Проблемы

Русский асфальт - это снег. Где проедем весной?

Анна Постникова
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Асфальт растает вместе со снегом? Что там с бюджетом на ремонт?



Несмотря на то, что многие жители нашего города считают иначе, дороги в Коврове всё-таки есть! Для них и специальные службы имеются, и ответственные за их состояние чиновники.

О деньгахсредствах, которые будут потрачены на ремонт и реконструкцию дорог в Коврове уже несколько лет на заседании комитетов по ЖКХ и экономической политике по информации пресс-службы мэрии рапортует Игорь Некрасов.

Область выделила Коврову 30 миллионов на сферу ЖКХ. Ковровскими чиновниками было принято решение добавить к ним еще полтора миллиона и отремонтировать улицу Белинского. Работы обещают начать в апреле, как сойдет снег.

На остальных дорогах будет проведен ямочный ремонт на сумму шесть миллионов рублей.

Год назад потратили десять, — уточняется на сайте городской администрации.



В администрации уже составлен «перечень проблемных мест». Говорят, что начнут латать дороги именно с этих участков.

Таким образом, ремонта ждет еще и улица Ленинградская. Еще там будет восстановлена ливнёвка.

Ливнёвую канализацию сделают и на улице Южная, на съезде от проспекта Ленина к дому №35, у «Родничка». Отремонтируют ливневку и на Восточной, и возле школы №9. Всего на это заложили 900 тысяч рублей.



Также должны отремонтировать тротуары возле школ №№ 5 и 9, ещё на Комсомольской.

Видимо, не зря мы писали про дорогу к знаниям



Но ведь это далеко не всё! Теперь остается ждать предложений депутатов по ремонту дорог в округах.

Уже готовите ехидные шуточки, мол, в Коврове нет дорог? А мы и не шутим. Просто ждём весны...

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