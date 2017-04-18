Экстремальный вечер в ТРЦ. Релакс или драйв?

Куда смотрит охрана центра? Почему их не выгоняют. Шопинг для меня и моей семьи – отдых. О каком отдыхе может идти речь, если здесь стадо неконтролируемых подростков?

Лучше бы спортом занимались или творчеством. Если родителям нет до них никакого дела, то почему должны страдать другие люди? Думаю, таких подростков нужно ставить на учет и насильно заставлять посещать какие-то кружки по интересам, чтобы не скитались по улицам.

Хорошо, что в ТРЦ собираются, а не по подъездам!

А что плохого, что дети гуляют? Вы предлагаете им мерзнуть на улице? А куда им пойти? Занятия в секции – это несколько часов, а потом? Город должен думать о детях, о том, где им гулять в холодное время суток. Ведь всё платно! Где взять денег родителям на «легальные» посещения развлекательных мест для молодежи?

Что касается «Ковров-Молл», то там работает своя служба безопасности, которая проводит мероприятия по выдворению. Подростки приходят в кафе, заказывают одну булочку на всех и сидят, основания для их выдворения нет. Но охранники проходят, выявляют такие компании и предлагают им добровольно покинуть гипермаркет или фуд-корт. В любом заведении, где имеет место быть частная охрана, есть такое понятие, как «фейс-контроль». Охрана может пользоваться этим преимуществом. Другая проблема, что дети собираются на подземной стоянке и под входом. В течение суток сотрудники полиции заходят на данную территорию и выявляют нарушителей. Там уже было выявлено пять подростков в состоянии алкогольного опьянения на территории «Ковров-Молла». Последнее время они стали вести себя спокойно, уже знают, что там бывает полиция.

Realy?..

