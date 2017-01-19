Проблемы
Русский асфальт - это снег. Где проедем весной?
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Асфальт растает вместе со снегом? Что там с бюджетом на ремонт?
Несмотря на то, что многие жители нашего города считают иначе, дороги в Коврове всё-таки есть! Для них и специальные службы имеются, и ответственные за их состояние чиновники.
О
деньгахсредствах, которые будут потрачены на ремонт и реконструкцию дорог в Коврове уже несколько лет на заседании комитетов по ЖКХ и экономической политике по информации пресс-службы мэрии рапортует Игорь Некрасов.
Область выделила Коврову 30 миллионов на сферу ЖКХ. Ковровскими чиновниками было принято решение добавить к ним еще полтора миллиона и отремонтировать улицу Белинского. Работы обещают начать в апреле, как сойдет снег.
На остальных дорогах будет проведен ямочный ремонт на сумму шесть миллионов рублей.
В администрации уже составлен «перечень проблемных мест». Говорят, что начнут латать дороги именно с этих участков.
Таким образом, ремонта ждет еще и улица Ленинградская. Еще там будет восстановлена ливнёвка.
Ливнёвую канализацию сделают и на улице Южная, на съезде от проспекта Ленина к дому №35, у «Родничка». Отремонтируют ливневку и на Восточной, и возле школы №9. Всего на это заложили 900 тысяч рублей.
Также должны отремонтировать тротуары возле школ №№ 5 и 9, ещё на Комсомольской.
Видимо, не зря мы писали про дорогу к знаниям…
Но ведь это далеко не всё! Теперь остается ждать предложений депутатов по ремонту дорог в округах.
Несмотря на то, что многие жители нашего города считают иначе, дороги в Коврове всё-таки есть! Для них и специальные службы имеются, и ответственные за их состояние чиновники.
О
Область выделила Коврову 30 миллионов на сферу ЖКХ. Ковровскими чиновниками было принято решение добавить к ним еще полтора миллиона и отремонтировать улицу Белинского. Работы обещают начать в апреле, как сойдет снег.
На остальных дорогах будет проведен ямочный ремонт на сумму шесть миллионов рублей.
Год назад потратили десять, — уточняется на сайте городской администрации.
В администрации уже составлен «перечень проблемных мест». Говорят, что начнут латать дороги именно с этих участков.
Таким образом, ремонта ждет еще и улица Ленинградская. Еще там будет восстановлена ливнёвка.
Ливнёвую канализацию сделают и на улице Южная, на съезде от проспекта Ленина к дому №35, у «Родничка». Отремонтируют ливневку и на Восточной, и возле школы №9. Всего на это заложили 900 тысяч рублей.
Также должны отремонтировать тротуары возле школ №№ 5 и 9, ещё на Комсомольской.
Видимо, не зря мы писали про дорогу к знаниям…
Но ведь это далеко не всё! Теперь остается ждать предложений депутатов по ремонту дорог в округах.
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