает СледКом, на данный момент расследуется уголовное дело в отношении 40-летнего жителя города Коврова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней).
И назвал имя. Это Николай Владимирович Захаров 1976 года рождения. Возможно передвигается на автомобиле «Нисан Альмера» с номерами: О 392 МК 33 регион.
Мужчина скрывается от следствия, поэтому объявлен в розыск. Будьте бдительны!
Телефоны для предоставления информации:
8(49232)4-82-49, 4-81-56 – следственный отдел СК России по городу Ковров
8(4922) 77-81-29 или 8(49232) 2-13-51 – дежурная часть УМВД и ОВМД «Ковровский»
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