О том, что в «Ковров-Молле» с некоторых пор стало не так гламурно, как заявляли владельцы ТРЦ на открытии, не раз сообщали наши читатели. Откровенно говоря, поначалу отказывались в это поверить. Ну, мы же были там! Более того, мероприятия проводили.Поэтому сообщения о том, что вечерами ТРЦ превращается в мрачное, а то и опасное для добрых людей место, просто не хотелось верить. Но надо проверить!Тест-драйв «Ковров-Молла», произведённый на днях, поразил в самую пятку… Ну, как так?!Суббота, 18.00 часов. Казалось бы, ещё не стемнело, самое время прогуляться и получить положительные эмоции. Уже при входе в ТРЦ со стороны улицы Лопатина неприятное впечатление произвела толпа подростков. Сама по себе группа молодых людей, по идее, не должна вызывать опасения — гуляет молодёжь.Но энергетика этой группы не оставляла сомнений — ТЕ САМЫЕ. Те самые, от которых ждёшь сакраментального вопроса «Есть сигарета?», за которым неизбежно следует то, что следует… Кстати, сигареты у подростков имелись, поскольку большинство из них увлечённо дымили, сплёвывая под ноги и разбрасывая окурки. Неудивительно, что посетители ТРЦ так же, как и я, старательно обходили стороной сообщество тинейджеров. Находились взрослые, которые пытались сделать детишкам замечание, мол, курить вредно, да ещё в таком юном возрасте. В ответ — глумливый смех.Поскольку охраны ТРЦ на входе не наблюдалось, благоразумные взрослые предпочитали побыстрее прошмыгнуть внутрь под молодёжное улюлюканье. Н-да… Не хипстеры, однозначно. Может быть, внутри «Ковров-молла» всё прилично, а гопота осталась на улице?Судя по ржанью и непристойным выкрикам, которые неслись по всему атриуму, в интерьерах гостей ТРЦ ожидала всё та же «высокоинтеллектуальная» публика.Все перила балкона второго этажа облеплены развеселыми компаниями, заняты все лавочки. Ни малейшего желания присесть поблизости у нормального человека возникнуть не может, поверьте… И что поражает — они тут всерьёз и надолго. Почему нет? Тепло, комфортно, никто не только не гоняет, но даже замечания сделать не решается.Магазины практически пустовали (напомню — суббота, ранний вечер), а в коридорах был аншлаг. В принципе, идти с покупками мимо этих кучек довольно-таки озлобленных «детишек» было некомфортно. Может, потому и покупателей нормальных нет?Да, ко мне никто не начал открыто приставать. Но я была «под охраной», с молодым человеком. «Випы» ограничились лишь злобными выкриками мне вслед. А если бы шла одна?Ну, раз уж тестить, иду в фуд-корд. То, что отужинать не судьба, понимаю сразу. Все столики заняты. Всё той же «доброжелательной» публикой. Столы у них пустые, видимо, «всё с собой». Персонал кафе шугануть не решается. На мой немой вопрос, понимающе-растерянно пожимают плечами и разводят руками. Мол, а что мы можем поделать?Да уж, хрупкой девушке-бармену вряд ли стоит вступать в дискуссию с такими завсегдатаями. Тут дюжий охранник бы не помешал. Но его-то как раз и не видно…Заказа сделать так и не решилась. «Чё губищи как накрасила?» — донёсся хриплый голос, явно мальчика периода возрастной голосовой мутации. Тема моей внешности быстро вошла в топ, сидящие за столиком начали азартно подыскивать различные слова, которые, как понимаю, с их точки зрения, должны были меня максимально разозлить и обидеть.Пока до драки не дошло, вроде бы, полицейских звать нет оснований. Кстати, что-то ни одного их них в ТРЦ не встретила. Меж тем, по зданию вокзала патруль ходит исправно. А тут? Ждут, когда критическая масса дозреет?Кстати, на подземной парковке всё уже давно к тому идёт. Там эти тинейджеры ведут себя ещё более агрессивно. Говорят, уже неоднократно были случаи, когда намеренно царапали кузовы припаркованных машин…В кинозалах «Синема-парк» эти девиантные элементы так же, как и на всей территории ТРЦ, чувствуют себя как дома. И это реально страшно — остаться со звероподобныеми слабосоображающими существами в закрытом тёмном зале. Кто-то скажет: «Вы наговариваете на детишек! Подумаешь, собрались пообщаться. Они же не гадят...». Уверяю вас, гадят. Уже загадили туалеты «Синема Парк» и не планируют, похоже останавливаться. Ещё немного, и их «наскальными рисунками» покроются стены, полы приобретут их любимый серо-коричневый обшарпанный цвет. А там… Здравствуй, «Стартер»!Да, всё подтверждается. ТРЦ «Ковров-Молл», которые поначалу имел все признаки территории цивилизованного шопинга, стремительно накрывает пеленой гопоты… Правы были наши читатели. Вот, кстати, их мнения:Не поверите, но у ковров-молльской молодёжной тусовки нашлись защитники:Мило, правда? То есть, превратить современный и красивый торговый комплекс в один большой заплёванный подъезд — это и есть релакс по-ковровски?! Вот, кстати, ещё один позитивный отклик:Вспомнился недавний брифинг в полиции. Там констатировали рост подростковой преступности. Рост 50%. Пятьдесят, Карл! Может, господам полицейским от констатации, раз уж они так замечательно малолетних преступников пересчитали, пора перейти к каким-то конкретным действиям?Начальник отдела УВД по работе с несовершеннолетними Наталья Ольхович сообщила следующее:Пять выявленных пьяных подростков за период работы ТРЦ — это круто. Мы за один вечер их пять десятков увидели. Молодцы у нас полицейские, да и «фейсконтрольщики» из частной охраны — красавцы. С последними GK связался перед тем, как публиковать этот текст. Честно говоря, рассчитывали на хоть какое-то объяснение. Например, что владельцы недостаточно финансируют службу безопасности. Или — УВД недостаточно оперативно реагирует на сигналы.Узнали номер телефона начальника охраны ТРЦ (кстати, не без труда), но ответ озадачил: «Без комментариев». И гудки… Складывается впечатление, что основная задача этой службы безопасности — обезопасить себя от неудобных вопросов…Итак, народ возмущается, в УВД благодушно констатируют, в охране ТРЦ огрызаются в стиле тех самых «трудных подростков», на которых люди жалуются, народ возмущается. Круг замкнулся…И с таким подходом кто-то ещё ждёт, что ТРЦ «Ковров-Молл» станет цивилизованной зоной отдыха ковровчан?