Проблемы
Слесарь не пришёл. Замерзших ковровчан ждут в мэрии
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Ковровчане замерзают в собственной квартире. Обогреватель не спасает, а управляющая компания, судя по всему, проблему решать не торопится...
Напомним, на днях в нашу редакцию обратился ковровчанин Александр С. и рассказал, что в его в квартире на улице Маяковского с начала отопительного сезона обнаружились проблемы с отоплением. Аномальные морозы, свирепствующие в эти дни по всей России, разумеется, только усугубили ситуацию. 12 градусов на термометре держалось только за счёт комнатного обогревателя. Без него — и того меньше. Супруга Александра заболела.
Замершие ковровчане не раз обращались в свою управляющую компанию. Безрезультатно. Позвонили и в минувший понедельник. Слесаря обещали «прислать» до восьми часов вечера. Подчеркнем, что, по словам Александра, соседей проблема не коснулась. Следовательно, неполадки с трубами и батареями
где-то рядом в квартире.
Тот самый слесарь вполне бы мог если не устранить их, то элементарно обнаружить. Но нет:
Мы вздохнули и решили тщательно разобраться в ситуации. Благо, морозы закончились. Тем временем наши читатели начали живо предлагать
рецепты способы воздействия на управляющую компанию.
И ВКонтакте:
И на сайте:
Всё-таки зря кто-то из комментаторов назвал нашу скромную заметку пустой тратой времени.
Реакция последовала. И не абы откуда, а из самой мэрии:
Ключевые слова: «когда УК не реагирует – обращаться нужно в администрацию».
Напомним, на днях в нашу редакцию обратился ковровчанин Александр С. и рассказал, что в его в квартире на улице Маяковского с начала отопительного сезона обнаружились проблемы с отоплением. Аномальные морозы, свирепствующие в эти дни по всей России, разумеется, только усугубили ситуацию. 12 градусов на термометре держалось только за счёт комнатного обогревателя. Без него — и того меньше. Супруга Александра заболела.
Замершие ковровчане не раз обращались в свою управляющую компанию. Безрезультатно. Позвонили и в минувший понедельник. Слесаря обещали «прислать» до восьми часов вечера. Подчеркнем, что, по словам Александра, соседей проблема не коснулась. Следовательно, неполадки с трубами и батареями
Тот самый слесарь вполне бы мог если не устранить их, то элементарно обнаружить. Но нет:
Мы вздохнули и решили тщательно разобраться в ситуации. Благо, морозы закончились. Тем временем наши читатели начали живо предлагать
И ВКонтакте:
И на сайте:
Всё-таки зря кто-то из комментаторов назвал нашу скромную заметку пустой тратой времени.
Реакция последовала. И не абы откуда, а из самой мэрии:
Если у жителей возникла проблема: холодные батареи, нет электричества и т.п. – прежде всего нужно обратиться в свою управляющую организацию. Причём если нет тепла, достаточно устного обращения. Когда УК не реагирует – обращаться нужно в администрацию. С 1 января Государственная жилищная инспекция передала часть своих полномочий органам местного самоуправления, и у них появились серьёзные рычаги воздействия на нерадивых управленцев, вплоть до лишения лицензии. За просчёты в дни новогодних праздников оштрафованы две УК.
Ключевые слова: «когда УК не реагирует – обращаться нужно в администрацию».
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