Проблемы
Организатор теракта в метро жил в Муроме
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Трагедия, случившаяся в Санкт-Петербурге в начале апреля, шокировала всю страну. В понедельник, 17 апреля, в Одинцовском районе Московской области ФСБ России задержала одного из предполагаемых организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга — 27-летнего Аброра Азимова. Оказалось, что он жил во Владимирской области.
Как сообщает питерское издание «Фонтанка», Азимов родился в 1990 году в Киргизии и до 2014 года был её гражданином, но не позднее 2016 года получил гражданство России. Предположительно, гражданство было оформлено российским консульством в Киргизии. В России Азимов зарегистрировался по месту жительства в городе Муроме.
Наш регион тоже зацепило взрывом на Сенной слишком сильно… Напомним, во время взрыва в метро пострадал 20-летний муромлянинДмитрий Станиславюк. Студент третьего курса Петербургского государственного университета путей ехал на тренировку и находился именно в том вагоне, где произошёл взрыв.
На прошлой неделе глава Мурома Евгений Рычков встретился с мамой Дмитрия. Как сообщила мама пострадавшего Анна Станиславюк, которая на днях вернулась из Санкт-Петербурга, самое страшное уже позади. Молодой человек идёт на поправку, он переведён в общую палату. Глава округа принял решение о выделении материальной помощи семье Станиславюк на первоочередные нужды, связанные с расходами на транспорт и проживание в Санкт-Петербурге.
Как предполагает следствие, что Азимов осуществил подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова. Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что Следственный комитет продолжает устанавливать организаторов теракта.
Видео с места задержания Азимова опубликовал ТАСС:
Кроме Азимова ещё 6 апреля в Северной столице были задержаны шесть его предполагаемых сообщников, еще двое арестованы в Москве. Кроме того, девять человек были задержаны по делу о содействии террористической деятельности — вербовщиков в запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ.
Как сообщает питерское издание «Фонтанка», Азимов родился в 1990 году в Киргизии и до 2014 года был её гражданином, но не позднее 2016 года получил гражданство России. Предположительно, гражданство было оформлено российским консульством в Киргизии. В России Азимов зарегистрировался по месту жительства в городе Муроме.
Наш регион тоже зацепило взрывом на Сенной слишком сильно… Напомним, во время взрыва в метро пострадал 20-летний муромлянинДмитрий Станиславюк. Студент третьего курса Петербургского государственного университета путей ехал на тренировку и находился именно в том вагоне, где произошёл взрыв.
На прошлой неделе глава Мурома Евгений Рычков встретился с мамой Дмитрия. Как сообщила мама пострадавшего Анна Станиславюк, которая на днях вернулась из Санкт-Петербурга, самое страшное уже позади. Молодой человек идёт на поправку, он переведён в общую палату. Глава округа принял решение о выделении материальной помощи семье Станиславюк на первоочередные нужды, связанные с расходами на транспорт и проживание в Санкт-Петербурге.
Как предполагает следствие, что Азимов осуществил подготовку террориста-смертника Акбаржона Джалилова. Официальный представитель СК Светлана Петренко заявила, что Следственный комитет продолжает устанавливать организаторов теракта.
Видео с места задержания Азимова опубликовал ТАСС:
Кроме Азимова ещё 6 апреля в Северной столице были задержаны шесть его предполагаемых сообщников, еще двое арестованы в Москве. Кроме того, девять человек были задержаны по делу о содействии террористической деятельности — вербовщиков в запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ.
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