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Помогите следствию! В Коврове ищут педофила

Екатерина Кокшарова
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Ещё весной этого года в Коврове 40-летний мужчина стал переписываться с 11-летней девочкой в социальной сети. Сообщения были сексуального характера. Известно имя, фамилия и марка авто преступника. Он до сих пор на свободе. Следствие просит помочь!



Как сообщает СледКом, на данный момент расследуется уголовное дело в отношении 40-летнего жителя города Коврова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней).

И назвал имя. Это Николай Владимирович Захаров 1976 года рождения. Возможно передвигается на автомобиле «Нисан Альмера» с номерами: О 392 МК 33 регион.

Мужчина скрывается от следствия, поэтому объявлен в розыск. Будьте бдительны!



Телефоны для предоставления информации:

8(49232)4-82-49, 4-81-56 – следственный отдел СК России по городу Ковров
8(4922) 77-81-29 или 8(49232) 2-13-51 – дежурная часть УМВД и ОВМД «Ковровский»

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