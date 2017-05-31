Жертвы и ураган. Почему не пришло SMS-предупреждение?

… спасайся, кто может?

Прогноз от Росгидромета о порывах ветра не попадал под категорию «чрезвычайной ситуации», требующей экстренного оповещения населения. Собственно, в этом и вся причина, что многим ковровчанам и жителям 33 региона не пришло предупреждающего сообщения. И ведь есть последствия: в области ураган оставил без света более 3 тысяч домов.Жители жалуются. Мол, сейчас свет дали, а зачем он нужен уже? Когда вся техника перегорела. Если бы отключили свет заранее, не ждали бы когда буря снесёт провода и произойдёт скачок напряжения. В прочем, мы должны помнить, что во время грозы необходимо принудительно отключать от сети электроприборы.Десять человек от урагана погибли в столице, остальные — в области. Пострадавшие госпитализированы в больницы — около 200 раненых, в том числе и дети. Тысячи поваленных деревьев, тысячи повреждённые автомобили, сотни повреждённых крыш и зданий.Деревья вырывались с корнем, срывались крыши, рвались провода и разбивались окна. С утра, выйдя на улицу, жильцы ужаснулись от страшной картины: линии электропередач оборваны, а их личные автомобили раздавлены под завалами. На тот момент, многие были уверенны: «Конец света настал?» Так было и во Владимирской области, Собинка.В этот раз «армагеддон» Ковров сильно не задел. Но синоптики (по данным наших источников) не исключают повторения урагана. Если также не будет рассылки, то…