Проблемы
Конец света. Скоро - день X?
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Уже от одного сообщения мурашки по коже. Жуткое предсказание опубликовано на многих сайтах. Цитируем: «Когда астероид диаметром 40 метров врежется в Землю, на планете произойдёт разрушение озонового слоя, вследствие чего всё живое вымрет».
Последние несколько десятилетий слишком много «развелось» ведунов, экстрасенсов, магов и предсказателей, предрекающих человечеству конец света. Ученые не отстают. Снова очередной конец. Якобы, последний.
Если 12 октября «выживем», то 5 ноября наверняка уже нет.
5 ноября — это ещё одна дата конца света. На эту дату приходится сильная солнечная вспышка, которая должна стать самой мощной в истории, — добавляют учёные.
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