Проблемы

Конец света. Скоро - день X?

Екатерина Кокшарова
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Что-то в последнее время нас всё чаще пугают концом света. Учёные всё обещают Земле гибель, но этого как-то не происходит. На этот раз учёные настроены решительно. Говорят, 12 октября прилетит смертельный астероид. И тогда уже точно: всем конец. Неминуемо. Вы уже запланировали что-то на 12 октября? Готовиться надо к худшему?



Уже от одного сообщения мурашки по коже. Жуткое предсказание опубликовано на многих сайтах. Цитируем: «Когда астероид диаметром 40 метров врежется в Землю, на планете произойдёт разрушение озонового слоя, вследствие чего всё живое вымрет».

Последние несколько десятилетий слишком много «развелось» ведунов, экстрасенсов, магов и предсказателей, предрекающих человечеству конец света. Ученые не отстают. Снова очередной конец. Якобы, последний.

Если 12 октября «выживем», то 5 ноября наверняка уже нет.



5 ноября — это ещё одна дата конца света. На эту дату приходится сильная солнечная вспышка, которая должна стать самой мощной в истории, — добавляют учёные.

Мир не будет прежним?

1 комментарий

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Это будет не день Х, а просто Х день.
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