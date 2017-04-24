Саечка за испуг. Daewoo Matiz у «Ковров-Молла». То самое видео!

Около 10.30 в субботу я припарковала свой автомобиль на нижней стоянке ТРЦ «Ковров-Молл». Планировала пройтись по торговым рядам с детьми после их выступления на сцене ДК им. Ленина в рамках детского фестиваля. В салоне машины был реквизит и концертные костюмы.

Если бы я не была хозяйкой машины, возможно, посмеялась бы вместе с другими…

Сегодня утром в редакцию GK обратилась ковровчанкаВыступление детей для мамы — неизбежный аврал, это любой родитель юных артистов подтвердит. Стоит ли удивляться, что после детского концерта Елена, обнаружив машину на парковке, не сразу заметила, что автомобиль стоит не совсем так, как его оставила хозяйка. А вот когда вернулась домой, обнаружила вмятину на задней стойке.Разумеется, молодая мама расстроилась. Ситуация, можно сказать, стандартная: машину на парковке кто-то царапает или мнёт, свидетелей нет, доказать ничего невозможно. Но!Через некоторое время, когда Елена решила проверить обновления Instagram, была поражена видео, которое было выложено с профиля. На видео Елена узнала свою машину и увидела, каким образом на ней появились те самые вмятины.Комментировал всё в режиме online-трансляции радиоведущий. Видео удалено по требованию автора.Вскоре видео было опубликовано и в ВК, на стене пользователя «Денис Радиола» с комментарием: «Вот она, силушка богатырская», однако из ВК видео тоже было впоследствии удалено.Хотя зрелище «выноса тачки», действительно, было эпичное. Елена прокомментировала его так:Надо заметить, что речь не идёт о «блондинке», которая не по фэншую припарковалась и перекрыла кому-то проезд. Елена не просто автомобилистка со стажем, она, в своё время с успехом участвовала в городском конкурсе «Автоледи», то есть, о том, что с водительским опытом и знанием ПДД у неё полный порядок, есть официальное свидетельство.Кстати говоря, на этом фото Лена управялет той самой машиной, которую так небрежно «взяли-понесли»… Почему и кто предпринял в отношении автомобиля Елены действия на грани вандализма, имеющие все признаки хулиганства?Как выяснилось, в тот злополучный день и час на «нижней парковке» «Ковров-Молла» был запланирован тест-драйв автомобилей. По нашей информации, организаторами тест-драйва выступали владимирский «Автотракт» и ТРЦ «Ковров-Молл».Именно поэтому и понадобилось освободить место на парковке, которое было занято, в числе прочих, автомобилем Елены. Вероятно, остальных автовладельцев удалось уведомить о мероприятии лично, а Елену так и не нашли. И тогда охранники ТРЦ «Ковров-Молл» посчитали, что оптимальный способ – отнести машину «на ручках». Вероятно, вызов эвакуатора и ГИБДД товарищи из секьюрити сочли слишком банальным. А так — веселуха!..Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. В данное времяна основании опубликованного видео готовит обращение в суд на администрацию ТРЦ «Ковров-Молл» в связи с причинением ущерба транспортному средству. Заявление в городское УВД уже подано. Есть у Елены претензии и к комментатору ролика, впоследствии удалённого. Мол, вместо того, чтобы смеяться, лучше бы помог…От редакции GK заметим, что как бы Лена не обижалась на комментатора видео, без этого ролика она бы вообще не узнала, что же произошло с её машиной на парковке у ТРЦ.